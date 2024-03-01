Dress for Success® Worldwide 發起規模空前的活動 Your Hour, Her Power®，表彰其全球網絡内的 31 位獲獎者

Sunny Hostin、Laura Kim 和 Brandon Maxwell 為 Dress for Success 活動的女性開拓者頒獎

紐約2024年3月1日 /美通社/ -- 全球領先的非牟利女性就業資源 Dress for Success Worldwide 今天發起了規模空前的年度活動 Your Hour, Her Power，慶祝美國的女性歷史月和全球的國際婦女節。

今年，Your Hour, Her Power 活動首次表彰了由 Dress for Success 在 22 個國家/地区的 139 個分支機搆組成的網絡所服務的 31 位具有開拓精神的女性。這些傑出的女性體現了 Dress for Success 的全球影响力。

每一位獲獎者都將在 3 月屬於自己的獨特日子接受表彰，同時，活動微網站 yourhourherpower.org 上也會進行突出展示。她們將分享有關决心、毅力，以及在為自己、家人和社群創造更美好生活的過程中找到勇氣和信心的故事。

Your Hour, Her Power 活動募集到的必需資金將用於 Dress for Success 為失業和未充分就業女性提供的免費項目，幫助她們實現經濟獨立。這項活動的成功舉辦要感謝我們的冠名贊助商的慷慨支持：FedEx。Dress for Success 還要感謝我們的 President's Circle 贊助商：Arm & Hammer Laundry、Experian North America 和 Sono Bello，以及我們的 Executive Circle 合作夥伴：AGEbeautiful by Zotos Professional、Constellation Brands、ELEMIS、JCPenney、MillerKnoll、Scotiabank 和 SIMI Wine。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 表示：「我很高興地宣佈，今年，我們规模空前的年度活動將颂扬、慶祝和表彰我們的全球聯盟網絡有幸为之服務的傑出女性。這些女性在實現經濟獨立的過程中克服了重重困難。她們現在是社群領袖和變革的推動者，體現了我們的多樣性、使命和價值觀。我們非常感謝她們，也感谢支援我們助力女性由內而外茁壮成长的所有人。」



我們很高興宣佈 2024 年 Your Hour Her Power 大使名單，包括去年的獲獎者：Sunny Hostin，她曾三次獲得艾美獎，是 ABC《The View》節目的聯合主持人，也是 New York Times 的暢銷書作家；Laura Kim，她是 Oscar de la Renta 的聯合創意總監，也是 Monse 的創辦人和聯合創意總監；還有 Brandon Maxwell 的創意總監 Brandon Maxwell。

尊敬的評選委員會成員包括 FedEx Corporation 行政副總裁兼人力總監 Tracy Brightman、Arm & Hammer Laundry 高級市場總監 Laurie Kirshner、PRAVANA 和 Zotos Professional 品牌發展副總裁 Michelle Ryan、Sono Bello LLC 財務總監 Carla Anderson Skogland 和 Experian North America 企業責任和永續發展高級總監 Carol Urton。

活動網站連結。

關於 Dress for Success®

Dress for Success 是全球領先的非牟利性就業資源，為失業和未充分就業的女性提供服務。該組織已在 22 個國家/地区的近 140 個分支機搆激勵 130 多萬名女性追求經濟自立。

Dress for Success 賦能女性由內而外地樹立信心和决心。

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