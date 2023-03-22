DTiQ объявляет о назначении высшего руководства для контроля за продажами и маркетингом на следующем этапе роста

ФРЕМИНГХЕМ (шт. Массачусетс, США), 22 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- DTiQ, портфельная компания Digital Alpha Advisors, LLC и ведущий поставщик решений нового поколения для видеонаблюдения, аналитики и управляемых решений для ресторанов и торговых точек, с радостью объявляет о назначении Джона Доннелли третьего (John Donnelly III) своим новым директором по прибыли.

Джон является успешным лидером в области продаж и маркетинга с более чем 25-летним опытом работы, на протяжении своей карьеры он успешно реализовал стратегии роста на многочисленных вертикальных рынках и отраслях, а также в компаниях на различных этапах, начиная с стартапов, финансируемых частными компаниями, и заканчивая успешными IPO. Он также работал с крупными технологическими компаниями, такими как Cisco, Nokia и AT&T. На этой недавно созданной должности директора по прибыли Джон будет контролировать все продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, операции по продажам и внедрению компании DTiQ и будет отвечать за реализацию общей стратегии выхода на рынок. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Марку Литцу (Marc Litz).

«Мы рады, что Джон станет частью нашей команды в такой решающий момент роста для нашей компании, — заявил генеральный директор DTiQ Марк Литц. — У Джона, несомненно, успешный опыт работы в ведущих командах продаж и маркетинга всевозможных размеров для компаний, находящихся на различных этапах роста, и в самых разных отраслях. Мы уверены в том, что успех перейдет на вертикальные рынки закусочных, розничной торговли и минимаркетов, наши основные сферы деятельности на сегодняшний день». Г-н Литц продолжил: «Мы также хотим поблагодарить бывшего директора по работе с клиентами компании Джо Миньоне (Joe Mignone) за его службу и достижения в течение более четырех лет работы с компанией и желаем ему удачи в его дальнейшей карьере».

Управляющий партнер Digital Alpha Advisors LLC Рик Шротри (Rick Shrotri) добавил: «Коммерческая хватка Джона, основанный на анализе данных подход и опыт развития и поддержания масштабируемых торговых и маркетинговых организаций делают его идеальным приобретением для команды DTiQ». Г-н Шротри продолжил: «Наши планы дальнейшего расширения возможностей и выхода на новые рынки сбыта требуют уникального сочетания знаний и опыта в области аппаратного и программного обеспечения, которыми обладает Джон. Я уверен, что опыт Джона в Cisco в сочетании со стратегическими отношениями Digital Alpha в рамках экосистемы Cisco ускорит реализацию этой стратегии как в США, так и по всему миру».

Информация о компании DTiQ

Компания DTiQ предлагает новейшие средства видеонаблюдения для повышения эффективности деятельности по предотвращению потерь в ресторанах и торговых точках. Благодаря более чем 20-летнему опыту DTiQ успешно повышает качество обслуживания для более восьми миллионов потребителей в день, обеспечивая при этом защиту имущества на триллионы долларов. DTiQ осуществляет свою деятельность более чем в 45 000 точках, включая такие бренды, как Adidas, Burger King, Dairy Queen, Hard Rock Café, McDonald's, Pandora, Subway, Swarovski, Taco Bell, Vineyard Vines и Yankee Candle. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.dtiq.com .

Информация о компании Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC — инвестиционная фирма, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, востребованной в быстро развивающейся цифровой экономике, с более чем 1,5 млрд долларов под ее управлением. Компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Cisco Systems, Inc. и установила партнерские отношения с другими ведущими компаниями Силиконовой долины. Digital Alpha считает себя первой фирмой, специализирующаяся на инвестировании частного капитала в значительные возможности роста, необходимые для развития цифровой экономики, включая коммуникационные сети нового поколения, платформы Интернета вещей (IoT) для городской инфраструктуры и облачные платформы управления данными. Компания Digital Alpha была основана в 2017 году Риком Шротри, бывшим главой команды Global Infrastructure Funds (GIF) в Cisco, и успешно закрыла свой новейший фонд — Digital Alpha Fund II, LP — в начале 2021 года. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.digitalalpha.net .

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