DriveWealth сотрудничает с Банком Грузии в целях доступности американских акций в стране

DriveWealth сотрудничает с Банком Грузии через свою дочернюю инвестиционно-банковскую организацию Galt & Taggart для обеспечения широкого доступа к акциям американских компаний в Грузии

Разработанная компанией DriveWealth технология встроенного инвестирования демократизирует возможности инвестирования в американские активы для грузинского населения

ДЖЕРСИ-СИТИ (шт. Нью-Джерси), 6 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания DriveWealth, LLC, один из первопроходцев в области дробного инвестирования и встроенных финансов, сегодня объявила об установлении партнерских отношений с Банком Грузии через свою дочернюю инвестиционно-банковскую организацию Galt & Taggart. Банк Грузии — ведущий универсальный банк в Грузии, обслуживающий около 2,6 млн пользователей. Разработанная компанией DriveWealth технология фракционной торговли в реальном времени и брокерская инфраструктура на базе API обеспечат небывалую в Грузии широкую доступность инвестирования в американские акции.

Инвестирование на фондовом рынке США в прошлом требовало высокого минимального уровня вложений и было доступно только для состоятельных людей в Грузии, оставляя большинство населения страны за бортом. Ограниченные уровни доступности и недостаточная финансовая грамотность вынуждали граждан отдавать приоритет управлению своими денежными средствами через банковские и сберегательные счета, создавая пробел в знаниях относительно преимуществ инвестирования в американские акции. Это партнерство впервые в стране обеспечит доступ к инвестированию на основе долларового эквивалента (т.е. дробным акциям) более чем в 6000 американских ценных бумаг и биржевых инвестиционных фондов (ETF).

«Компания DriveWealth ставит своей стратегической целью демократизировать инвестирование по всему миру, помогая всем инвесторам получить дешевый доступ к инвестированию на рынках США посредством фракционной торговли активами, — заявил основатель и глава компании DriveWealth Боб Кортрайт (Bob Cortright). — Мы рады установлению партнерских отношений с Банком Грузии и Galt & Taggart в целях содействия устранению традиционных барьеров на пути инвестирования для населения Грузии, обеспечивая при этом каждому инвестору наличие ресурсов, необходимых для обучения тому, как стать собственником своих финансовых фьючерсов».

«Мы с удовольствием представляем эту финансовую новинку нашим клиентам совместно с Galt & Taggart и DriveWealth. До сих пор доступ к глобальным инвестиционным возможностям в Грузии ограничивался отдельными гражданами, а большинство населения не имело доступа к ресурсам, необходимым для обучения способам формирования долгосрочной состоятельности за счет инвестирования. Мы совместно разработали продукт, обеспечивающий полное переосмысление имеющегося инвестиционного опыта и впервые предоставляющий нашим клиентам доступную возможность инвестирования в американские акции, — заявил глава Банка Грузии Арчил Гачечиладзе. — Мы также рады подавать пример улучшения финансового положения граждан Грузии благодаря нашему сотрудничеству с DriveWealth. Их опыт в разработке современной брокерской инфраструктуры поможет создать новые финансовые возможности для миллионов людей».

Информация о компании DriveWealth

Компания DriveWealth — новатор в области дробной торговли акциями и встроенного инвестирования — является прогрессивной организацией технологического сектора, предоставляющей возможность более чем 100 партнерам по всему миру привлекать своих клиентов за счет обеспечения их досягаемости. Мы убеждены в том, что будущее за дробными и транзакционными инвестициями с использованием мобильных устройств. Каждое мобильное устройство должно быть шлюзом, открывающим доступ к инвестиционным и сберегательным продуктам, услугам, консультациям и помощи для граждан всех возрастов, уровней благосостояния и финансовой грамотности по всему миру. Беспримерная консультативная поддержка со стороны DriveWealth и облачная технологическая платформа промышленного класса позволяют партнерам беспрепятственно предоставлять фирменные инвестиционные среды, стимулирующие приобретение клиентов, их лояльность и удержание, а также рост доходов. Благодаря своей приверженности непрерывному развитию и новаторству компания DriveWealth является предпочтительным партнером для обеспечения будущего инвестиционной сферы. Для получения более подробной информации посетите сайт drivewealth.com или свяжитесь с нами в Твиттере (@DriveWealth).

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