DriveNets obtient 410 millions de dollars dans le cadre d'une série D pour répondre à la demande croissante pour des structures Ethernet dans les déploiements d'IA à grande échelle

Avec plus d'un milliard de dollars de capital levé, le financement accélère le développement des stocks pour répondre à la demande croissante d'infrastructures d'IA ouvertes, multifournisseurs et hétérogènes

RAANANA, Israël, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- DriveNets, un leader des solutions de mise en réseau à grande échelle, annonce aujourd'hui avoir achevé un tour de financement de série D de 410 millions de dollars, atteignant ainsi le milliard de dollars de capital total levé. Avec plus d'un milliard de dollars de capital levé et un flux de trésorerie positif depuis 2025, la société utilisera ce financement supplémentaire pour augmenter ses stocks afin de soutenir son pipeline croissant de tissus d'IA et d'étendre ses solutions d'infrastructure d'IA hétérogène. Le tour de table a été mené par Bessemer Venture Partners et Atreides Management. Les nouveaux investisseurs, AMD et Red Dot Capital, ont rejoint les investisseurs existants Pitango et D1 Capital Partners.

Depuis la création de l'entreprise il y a dix ans, DriveNets Network Cloud est devenu le réseau de référence des plus grandes entreprises de télécommunications du monde. Construit sur la même base d'ingénierie, le tissu d'IA basé sur Ethernet de DriveNets prend en charge les infrastructures d'IA à grande échelle construites par les laboratoires de fondation, les hyperscalers, les néoclouds et les grandes entreprises. La société travaille actuellement avec les principaux fournisseurs de solutions d'IA tels qu'AMD, Broadcom et d'autres pour renforcer l'intégration entre le réseau et le calcul dans les environnements d'IA multifournisseurs, en maximisant les performances des clusters et l'utilisation des GPU afin d'améliorer de manière substantielle l'économie des tokens. Elle s'associe également à Dell, Supermicro et d'autres partenaires de systèmes dans le cadre d'activités de commercialisation.

« Ce tour de table marque une étape cruciale dans l'expansion de notre entreprise pour répondre à la demande croissante d'infrastructures d'IA à grande échelle », déclare Ido Susan, CEO et cofondateur de DriveNets. « L'actif le plus coûteux au monde à l'heure actuelle est un GPU qui attend sur le réseau. Nous mettons à profit une décennie d'expertise en matière de réseaux haute performance pour permettre à nos clients d'atteindre une utilisation plus élevée, de réduire le coût par charge de travail et de faire évoluer efficacement leurs opérations d'IA, quel que soit l'accélérateur d'IA. »

« L'infrastructure d'IA entre dans une nouvelle ère de systèmes ouverts et intégrés où le calcul, la mise en réseau et les logiciels évoluent ensemble », déclare Vamsi Boppana, vice-président principal de l'IA chez AMD. « Notre soutien à la série D de DriveNets reflète un engagement commun à faire évoluer efficacement les charges de travail d'IA avec les accélérateurs AMD Instinct et la structure haute performance de DriveNets sur une infrastructure ouverte, en faisant progresser les centres de données d'IA ouverts et basés sur des normes. »

Résoudre le problème de l'actif le plus coûteux - un GPU qui attend sur le réseau

Les solutions de tissu d'IA de DriveNets sont basées sur l'Ethernet standard et prennent en charge les architectures scale-up, scale-out et scale-across, ainsi que la connectivité frontale et de stockage pour les clusters d'IA à grande échelle. Elles répondent à deux contraintes fondamentales des infrastructures d'IA actuelles : de grands clusters de GPU fonctionnant en deçà de leur efficacité maximale en raison de goulets d'étranglement dans le réseau et de problèmes de fiabilité, ainsi que de la lenteur de la mise en place du cluster (« idle Capex »), en particulier dans les environnements multifournisseurs.

