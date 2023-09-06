Dress for Success® Worldwide启动著名的工作午餐会——Women Who Inspire，由Gayle King担任嘉宾

思想领袖聚集一堂，讨论个人重塑在为女性增加经济机会方面的力量。

纽约2023年9月6日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide荣幸地宣布，Women Who Inspire 将于2023年9月27日在纽约市重新推出。 此次活动汇集了企业高管、创新思想领袖、媒体、社会影响力人物和Dress for Success所服务的女性，旨在创造切实可行的可持续解决方案，增加女性的经济机会。

特邀嘉宾、电视记者兼哥伦比亚广播公司晨间节目（CBS Mornings）联合主持人Gayle King将与Dress for Success Worldwide首席执行官Michele C. Meyer-Shipp和 Hearst Magazines内容部高级副总裁Lucy Kaylin一起，就职业重塑和有意义生活的艺术展开一场鼓舞人心的对话。

根据美国劳工统计局和国家女性法律中心的最新统计数据，自2020年2月以来，美国劳动力市场净增加了370多万个新工作岗位，其中男性获得了不成比例的较大份额。 五分之一的失业女性已经失业6个月或更长时间。 黑人、拉丁裔和残障女性的处境甚至更糟。 为就业看护者提供的托儿和支持系统不足造成许多女性从全职工作转向兼职工作，这一上升趋势自新冠疫情以来一直未得到扭转。 技能提升和再培训的需求从未像现在这样迫切。

Women Who Inspire 为创新且不收费的相关计划筹集资金，帮助女性实现经济自立，同时推动人们意识到：每一美元都对Dress for Success全球分支机构所服务女性的生活产生积极影响。

Dress for Success Worldwide首席执行官Michele C. Meyer-Shipp表示："要战略性地对传统的求职、保住工作和创建事业的途径进行重新思考，现在正是时候。 对于Dress for Success所服务的失业和就业不足的女性来说，弹性工作时间表、儿童保育和持续支助制度是头等大事。 这些也是我们的优先事项。 我们提供工具和网络，帮助女性发现自己的目标，并在专业和个人两个方面重塑生活。"

本次工作午餐会得到了以下机构的慷慨支持：2023年Women Who Inspire 独家数字赞助商Arm & Hammer Laundry和主要赞助商AGE Beautiful、imPRESS Beauty、KISS、SHE Media、T.J.Maxx、TORRID和ULTA Beauty。

关于Dress for Success

Dress for Success是全球领先的面向失业和就业不足女性的非营利就业资源。

无论是职业辅导和工作技能准备、技能提升和再培训、提供网络和社区，还是造型和职业着装，Dress for Success 确保女性获得在工作和生活中取得成功所需的工具。 Dress for Success从内到外树立信心和决心。

26多年来，该组织在24个国家/地区的140多个分支机构中激励了130多万名女性。

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