多白金唱片歌手兼女演員 Jordin Sparks 作為品牌大使在社區中為 Cantu Beauty 增添光芒

康涅狄格州斯坦福2022年12月13日 /美通社/ -- 屢獲殊榮的護髮品牌 Cantu Beauty 宣佈獲得格林美獎提名的多白金唱作歌手 Jordin Sparks 擔任品牌的形象大使。作為該品牌補濕護髮素和定型啫喱的長期粉絲，Sparks 與 Cantu 聯手幫助標榜品牌的社區計劃。這些計劃回饋世界各地的年輕女性，特別是品牌與全球非牟利組織 Women Empowering Nations 的合作夥伴關係。

Sparks 分享道：「與 Cantu 合作幫助提升下一代女性是我的夢想，她們正在透過自己獨特而強大的旅程來建設自己的光明未來。除了產品之外，Cantu 確實為社區作出很多貢獻，特別是在我非常熱衷的女性賦能方面。」

Sparks 分享道：「與 Cantu 合作幫助提升下一代女性是我的夢想，她們正在透過自己獨特而強大的旅程來建設自己的光明未來 屢獲殊榮的護髮品牌 Cantu Beauty 宣佈獲得格林美獎提名的多白金唱作歌手 Jordin Sparks 成為品牌的形象大使。

上月，Sparks 正式啟動了合作夥伴關係，她突然以虛擬方式訪問最後 11 名獲得 Cantu GLOW 全球獎學金的年輕女性。在 Women Empowering Nations 獲得為期四個月的美容行業實踐經驗。該獎學金以本月前往加納阿克拉的高潮環節和團體旅行研討會結束。每位年輕女性都沉浸在美容行業的四個領域 - 消費者、概念、商業和活動，讓她們體驗從概念到貨架的美容活動。

Cantu 全球市場推廣副總裁 Dametria Kinsley 表示：「我們很榮幸 Jordin Sparks 加入 Cantu Crew 擔任品牌大使。多年來，她透過自己的慈善事業一直是黑人和棕色人種社區的支柱，我們很高興能聯手為世界各地的女性提供更多資源。」

Cantu GLOW 全球獎學金只是 Cantu Beauty 透過定制活動、計劃以及財務和知識資源提升社區的承諾之一。今年，品牌繼續與非牟利組織 Gyrl Wonder 建立多年合作關係，透過從頭到腳培養下一代女性領導者來支援黑人和拉丁裔社區。此外，品牌還慶祝 Cantu Elevate 的第二個年頭，這是與 BrainTrust Founders Studio 合作為黑人女性領導的企業打造的品牌自有創業加速器計劃。

有關 Cantu Beauty 社區計劃的更多詳情或加入 Cantu Crew，請在 Instagram、Facebook 和 Twitter 關注 @cantubeauty 或瀏覽 cantubeauty.com。

關於 CANTU BEAUTY

Cantu Beauty 的使命是慶祝您的一切榮耀。無論您是何種曲髮或直發，Cantu 都專門為您和各式各種頭髮設計產品。Cantu 屢獲殊榮的產品系列的靈感源自美麗髮質，可幫助您實現您所想的任何造型。Cantu 採用獨一無二的配方，幫助實現從前衛到經典的一切造型。Cantu Beauty 是 PDC Wellness & Personal Care 旗下公司。如欲了解更多資訊，請瀏覽 pdcwellness.com。

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SOURCE Cantu Beauty