EcoFlow предлагает 3 умных устройства с питанием от аккумулятора, для дома, на природе и в пути

News provided by

EcoFlow Technology Inc.

Apr 20, 2023, 07:00 ET

  • EcoFlow BLADE - первая в мире роботизированная газонокосилка с виртуальной навигацией по участку и функцией обхода препятствий
  • EcoFlow GLACIER - первый в мире портативный холодильник со встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором
  • EcoFlow WAVE 2 - это мощный, портативный кондиционер и обогреватель

МЮНХЕН, 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- EcoFlow, одна из ведущих компаний, специализирующихся на разработке экологически чистых энергетических решений, сегодня объявила о выпуске трех принципиально новых интеллектуальных устройств: EcoFlow BLADE, GLACIER и WAVE 2. Эти устройства используют преимущества аккумуляторной технологии EcoFlow для обеспечения энергоэффективных эксплуатационных характеристик дома и во время приключений на природе.

Continue Reading
image_5016319_54791845
image_5016319_54791845

BLADE и GLACIER будут доступны для покупки 26 апреля после мероприятия, посвященного началу продаж, а WAVE 2 можно будет приобрести с 15 мая. Эти устройства будут доступны на сайте EcoFlow и Amazon.

Это продукты, на которые EcoFlow получила в общей сложности 15 патентов во время разработки, были впервые представлены в начале этого года на выставке CES. Как BLADE, так и GLACIER были включены в список почетных лауреатов премии CES 2023 Innovation Awards Honorees.

Будучи первой в мире роботизированной газонокосилкой, EcoFlow BLADE использует передовые робототехнические технологии для автоматизированного и беспроблемного ухода за двором. EcoFlow GLACIER, еще одна мировая новинка, предлагает портативный холодильник с морозильной камерой, оснащенный встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором. EcoFlow WAVE 2 обеспечивает самое быстрое охлаждение и обогрев среди кондиционеров и обогревателей на аккумуляторах.

«BLADE, GLACIER и WAVE 2 разработаны на основе всего того, чему мы научились за годы работы в качестве лидера в области портативных накопителей энергии, — заявил Брайан Эссенмахер, директор по развитию бизнеса EcoFlow. — Эти интеллектуальные устройства, делающие жизнь более приятной и удобной дома, на природе и в дороге, демонстрируют нашу приверженность созданию экосистемы EcoFlow, призванной переосмыслить способы получения, хранения и использования энергии в мире с помощью значимых инноваций».

EcoFlow BLADE: Беспроблемное кошение и подметание для идеального газона

EcoFlow BLADE  — это первая в отрасли интеллектуальная роботизированная газонокосилка, способная автоматически подметать газон, экономя время и превращая уход за газоном в легкое занятие.

В своем наборе для подметания газонов BLADE использует усовершенствованный датчик LiDAR и встроенную камеру для обнаружения и подметания мусора на газоне, такого как ветки и листья.

BLADE использует датчик LiDAR и камеру, а также кинематическую навигацию в реальном времени X-Vision (RTK), что позволяет ему работать в виртуальных границах, поэтому пользователи могут спокойно отходить от устройства, пока оно выполняет свою работу. В отличие от других роботизированных газонокосилок, которым требуются физические маркеры границ, пользователи BLADE могут установить периметр газона в приложении EcoFlow.

Эта же технология помогает BLADE избегать препятствий. Это предотвращает застревание косилки, требующее вмешательства пользователя, а также повреждение газона. Большие всенаправленные колеса BLADE также позволяют ему преодолевать препятствия высотой до 40 мм.

BLADE оснащен 4G и eSIM, поэтому пользователи всегда могут отслеживать его точное местоположение. BLADE поставляется с годовой гарантией "3+1" и пожизненной бесплатной заменой аксессуаров.

