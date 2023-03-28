多元化包容性数据有助改善健康状况并促进社区健康

蓝十字蓝盾协会与全国少数民族质量论坛合作，共同改进种族、民族、语言、性取向和性别认同相关数据的收集方法

华盛顿2023年3月28日 /美通社/ -- 今天，蓝十字蓝盾协会（Blue Cross Blue Shield Association，简称"BCBSA"）与全国少数民族质量论坛（National Minority Quality Forum，简称"NMQF"）合作，自豪发布关于改进种族、民族和语言（REL）以及性取向和性别认同（SOGI）相关数据收集方法并实现标准化的建议，旨在减少健康不平等现象并增加服务不足人群获得高质量医疗服务的机会。

整个美国医疗保健系统都存在着严重的不平等现象，这给历史上被边缘化的种族、民族、社会经济群体和LGBTQ+社区带来本可避免的负面健康结果。缺乏全面数据，再加上收集信息的标准过时，导致卫生公平性差距越来越大。

全国少数民族质量论坛标志

BCBSA总裁兼首席执行官Kim Keck表示："这些数据不仅仅是数字，它还反映了人们的具体情况。我们的数据必须像我们国家的人口一样具有多元化和包容性。标准化的精确数据为保险公司、医疗保健提供商和患者利益倡导者提供了设计和实施有针对性的卫生解决方案的机会，以更好地满足受影响严重的社区的需求。通过采用全面的数据收集标准，我们可以直接解决健康不平等问题，为所有美国人创建一个更好的卫生系统。"

1977年，美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget，简称"OMB"）颁布了《统计政策15号令》，建立了一套最低标准，以确保联邦政府能够比较各联邦机构的信息和数据，以及记录联邦项目在服务不同人群方面的有效性。该指令最近一次更新是在1997年，旨在鼓励制定维护、收集和展示种族和族裔相关数据的更多标准。近30年后的今天，OMB正在启动一项正式审查，以期在2024年夏天之前修订该指令。

BCBSA和NMQF建议在更新后的指令中纳入以下解决方案：

关于采集REL和SOGI数据的明确一致的要求，须纳入种族/民族数据采集最低标准，并且符合行业互操作性标准。

OMB应将DHHS规划评估助理部长/少数民族健康办公室提出的现有数据标准纳入第15号令，并要求将其作为收集REL数据的最低标准。

OMB应有意识地、主动地听取和接受来自不同利益相关方关于SOGI数据采集和利用的其他意见，并将其纳入第15号指令更新中。

在2024年发布最新OMB指令第15号标准后，OMB应强制所有政府机构和所有私营部门医疗保健利益相关方(包括支付方和提供方）在非自愿、统一和普遍的基础上加以采用。

"可靠的高质量数据对于了解何处以及为何存在健康不平等现象至关重要，" NMQF总裁兼首席执行官 Gary A. Puckrein博士表示， "充分收集和交流数据需要多方利益相关者的参与，我们期待着与公共和私营部门的参与者合作，建立一套强有力的数据标准，并最终减少美国的健康不平等现象。"

关于蓝十字蓝盾协会蓝十字蓝盾协会是一个由34家独立的、以社区为基础的本地运营蓝十字和蓝盾公司组成的全国性联合会，这些公司共同为三分之一的美国人提供医疗保险服务。

关于全国少数民族质量论坛（NMQF） 全国少数民族质量论坛（National Minority Quality Forum）是一家501(c)(3)非营利研究与宣传组织，总部位于华盛顿特区。NMQF致力于为所有人提供最佳医疗护理，并籍此降低患者风险。NMQF的愿景是建立一个美国卫生服务研究、提供和融资系统，其运作原则是在提高生活质量的同时降低可接受的患者发病率和死亡率风险。如需了解更多信息，请访问www.nmqf.org。

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association