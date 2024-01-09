Dünyanın İlk Gücünü Farasis Energy'nin Sodyum İyon Bataryalarından Alan Elektrikli Aracının Üretimi Tamamlandı

EV Sektörü için Sodyum Batarya Çağının Doğuşunu İşaret Eden Bir Dönüm Noktası

GANZHOU, Çin, 9 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Sodyum iyon bataryaların kullanıma sunulmasıya Çin'in elektrikli araç (EV) sektörü bir dönüşüm aşamasına giriyor ve bu, batarya teknolojisinde önemli bir değişimi işaret ediyor.

28 Aralıkta JMEV'nin Nanchang, Jiangxi Bölgesindeki EV tesisindeki bir törenle, dünyanın ilk gücünü Farasis Energy'nin sodyum iyon bataryalarından alan elektrikli aracının (EV) ilk kez görücüye çıkarılması kutlandı.

The world's first EV powered by Farasis Energy’s sodium-ion batteries rolls off the production line

JMEV EV3 (Youth Serisi) yeni bataryalarla donatılmış dünyanın ilk A00 sınıfı elektrikli aracı olarak yeni bir standart belirliyor. 251 km menzil sunan bu model, günlük işe gidip-gelme ve şehir çapında seyahat gibi genç sürücülerin dinamik ihtiyaçlarına yönelik.

Farasis Energy'nin sodyum iyon bataryası, katmanlı oksitler ve sert karbon kombinasyonuyla öne çıkarak EV bataryası alanında etkileyici kıstaslar sergiliyor:

Enerji yoğunluğu: 140 ila 160 Wh/kg;

Güvenlik: Batarya hücreleri kapsamlı testlere tabi tutuldu ve iğneleme, aşırı şarj etme, aşırı boşaltma, ekstrüzyon ve sıvıya daldırma dahil olmak üzere birden çok testi başarıyla geçti. Batarya paketi, "no thermal runaway" (ısıl sürüklenme olmaması) (NO TP) standardı ile uyumludur.

Düşük sıcaklıkta performans: Batarya, -20 °C'de (-4 °F) %91'den fazla deşarj kapasite korunumunu sürdürür;

Çevrim ömrü: Uzatılmış ömrü, elektrikli yolcu araçlarının ve iki tekerlekli araçların ihtiyaçlarını karşılar;

Kimyasal materyaller: Farasis Energy katmanlı oksitlerin yanı sıra Prusya mavisi analoglar ve polianyonik bileşikler gibi diğer premium materyallerin geliştirilmesi açısından da ilerleme göstermektedir.

Farasis Energy, batarya teknolojisindeki bir sonraki büyük sıçrama için hazırlanıyor ve gözünü 2024'te sodyum iyon bataryalarının ikinci neslinin piyasaya sürülmesine çevirmiş durumda. Bu bataryaların enerji yoğunluğunun 160-180 Wh/kg olması hedefleniyor ve daha geniş kullanım alanlarını hedeflemek adına bunun 2026'da 180-200 Wh/kg'a yükseltilmesi planlanıyor.

Sodyum iyon batarya ürünlerinin benimsenmesini artırmak için Farasis Energy A00 sınıfı mikro elektrikli araçlar, elektrikli iki tekerlekli araçlar, batarya değiş tokuşu ve ESS (Enerji Depolama Sistemi) dahil olmak üzere birden çok segmentte ortaklıklar oluşturuyor. Şirket, batarya prototiplerini alan ve test eden müşterilerden olumlu tepkiler aldı.

Sodyum iyon bataryaların toplu üretimi devam ederken Farasis Energy ürün portföyünü çeşitlendirmeye ve çeşitli pazar ihtiyaçlarını karşılamaya stratejik bir şekilde kendini hazırlamış durumda. Bu, şirketi hem yurt içinde hem de uluslararası olarak müşteri edinme açısından sürekli başarı elde edecek bir konuma getiriyor. Düşük sıcaklıkta mükemmel performans ile sodyum iyon bataryalar elektrikli araçların soğuk iklimde karşı karşıya kaldığı düşük menzil zorluklarını etkili bir şekilde ele alır. Ayrıca güvenli ve uygun fiyatlı olması, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken daha geniş kapsamda senaryolara uygulanabilen seçeneklerin sunulmasını sağlar. Bu özellikler yenilikçi batarya çözümünü konut, endüstriyel ve ticari enerji depolama dahil olmak üzere maliyet açısından duyarlı ve güvenliğin kritik olduğu çeşitli alanlarda lityum batarya sistemleri için temel bir bütünleyici durumuna getiriyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2314118/The_world_s_first_EV_powered_by_Farasis_Energy_s_sodium_ion_batteries_rolls_off_the_production_line.jpg