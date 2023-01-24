Duck Duck Books 和 Eco Goods 在多個類別中獲得 Mother's Choice Awards 的認可

西雅圖2023年1月24日 /美通社/ -- Duck Duck Books 總部位於華盛頓西雅圖，是一家獲 MWBE 認證的兒童書籍出版商。其很榮幸地宣佈出版的《I Am Me》書籍獲 Mother's Choice Awards® 評為最佳家庭友好型媒體、產品和服務，成為「兒童圖書類別」的金獎得主。此外，Duck Duck 背囊 - 「Earth」獲評為「裝備與附件類別」的金獎得主。

Mother's Choice Awards 行政總裁 Dawn Matheson 表示︰「我們很高興向優質產品頒發獎項，例如 Duck Duck 背囊 - 「Earth」和《I Am Me》書籍。我們的評審團真的認為這些產品值得在我們的最佳家庭友好型產品中佔有一席之地，家長和教育工作者亦可以放心使用這些產品。」 MCA 評價過程使用專有方法，會根據不同要素對參賽作品進行評分，包括製作品質、設計、教育價值、娛樂性、獨創性、吸引力和成本。

Duck Duck Books 創辦人 Serena Li 表示，他們的願景是「為後代創造一個可持續發展的世界」。從久經耐用的書籍，到設計可清洗、具有生態意識的可重複使用和可轉換的生活產品，Duck Duck Books 和 Duck Duck Eco Goods 一同進一步實現多元化、回饋和傳播對地球的熱愛。Duck Duck Books 的努力獲得認可是不可多得的成就，而他們的價值觀亦與 MCA 保持一致。

您可在 www.duckduckbooks.com 支援 Duck Duck Books 和 Duck Duck Eco Goods

關於 Duck Duck Books®

Duck Duck Books 是一家獲得 MWBE 認證的多語言紙板書出版商，也是兒童生態商品的設計師。我們創造可持續發展的產品，引入語言學習、培養情商和灌輸環保意識的生活方式。

關於 Mother Choice Awards®

Mother's Choice Awards® (MCA) 對兒童、家庭和教育工作者的產品和服務進行評價。該計劃因在家庭友好型媒體、產品和服務中建立卓越基準而獲得全球認可。

如欲了解更多關於 Mother's Choice Awards 的資訊，請瀏覽其網站： www.MomsChoiceAwards.com 。

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