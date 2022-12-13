多白金唱片艺术家、女演员Jordin Sparks以品牌大使身份让Cantu Beauty闪耀在社区的聚光灯下

康涅狄格州斯坦福2022年12月13日 /美通社/ -- 屡获殊荣的护发品牌Cantu Beauty已宣布由获格莱美提名的多白金歌手/词曲作者Jordin Sparks担任品牌大使。作为该品牌补水调理护理和定型凝胶的长期粉丝，Sparks正与Cantu联手，帮助该品牌回馈世界各地年轻女性的社区举措——特别是该品牌与全球非营利组织“女性赋权国家”合作的那些举措——闪耀在聚光灯下。

Sparks表示："我一直梦想着与Cantu合作，帮助和支持下一代女性走上独特和坚实的征程，打造其光明的未来。” 除了产品以外，Cantu还为社区，特别是为我非常热衷的女性赋权做了许多工作。

Sparks表示："我一直梦想着与Cantu合作，帮助和支持下一代女性走上独特和坚实的征程，打造其光明的未来。” 屡获殊荣的护发品牌Cantu Beauty已宣布由获格莱美提名的多白金歌手/词曲作者Jordin Sparks担任品牌大使。

Sparks上个月正式启动了这项合作，当时她对最后11位获得“Cantu GLOW全球奖学金”的年轻女性进行了突如其来的虚拟访问。“Cantu GLOW全球奖学金”是“女性赋权国家”开展的一项为期四个月的美容行业实践体验。该奖学金体验于本月结束时在加纳阿克拉举办了一次顶峰课程和团体旅行研讨会，每位年轻女性都沉浸在美容行业的四个领域——消费者、概念、商业和宣传——让她们能够体验从概念到货架的美容宣传活动。

Cantu全球营销副总裁Dametria Kinsley表示：“我们很荣幸让Jordin Sparks加入Cantu团队，担任我们的品牌大使。多年来她通过自己的慈善工作，一直成为黑人和棕色人种社区的顶梁柱。我们很高兴能与其携手，为世界各地的女性提供更多资源。”

“Cantu GLOW全球奖学金”只是Cantu Beauty通过定制活动、项目设计以及资金和智力资源来提升相关社区的众多承诺之一。今年，该品牌继续与非营利组织Gyrl Wonder建立了多年合作关系，通过培养下一代女性领导者来支持黑人和拉丁裔社区。此外，该品牌还举办了第二年Cantu Elevate庆典，这是该品牌拥有的与BrainTrust Founders Studio合作的、为黑人女性领导的企业提供的创业加速器计划。

有关Cantu Beauty社区计划或加入Cantu团队的更多详细信息，请关注Instagram、Facebook和Twitter上的@cantubeauty，或访问cantubeauty.com。

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关于CANTU BEAUTY

Cantu Beauty的使命是致力于让人们展现出自己的全部风采。无论你的头发是小卷、大卷、波浪还是直发，Cantu都能根据你和你秀发的多样性打造专门的产品。Cantu屡获殊荣的系列产品以质地优美的头发为灵感，帮助实现您希望的任何造型。凭借独一无二的配方，Cantu帮助您实现从前卫造型到经典风格的一切发型。Cantu Beauty隶属于PDC Wellness & Personal Care。如需更多信息，请访问pdcwellness.com。

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