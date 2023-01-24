Duck Duck Books获妈妈精选奖

西雅图2023年1月24日 /美通社/ -- Duck Duck Books是一家获得MWBE认证的儿童图书出版商，坐落于华盛顿州西雅图市，很荣幸地宣布他们的《I Am Me》书获Mom's Choice Awards®评为家庭友好的媒体、产品和服务，并荣获儿童图画书类金奖。此外，Duck Duck Backpack - "Earth"荣获装备及配件类金奖。

"我们很高兴表彰诸如Duck Duck Backpack - "Earth"和《I Am Me》等的用品。"Mom's Choice Awards首席执行官Dawn Matheson表示。"我们的评审团认为这些产品在我们最佳家庭友好型产品中值得一席之地，家长和教育工作者可以放心使用。" MCA评估过程采用一种专有方法，根据许多要素，比如产品质量、设计、教育价值、娱乐价值、原创性、吸引力和成本，对参赛作品进行评估。

Duck Duck Books创始人Serena Li告知大家其愿景为"为子孙后代创造一个可持续发展的世界"。从经久耐用的书籍，到可清洗、可重复使用和多功能环保生活用品，Duck Duck Books和Duck Duck Eco Goods共同致力于促进多样性、回馈社会和传播我们对地球和彼此的爱。Duck Duck Books的努力得到了认可，价值观也与MCA对齐，这是一项了不起的成就。

您可以在www.duckduckbooks.com上支持Duck Duck Books和Duck Duck Eco Goods

关于Duck Duck Books®

Duck Duck Books是一家获得MWBE认证的多语种纸板书出版商，也是儿童生态用品的设计者。我们创造可持续发展的产品，推介语言学习、培养情商并灌输环保生活方式。

关于Mom's Choice Awards®

Mom's Choice Awards® (MCA) 对面向儿童、家庭与教育工作者的产品和服务进行评选。该项目得到全球认可，为适合家庭的媒体、产品及服务设定卓越标准。

如需了解有关Mom's Choice Awards的更多信息，请访问他们的网站: www.MomsChoiceAwards.com 。

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