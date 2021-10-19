Ecobat приобретает дистрибьютора аккумуляторов в регионе Бенилюкс Emrol

Благодаря этой сделке компания Ecobat укрепит свое присутствие в Европе в качестве одного из ведущих производителей аккумуляторов за счет выхода на новые рынки электромобилей и аккумуляторов

ИРВИНГ (шт. Техас), 19 октября 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Ecobat, являющаяся мировым лидером в области переработки аккумуляторов, сегодня объявила о приобретении бельгийского дистрибьютора промышленных аккумуляторов Emrol.

«Приобретение компании Emrol идеально дополняет наши текущие операции, предоставляя возможность компании Ecobat обеспечивать наших клиентов в Европе широким ассортиментом решений и услуг в области хранения энергии, — заявил глава компании Ecobat Джимми Херринг (Jimmy Herring). — Стратегическое приобретение компании Emrol, являющейся одним из ведущих дистрибьюторов аккумуляторов, используемых в промышленных системах, подчеркивает нашу непрерывную стратегию по расширению производства аккумуляторов Ecobat по всей Европе».

Это приобретение расширяет географию присутствия Ecobat по всему региону союза Бенилюкс и обеспечивает диверсификацию ассортимента аккумуляторов Ecobat за пределами автомобильной сферы, например на рынке аккумуляторов и на нишевых рынках электромобилей. Кроме того, компания Emrol поставляет линейку аккумуляторов различных типов, включая литий-ионные аккумуляторы, которые будут укреплять лидирующие позиции Ecobat в Европе.

«Присоединившись к команде Ecobat, мы объединили усилия с мировым лидером в области производства аккумуляторов, расширяя возможности наших клиентов и равно как и наши поставки аккумуляторов по всему географическому региону, — заявил управляющий директор компании Emrol Питер Джейкобс (Pieter Jacobs). —

Рынок электромобилей развивается быстрыми темпами, и ожидается, что к 2030 году его доход превысит 700 млрд долл. США (согласно результатам исследования Precedence). Благодаря этому приобретению компания Ecobat имеет хорошие возможности для того, чтобы влиться в этот растущий рынок.

Информация о компании Ecobat

Компания Ecobat занимает лидирующие позиции в области сбора, переработки, производства и распределения ресурсов накопления энергии, необходимых для современной жизни. От аккумуляторов, используемых в транспортных средствах и инфраструктуре возобновляемых источников энергии, до резервных систем электропитания, поддерживающих больницы и центры обработки данных, материалы, которые мы перерабатываем и производим, являются основными компонентами технологий, разработанных для удовлетворения мировых потребностей хранения энергии. В связи с растущей популярностью электромобилей и их зависимостью от аккумуляторов мы постоянно расширяем наши услуги по организации сбора и переработки отходов. Это часть нашего обязательства по защите планеты.

Информация о компании Emrol

Компания Emrol, основанная в 1981 году, является дистрибьютором свинцово-кислотных, литий-ионных аккумуляторов и зарядных устройств промышленного и резервного применения в регионе Бенилюкс. Мы являемся одним из ведущих поставщиков аккумуляторов для уборочных машин, машин для гольфа, погрузчиков, воздушных рабочих платформ и других видов транспорта. Кроме того, компания Emrol разрабатывает и производит индивидуальные электронные решения.

Эдельман (Edelman) для Ecobat

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