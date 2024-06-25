Dünyanın öncü akıllı robot süpürge markası Roborock Qrevo S'i Tanıttı: Güçlü Performans, Kendi Kendini Temizleme ile Buluşuyor

İSTANBUL, 25 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Günlük yaşamı kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı temizlik robotları pazarında dünyanın öncü markası olan Roborock, robotik süpürge teknolojisindeki en son yeniliği olan Roborock Qrevo S'i tanıttı. Ev temizliğini basitleştirmek amacıyla tasarlanan bu yeni model, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özelliklerle en uygun ve rahat temizlik deneyimini sunuyor.

Roborock QrevoS white Roborock QrevoS white2

Çok Fonksiyonlu İstasyon : Otomatik paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma, otomatik toz boşaltma ve otomatik hazne doldurma gibi tüm işlemleri gerekleştiriyor.

: Otomatik paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma, otomatik toz boşaltma ve otomatik hazne doldurma gibi tüm işlemleri gerekleştiriyor. 7.000Pa HyperForce Emme Gücü: Zemin boşluklarından ve halının derinliklerinden saç ve kalıntıları derinlemesine çıkarıyor.

Gücü: Zemin boşluklarından ve halının derinliklerinden saç ve kalıntıları derinlemesine çıkarıyor. İkili Kaldırılabilir Döner Paspas : Hem düz hem pürüzlü yüzeylerden inatçı lekeleri elle silinmiş gibi etkili bir şekilde temizliyor.

: Hem düz hem pürüzlü yüzeylerden inatçı lekeleri elle silinmiş gibi etkili bir şekilde temizliyor. Reactive Tech Engel Tanıma: Engelleri kolayca algılayarak dağınık ortamlarda bile zahmetsizce geziniyor.

Üstün Rahatlık: Çok Fonksiyonlu İstasyon Verimliliği Maksimize Ediyor

Roborock Qrevo S, tamamen otomatik, çok fonksiyonlu istasyonu ile ev temizliğinde devrim yaratıyor. Bu gelişmiş istasyon, temizlikten ödün vermeden robotu boşaltıp yıkıyor ve sizin hayatınıza odaklanmanızı sağlıyor. İstasyon, yavaş ön yıkama, orta hızda durulama ve yüksek hızda kurutma olmak üzere üç aşamalı çamaşır makinesine benzer bir paspas temizleme süreci sunuyor. İstasyon, üst düzey verimlilik ve rahatlık sağlamak için hızı ve su akışını dinamik olarak ayarlıyor.

İstasyon ayrıca minimum gürültü ile çalışan bir sıcak havayla kurutma sistemi içeriyor. Paspasları her 15 dakikada bir otomatik döndürerek dengeli kurutma sağlıyor. Ayrıca, termostat, sigorta ve yazılım kontrolü sayesinde güvenli bir kurutma sağlıyor.

İstasyonun akıllı otomatik toz boşaltma sistemi, saç birikim düzeyine bağlı olarak ayarlanıyor ve manuel boşaltma gereksinimini yedi haftaya kadar ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda %99,9 polen filtreleme oranıyla ile daha yüksek bir temizlik sağlıyor. Otomatik hazne doldurma sistemi, dolum başına 330 metrekareye kadar temizlik sağlayarak manuel su haznesi doldurma sıklığını azaltıyor ve temizlik sürecini kolaylaştırıyor. Kolay bakım, çıkarılabilir istasyon tabanı ve tıkanmaları önlemek için tasarlanmış gelişmiş büyük filtre ile sağlanıyor. %30 daha hızlı şarj olma özelliği ile Roborock Qrevo S, kesinti süresini en aza indirerek verimli temizlik için her zaman hazır oluyor.

Mükemmel Güç: 7.000Pa Emme Gücü ve İkili Döner Paspaslar Üstün Temizlik Sağlıyor

Roborock Qrevo S, 7.000Pa HyperForce emiş gücünü ikili kaldırılabilir döner paspaslarla birleştirerek ev temizliğinde verimliliği artırıyor. Güçlü emişi, halılardan ve zemin boşluklarından saç ve kalıntıları etkili bir şekilde çıkararak fırça hızında %10'luk bir artış ile tozları daha derinden temizliyor.

Cihaz, saçları kolayca uzaklaştırmak için spiral bıçaklarla tasarlanmış, tamamen kauçuk, dolaşma önleyici bir fırça içeriyor. Yüzer tasarımı, engebeli yüzeylerle en uygun teması sağlayarak tüm zemin türlerinde temizlik etkinliğini maksimize ediyor.

İkili döner paspaslar, pürüzsüz ve pürüzlü yüzeylerdeki zorlu lekeleri temizlemek için dakikada 200 RPM'ye kadar dönerek elle silmeyi taklit ediyor ve kısa tüylü halılarda nem hasarını önlüyor. Paspaslar, çapraz kirlenmeyi önlemek ve hava dolaşımını teşvik etmek için kaldırma özelliği taşıyor ve bu sayede şarj ve depolama sırasında küf oluşumu ve kokuların önlenmesi sağlanıyor. Paspaslar ayrıca farklı zemin türleri ve nem koşulları için su akışını 30 farklı seviyede hassas bir biçimde ayarlayabiliyor. Bu kapsamlı tasarım, Roborock Qrevo S'in verimli temizlik için her zaman hazır olmasını sağlıyor ve evinizin temiz kalmasını zahmetsizce sürdürüyor.

Akıllı Hareketlilik: Reactive Tech Engellerden Kaçınma

Roborock Qrevo S, yapılandırılmış ışıkla güçlendirilmiş Reactive Tech Engellerden Kaçınma özelliğiyle engelleri sorunsuzca algılayarak etrafında dolaşıyor ve kesintisiz temizlik sağlıyor. Bu gelişmiş teknoloji, süpürgenin sandalyeler ve masa altı gibi zor alanlarda sorunsuz bir şekilde manevra yapmasını sağlıyor. Bu akıllı hareketlilik işlevi, Roborock Qrevo S'i evinizi zahmetsizce temiz tutmak için verimli ve güvenilir bir araç haline getiriyor.

Qrevo S'e 33.999₺ fiyatıyla Roborock Türkiye adresinden ulaşabilirsiniz.

Roborock Hakkında

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markasıdır. Küresel önde gelen akıllı cihaz üreticisi olma kararlılığını sürdüren Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.

Daha fazla bilgi için:

Roborock Türkiye

https://tr.roborock.com

Yagmur Bilge Çekiç / [email protected]

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