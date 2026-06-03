easyGroup se lance dans le commerce en ligne avec le lancement de la place de marché easyShop.com en partenariat avec OnBuy.com

easyShop.com est une nouvelle place de marché en ligne qui fait partie de la famille des marques easy.

Cette plateforme sera lancée dans le courant de l'année dans 21 pays européens.

Elle s'appuie sur la technologie de place de marché exclusive d'OnBuy.com, développée pour une utilisation à l'échelle internationale.

LONDRES, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- easyGroup se lance dans la distribution en ligne avec le lancement d'easyShop.com, une nouvelle plateforme en ligne qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine des achats courants.

easyGroup enters online retail with launch of easyShop.com marketplace in partnership with OnBuy.com

Ce lancement représente une avancée majeure d'easyGroup dans le domaine de la vente au détail grand public, en introduisant l'une des marques les plus reconnues d'Europe dans un nouveau secteur à l'échelle internationale. En conservant l'accent mis depuis longtemps par la marque sur la simplicité et la valeur, easyShop rassemblera les détaillants en une seule destination d'achat conçue pour une croissance à long terme, et sera lancée dans un premier temps dans 21 pays européens.

Le domaine easyShop sera exploité par la société OnBuy, spécialisée dans le commerce électronique et la technologie des places de marché. Il sera alimenté par sa plateforme exclusive OnCommerce, qui fournit l'infrastructure et le cadre opérationnel nécessaires pour prendre en charge le commerce transfrontalier à grande échelle.

La plateforme a déjà fait ses preuves au niveau international grâce à la place de marché d'OnBuy, qui a connu une croissance de plus de 86 % au cours des trois dernières années et qui référence désormais plus de 100 millions de produits dans toute l'Europe, plusieurs marchés affichant une croissance trimestrielle de plus de 150 %.

Un investissement important à long terme a été convenu dans le cadre du partenariat, témoignant de l'ambition des deux parties de faire d'easyShop une nouvelle place de marché de premier plan. Cette structure permet à easyGroup d'étendre ses activités au commerce en ligne grâce à un modèle moderne et léger, tandis qu'OnBuy fournit l'expertise du marché, la conformité réglementaire et la capacité opérationnelle nécessaires pour soutenir la croissance internationale.

easyShop proposera aux consommateurs des achats en ligne simples et avantageux, alignés sur la présence existante de la marque easy dans les domaines du voyage, du transport et des services aux consommateurs. Pour les détaillants, la plateforme offrira un accès à une nouvelle place de marché lancée simultanément dans plusieurs pays, sans la complexité généralement associée à la gestion de plusieurs places de marché locales ou à la mise en place d'une infrastructure marché par marché.

Sir Stelios Haji-Ioannou, créateur et propriétaire de la famille de marques easy, a déclaré :

« La famille de marques easy s'est développée dans de nombreux nouveaux secteurs en mettant l'accent sur la simplicité et le rapport qualité-prix. J'estime qu'une plateforme de vente en ligne utilisant un excellent domaine comme easyShop est une évolution logique. Je suis ravi d'accueillir Cas Paton d'OnBuy dans la famille easy, et je suis impatient de commencer avec lui à recruter des vendeurs pour notre place de marché, désormais dans 21 pays différents. Nous visons un lancement axé sur les consommateurs pour qu'ils puissent acheter en ligne à partir du quatrième trimestre de 2026. Une période passionnante pour la famille easy !

Cas Paton, PDG et fondateur d'OnBuy, a commenté :

« easyShop supprime de nombreux obstacles qui ralentissent généralement la progression du commerce de détail en fonctionnant comme une place de marché pure, sans gestion des stocks, sans logistique et sans infrastructure locale. Travailler avec la famille de marques easy, c'est associer l'un des noms les plus reconnus par les consommateurs en Europe à une expertise éprouvée du marché, accélérant ainsi la prise de conscience et permettant aux distributeurs d'atteindre les clients dans de nombreux pays beaucoup plus rapidement ».

easyShop fonctionnera comme une place de marché pure, sans concurrence de la part de l'opérateur, offrant aux distributeurs une plateforme équitable et transparente conçue pour soutenir la croissance à long terme. L'intégration des vendeurs commencera avant le lancement auprès des consommateurs, ce qui permettra aux détaillants d'établir leur présence et leur visibilité dès le premier jour.

Les détaillants souhaitant vendre par l'intermédiaire du domaine peuvent manifester leur intérêt via l'adresse suivante : www.easyShop.com.

À propos d'OnBuy

Fondée au Royaume-Uni en 2016 par Cas Paton, OnBuy est une place de marché en ligne et une entreprise technologique de premier plan en Europe.

www.onbuy.com

À propos d'easyGroup

easyGroup (easy.com) est le créateur et le propriétaire de la famille de marques easy®. easyGroup a pour objectif de créer, de détenir et de gérer la marque easy en s'associant aux bons partenaires commerciaux dans leurs secteurs d'activité. En concédant des licences sur le nom easy, easyGroup crée un flux régulier de revenus de redevances et la majorité des bénéfices d'easyGroup ltd sont reversés à des œuvres de bienfaisance par l'intermédiaire de l'organisation caritative britannique Stelios Philanthropic Foundation (https://stelios.foundation/). Sir Stelios et easyGroup ont fait don de plus de 120 millions d'euros à des œuvres caritatives.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2994131/easyShop_com.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2993378/easyShop_com_Logo.jpg