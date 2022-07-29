Dynata становится партнером Google по межмедийной оценке эффективности рекламы на YouTube

В настоящее время бренды и агентства имеют возможность комплексно сравнивать показатели рекламной деятельности по всем измеряемым каналам, включая YouTube

ДАЛЛАС (США), 29 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Dynata — крупнейшая в мире платформа обработки данных для их первичного анализа, активации и измерения — сегодня расширила свое партнерство с Google в качестве стороннего поставщика услуг по оценке эффективности рекламы, получившего разрешение на включение YouTube в межмедийное исследование. Теперь бренды и агентства могут использовать рекламные решения компании Dynata для оценки эффективности рекламы, оптимизации затрат на СМИ и улучшения финансового результата маркетинга на YouTube за счет анализа эффективности их рекламы на YouTube по сравнению с телевизионными, печатными или любыми другими измеряемыми цифровыми, социально-сетевыми или традиционными СМИ.

Фрагментация СМИ сделала еще более сложной задачу точной оценки влияния рекламы по всем издателям и каналам. Теперь Dynata позволяет любой компании лучше понять, как кампания влияет на потребителей на всех уровнях воронки продаж в целом, по всем каналам.

В 2020 году компания Dynata получила разрешение на измерение эффективности рекламы на YouTube в рамках цифровой рекламной кампании с использованием центра данных Ads Data Hub от Google. Исследования компании Dynata в различных средствах массовой информации, включая нецифровые медиаканалы, такие как телевидение, радио, печать и средства наружной рекламы, измеряют медиаэффективность воздействия цифровой рекламы на участников исследований по сравнению с другими типами рекламы на различных каналах. И теперь впервые YouTube может быть включен в качестве медиаканала в таких исследованиях.

«Добавление такого популярного канала как YouTube в наши предложения по межмедийной оценке еще больше расширяет наши возможности по оказанию клиентам помощи в точной и всеобъемлющей оценке эффективности рекламы, — заявил глава компании Dynata Гэри С. Лабин (Gary S. Laben). — Эта возможность усиливает наше стремление помогать нашим клиентам не только получать аналитические данные, но и активировать их, измерять общий финансовый результат маркетинга и в конечном итоге стимулировать рост».

О компании Dynata

Dynata — крупнейшая в мире платформа обработки данных для их первичного анализа, активации и измерения. Охватывая около 70 миллионов потребителей и профессионалов в сфере бизнеса по всему миру, а также обширную библиотеку индивидуальных профилей, собранных в ходе опросов, Dynata является важным источником точных, надежных и качественных данных. Компания создала инновационные информационные сервисы и решения, предлагая первоклассные данные для учета голоса клиента на протяжении всего маркетингового цикла — от анализа данных до активации кампаний и измерения финансового эффекта маркетинга по различным каналам. Компания Dynata обслуживает более 6000 исследовательских, медийных и рекламных агентств, издателей, консалтинговых и инвестиционных компаний и корпоративных клиентов в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробная информация представлена на сайте www.dynata.com.

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