Le tissu d'IA haute performance de DriveNets élimine les goulets d'étranglement du réseau en effectuant des optimisations de réseau de bout en bout sur l'ensemble de la pile IA, y compris les bibliothèques de communication collective, les protocoles de transport, les cartes réseau, la structure du réseau et l'orchestration au niveau du système. Certaines de ces optimisations sont développées en collaboration avec les principaux fournisseurs d'accélérateurs d'IA, comme l'architecture de référence validée récemment publiée pour les clusters basés sur AMD-DriveNets qui maximise l'utilisation du GPU, réduit le coût par jeton et permet un déploiement rapide et une mise à l'échelle efficace de bout en bout.

« Alors que les systèmes d'IA atteignent une échelle sans précédent, la performance du réseau sous-jacent est devenue un facteur essentiel de l'économie de l'IA », déclare Charlie Kawwas, président, Semiconductor Solutions Group, Broadcom. « Les solutions de commutation Ethernet et de semi-conducteurs pour l'IA de Broadcom, combinées à la structure haute performance de DriveNets, offrent l'échelle et l'efficacité que les charges de travail modernes de l'IA exigent. Cette collaboration montre que l'Ethernet ouvert est en train de devenir le fondement du centre de données d'IA de la prochaine génération. »

« La mise en réseau de l'IA est en passe de dépasser les 200 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, grâce au passage de piles à fournisseur unique à des infrastructures d'IA multifournisseurs, puis hétérogènes. DriveNets entre dans cette phase avec une combinaison solide - la fiabilité d'un fournisseur de services de premier plan, la conception de référence validée d'AMD, et la position de stock pour livrer sur un marché où l'offre est limitée. Cela place l'entreprise en bonne position au moment où l'Ethernet ouvert devient la base de l'infrastructure d'IA de la prochaine génération », déclare Alan Weckel, fondateur et analyste technologique, 650 Group.

DriveNets - un acteur fondamental de l'IA hétérogène

La récente réorientation des dépenses d'infrastructure de l'IA de la formation vers l'inférence devrait favoriser l'adoption d'architectures d'IA hétérogènes qui réduisent les coûts d'infrastructure et optimisent l'utilisation de l'énergie.

L'architecture hétérogène d'IA utilise plusieurs accélérateurs d'IA provenant de plusieurs fournisseurs au sein d'un même cluster, chacun d'entre eux étant mieux adapté à une étape ou à une tâche différente du processus d'apprentissage ou d'inférence de l'IA. Les ressources informatiques dans le cluster sont orchestrées pour fournir les meilleures performances globales et la meilleure utilisation de l'énergie, afin de réduire le coût par million de tokens et de maximiser le nombre de tokens par watt.

Le tissu d'IA de DriveNets est particulièrement bien placé pour supporter les environnements d'IA hétérogènes multifournisseurs grâce à sa capacité à effectuer une optimisation complète pour n'importe quel accélérateur d'IA dans le cluster, maximisant ainsi la performance et l'utilisation de l'ensemble du cluster.

« Chaque changement dans le domaine du calcul produit un nouveau géant de la mise en réseau. Cisco a câblé l'internet. Arista a câblé le cloud. NVIDIA a câblé l'IA monofournisseur. DriveNets est en train de câbler le prochain chapitre : l'IA hétérogène », déclare Adam Fisher, partner, Bessemer Venture Partners. « C'est pourquoi BVP a dirigé la série D de DriveNets, d'un montant de 410 millions de dollars, une société du portefeuille que nous soutenons depuis sa série A. »

À propos de DriveNets

DriveNets est un leader dans le domaine des solutions de réseau à grande échelle pour l'infrastructure de l'IA et les fournisseurs de services. L'architecture de réseau désagrégée de l'entreprise transforme l'économie des infrastructures à grande échelle tout en maximisant les performances, l'utilisation et l'efficacité opérationnelle. Son tissu d'IA haute performance maximise l'utilisation du GPU et accélère les déploiements en optimisant la pile d'IA de bout en bout, ce qui permet d'augmenter le nombre de jetons par seconde et de réduire le coût par jeton. Les solutions de DriveNets alimentent les réseaux de production d'opérateurs mondiaux de niveau 1 comme AT&T et Comcast, et mettent à l'échelle des infrastructures d'IA multifournisseurs dans des laboratoires modèles de fondation, des néoclouds et des entreprises. Pour en savoir plus : https://www.drivenets.com

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