Dress for Success® Worldwide 載譽推出「Women Who Inspire」權力午宴，嘉賓為 Gayle King

眾多思想領袖聚首一堂，討論個人重塑為婦女增加經濟機會的力量。

美國紐約2023年9月6日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide 很榮幸地宣佈 Women Who Inspire 將於 2023 年 9 月 27 日，載譽歸來紐約市。該活動匯聚多位企業高層、創新思想領袖、傳媒、具社會影響力的人士，以及 Dress for Success® 服務的婦女，希望建立多個實用兼可持續的解決方案，為婦女增加經濟機會。

午宴嘉賓、電視記者兼 CBS Mornings 聯合主持 Gayle King 將攜手 Dress for Success® Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 及 Hearst Magazines 內容部高級副總裁 Lucy Kaylin，暢談職業重塑與目標生活的藝術，獲益良多。

根據勞工統計局和國家婦女法律中心的最新統計，自 2020 年 2 月以來，美國勞動力市場淨新增就業職位超過 370 萬個，當中男性職位比例過高。五分之一的失業婦女已失業 6 個月，甚至更久。黑人、拉丁裔和殘疾婦女的情況，更為嚴竣。在職照顧者欠缺托兒和支援系統，導致很多婦女由全職轉為兼職工作，而這上升趨勢更自疫情以來一直無法逆轉。提升技能和再培訓的需求，從未如此強烈。

Women Who Inspire 所籌集的資金，除了為為追求經濟獨立的婦女提供創新和免費的課程外，並每分每毫都用於世界各地 Dress for Success® 隸屬機構，為婦女的生活帶來正面影響，以及提高社會大眾的意識。

Dress for Success® Worldwide 行政總裁 Michele C. Meyer-Shipp 表示：「現在是時候策略地反思找到工作、保住工作和建立職業生涯的傳統途徑。對於 Dress for Success® 服務的失業和就業不足婦女而言，靈活工作時間、托兒和持續支援系統是當務之急。這些當務之急，也是我們的首要任務。我們提供工具和網絡，協助婦女發現自己的目標，並重塑職業和個人生活。」

這場權力午宴有賴 2023 Women Who Inspire 獨家數碼贊助商 Arm & Hammer Laundry，以及多家主要贊助商 AGE Beautiful、imPRESS Beauty、KISS、SHE Media、T.J.Maxx、TORRID 和 ULTA Beauty 慷慨解囊，特此鳴謝。

關於 Dress for Success®：

Dress for Success® 是主要全球非謀利機構，為失業和就業不足婦女提供就業資源。

無論職業指導和工作技能準備、技能提升和再培訓、提供網絡和社群，還是造型和專業服裝，Dress for Success® 都確保婦女於工作和生活中，獲得成功所需的工具。Dress for Success® 為婦女從內到外，建立信心和決心。

該組織 26 年多來，於 24 個國家/地區設立 140 多家隸屬機構，勉勵超過 130 萬名婦女。

如欲參加午宴、企業贊助和傳媒查詢，請聯絡：

Jan Mercer Dahms，推廣總監，[email protected]mailto:[email protected]

Roberto Schiattino，傳訊經理，[email protected]

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SOURCE Dress for Success® Worldwide