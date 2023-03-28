多樣化、包容性數據實現更好的健康結果和更健康的社區

Blue Cross Blue Shield Association 與 National Minority Quality Forum 合作改進有關種族、民族、語言、性取向和性別認同的數據收集

華盛頓2023年3月28日 /美通社/ -- Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) 與 National Minority Quality Forum (NMQF) 合作，於今日發布了關於改進和規範圍繞種族、民族和語言（REL）以及性取向和性別認同 (SOGI) 的數據收集方法的建議，以減少健康差異，並增進服務不足人群獲得高質量護理的機會。

全美醫療保健系統存在嚴重的不平等現象，導致歷被邊緣化的種族、民族、社會經濟和 LGBTQ+ 社區出現了本可預防的不良健康結果。缺乏全面的數據以及過時的信息收集標準是造成健康公平差距擴大的因素之一。

BCBSA 主席兼行政總裁 Kim Keck 表示：「數據不僅僅是數字——它代表著人。我們的數據必須像我們國家的人口一樣多樣化和包容。規範、精確的數據為保險公司、醫療保健提供者和患者權益倡導者提供了設計和實施有針對性的健康解決方案的機會，以更好地滿足受到不成比例影響的社區的需求。透過採用全面的數據收集標準，我們可以解決健康不公平問題，並為所有美國人打造更好的健康系統。」

1977 年，美國行政管理和預算局 (OMB) 推出了第 15 號統計政策指令，從而建立了一套最低標準，以確保聯邦政府能比較各聯邦機構的信息和數據，並記錄聯邦計劃在服務於不同人群方面的有效性。該指令於 1997 年最後一次更新，並鼓勵制定進一步的標準來維護、收集和展示種族和民族數據。而在將近 30 年後的今天，OMB 正在啟動正式審查，以在 2024 年夏季前修訂該指令。

BCBSA 和 NMQF 建議將以下解決方案納入更新的指令中：

對 REL 和 SOGI 數據收集的明確和一致的要求，包括细分種族/民族收集的最低標準，並與行業互操作性標準相符。

OMB 應將 DHHS 規劃與評估副秘書長/少數民族健康辦公室提出的當前數據標準納入第 15 號指令，並將其設為收集細分 REL 數據的最低標準類別。

OMB 應積極主動地徵求和接受來自不同利益相關者關於 SOGI 數據收集和利用的額外意見，以更新第 15 號指令。

OMB 應在 2024 年發布後強制要求所有政府機構和私營部門醫療保健利益相關者（包括支付者和提供者）非自願、統一和普遍地採用更新後的 OMB 第 15 號指令標準。

NMQF 主席兼行政總裁 Gary A. Puckrein 博士指出：「高質量、可靠的數據對於了解健康差距在哪裡以及如何出現至關重要。充分收集和交換數據需要依靠多方利益相關者，我們期待與公共和私營部門的參與者合作，建立起一套強大的數據標準，並最終縮小美國的健康公平差距。」

Blue Cross Blue Shield Association 簡介Blue Cross and Blue Shield Association 是一家全國性的聯合會，由 34 家基於社區且本地經營的獨立 Blue Cross and Blue Shield 公司組成，共同為三分之一的美國人提供醫療保險。

National Minority Quality Forum 簡介 National Minority Quality Forum (NMQF) 是一家 501(c)(3) 非營利性研究和宣傳組織，總部位於華盛頓特區。其使命是確保為所有人提供最佳護理，從而降低患者風險。NMQF 的願景是建立起完整的美國衛生服務研究、交付和融資系統，在提高生活質量的同時降低患者的發病率和死亡率風險。如需更多資訊，請瀏覽 www.nmqf.org。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association