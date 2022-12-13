多白金唱片歌手兼女演員 Jordin Sparks 作為品牌大使在社區中為 Cantu Beauty 增添光芒

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Cantu Beauty

Dec 13, 2022, 07:43 ET

康涅狄格州斯坦福2022年12月13日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的護髮品牌 Cantu Beauty 宣佈獲得格林美獎提名的多白金唱作歌手 Jordin Sparks 擔任品牌的形象大使。作為該品牌補濕護髮素和定型啫喱的長期粉絲，Sparks 與 Cantu 聯手幫助標榜品牌的社區計劃。這些計劃回饋世界各地的年輕女性，特別是品牌與全球非牟利組織 Women Empowering Nations 的合作夥伴關係。

Sparks 分享道：「與 Cantu 合作幫助提升下一代女性是我的夢想，她們正在透過自己獨特而強大的旅程來建設自己的光明未來。除了產品之外，Cantu 確實為社區作出很多貢獻，特別是在我非常熱衷的女性賦能方面。」

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Sparks 分享道：「與 Cantu 合作幫助提升下一代女性是我的夢想，她們正在透過自己獨特而強大的旅程來建設自己的光明未來
Sparks 分享道：「與 Cantu 合作幫助提升下一代女性是我的夢想，她們正在透過自己獨特而強大的旅程來建設自己的光明未來
屢獲殊榮的護髮品牌 Cantu Beauty 宣佈獲得格林美獎提名的多白金唱作歌手 Jordin Sparks 成為品牌的形象大使。
屢獲殊榮的護髮品牌 Cantu Beauty 宣佈獲得格林美獎提名的多白金唱作歌手 Jordin Sparks 成為品牌的形象大使。

上月，Sparks 正式啟動了合作夥伴關係，她突然以虛擬方式訪問最後 11 名獲得 Cantu GLOW 全球獎學金的年輕女性。在 Women Empowering Nations 獲得為期四個月的美容行業實踐經驗。該獎學金以本月前往加納阿克拉的高潮環節和團體旅行研討會結束。每位年輕女性都沉浸在美容行業的四個領域 - 消費者、概念、商業和活動，讓她們體驗從概念到貨架的美容活動。

Cantu 全球市場推廣副總裁 Dametria Kinsley 表示：「我們很榮幸 Jordin Sparks 加入 Cantu Crew 擔任品牌大使。多年來，她透過自己的慈善事業一直是黑人和棕色人種社區的支柱，我們很高興能聯手為世界各地的女性提供更多資源。」

Cantu GLOW 全球獎學金只是 Cantu Beauty 透過定制活動、計劃以及財務和知識資源提升社區的承諾之一。今年，品牌繼續與非牟利組織 Gyrl Wonder 建立多年合作關係，透過從頭到腳培養下一代女性領導者來支援黑人和拉丁裔社區。此外，品牌還慶祝 Cantu Elevate 的第二個年頭，這是與 BrainTrust Founders Studio 合作為黑人女性領導的企業打造的品牌自有創業加速器計劃。

有關 Cantu Beauty 社區計劃的更多詳情或加入 Cantu Crew，請在 InstagramFacebookTwitter 關注 @cantubeauty 或瀏覽 cantubeauty.com

關於 CANTU BEAUTY 

Cantu Beauty 的使命是慶祝您的一切榮耀。無論您是何種曲髮或直發，Cantu 都專門為您和各式各種頭髮設計產品。Cantu 屢獲殊榮的產品系列的靈感源自美麗髮質，可幫助您實現您所想的任何造型。Cantu 採用獨一無二的配方，幫助實現從前衛到經典的一切造型。Cantu Beauty 是 PDC Wellness & Personal Care 旗下公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pdcwellness.com

CANTU BEAUTY 傳媒聯絡人
Brianna Cameron
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JORDIN SPARKS
Victoria Varela | Varela Media
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