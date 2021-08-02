DungeonSwap: первая ролевая игра на базе Binance Smart Chain позволит зарабатывать играючи

Игра DungeonSwap выходит в идеальное время, поскольку теперь геймеры могут делать ставки на свою ностальгию и зарабатывать играючи, принимая во внимание тот факт, что DND вырос в цене с каких-то $0,11 до $8 всего за три месяца, подорожав в итоге на 800%.

DungeonSwap предназначена для создания устойчивых, ориентированных на пользователей и развлекательных децентрализованных экосистем. Игра основана на убеждении, что игрофикация не должна быть просто хитроумным трюком. В рамках концепции разработки игр, которые, прежде всего, являются интересными и простыми в использовании, DungeonSwap подчеркивает важность создания ценности в процессе получения удовольствия для привлечения игроков не из сектора профессиональных трейдеров, работающих с криптоактивами. DungeonSwap, первая ролевая настольная Defi-игра на базе Binance Smart Chain, представляет собой самоподдерживающуюся инновационную платформу, которая предлагает лучшие в своей категории игровые процессы и интерфейсы, позволяющие игрокам получать удовольствие и прибыль одновременно.

Геймеры могут присоединиться к игре "The Dungeon", приобретая токены DND на ее веб-сайте. По мере продвижения геймеров к центру подземелья они могут зарабатывать больше токенов DND, а также боевого снаряжения в виде коллекционных токенов (NFT) на протяжении всей игры.

Игра предлагает вознаграждение посредством токенов DND и NFT, имеющих финансовую природу. Получаемые геймерами NFT-токены, помимо художественной ценности для коллекции, имеют функциональное назначение (например, оружие/щит/магия), которое будет способствовать достижению успеха игроками в DungeonSwap. Источником финансирования игровых наград в виде DND будут служить стартовые взносы других игроков за участие в игре, а также сам разработчик, в то время как вознаграждение в форме NFT будет создаваться и отправляться игрокам бесплатно.

Зарегистрируйтесь в игре DungeonSwap и принимайте участие в совершенно новом поколении игр.

Информация о DungeonSwap

DungeonSwap — первая ролевая Defi-игра на платформе Binance Smart Chain. Пользователи могут делать ставки, зарабатывать токены DND и отправляться на поиски приключений в подземелье. Компания DungeonSwap, занимающаяся разработкой настольных онлайн-игр в жанре RPG, предлагает полнофункциональную Defi-платформу для получения прибыли и стекинг-пул, которые позволят пользователям зарабатывать токены DND.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: https://dungeonswap.app/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585143/Banner_image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1585138/DungeonSwap_Logo.jpg

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https://dungeonswap.app/



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