EcoFlow GLACIER: Первый портативный холодильник-морозильник со встроенным льдогенератором

EcoFlow GLACIER — это революционный портативный холодильник-морозильник со встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором. GLACIER позволяет как никогда легко сохранять продукты и напитки холодными во время встреч и приключений на открытом воздухе.

Съемный аккумулятор емкостью 298 Вт·ч позволяет GLACIER работать 40 часов в режиме охлаждения или 19 часов при температуре ниже нуля на одном заряде. GLACIER может приготовить 18 кубиков льда за 12 минут и имеет два отделения для хранения с независимым контролем температуры для одновременного охлаждения и замораживания.

GLACIER оснащен мощным компрессором и может охладить камеру с 86°F (30°C) до 32°F (0°C) всего за 15-20 минут при установке режима Max Mode. Кроме того, пользователи могут отдать предпочтение эффективности, а не скорости, используя режим Eco Mode, снижающий энергопотребление GLACIER для более длительного времени работы.

GLACIER может даже служить портативным зарядным устройством для небольших устройств, таких как ноутбуки и телефоны. Он также оснащен складной ручкой и колесами для удобной транспортировки.

GLACIER предлагает максимальную мобильность в качестве автономного решения. Его можно заряжать от сети переменного тока, автомобильного зарядного устройства, солнечных панелей или от электростанции.

EcoFlow WAVE 2: Мощное охлаждение и обогрев для комфорта на свежем воздухе

Для пользователей, желающих добавить в свои приключения на природе элемент домашней роскоши, портативный кондиционер и обогреватель EcoFlow WAVE 2 обеспечивает исключительный комфорт в жаркие летние дни и холодные зимы.

EcoFlow WAVE 2, второе поколение серии Wave, обеспечивает самое быстрое в отрасли охлаждение и обогрев, доступное в устройствах такого типа, с возможностями охлаждения 5100 БТЕ и обогрева 6100 БТЕ при эффективной площади 107,6 кв. футов (10 кв. м).

WAVE 2 на 22% меньше своего предшественника, поэтому его легче взять с собой, куда бы вы ни отправились. Он обеспечивает до восьми часов работы от дополнительного аккумулятора емкостью 1159 Вт·ч. Для полного контроля над временем работы и производительностью он имеет несколько режимов, включая Eco, Sleeping и Fast, а также регулирование температуры, настройки и многое другое в приложении EcoFlow.

WAVE 2 может заряжаться от сети переменного и постоянного тока, от электростанции и от солнечной батареи, используя все достижения EcoFlow в области портативного питания, обеспечивая гибкость и удобство как дома, так и в дороге. Подключение к портативной электростанции EcoFlow обеспечивает до 18 часов работы, а солнечная батарея мощностью до 400 Вт позволяет использовать энергию из возобновляемых источников и поддерживать устойчивый образ жизни в автономном режиме.

Сроки выпуска в продажу

Официальное мероприятие по запуску всех трех смарт-устройств состоится в 7 часов вечера. по BST, 26 апреля.

EcoFlow BLADE будет доступен для покупки с 26 апреля. Он будет продаваться в розницу по цене £2,699 и будет доступен с комплектом для подметания газонов, который будет продаваться отдельно по цене £699. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £3,199.

EcoFlow GLACIER будет доступен для покупки с 26 апреля. Он будет продаваться в розницу по цене £1,049 и будет доступен с дополнительным аккумулятором емкостью 298 Вт·ч, который будет продаваться отдельно по цене £299. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £1,249.

EcoFlow WAVE 2 будет доступен для покупки с 15 мая. Он будет продаваться в розницу по цене £1,049 и будет доступен с дополнительным аккумулятором емкостью 1159 Вт·ч, который будет продаваться отдельно по цене £799. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £1,799.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow – лидер в области разработки экологичных энергетических систем, целью которого является обеспечить энергией совершенно новый мир. С момента своего основания в 2017 г. компания EcoFlow ставит своей целью стать надежным и заслуживающим доверие компаньоном в области энергетики для частных лиц и семей по всему миру, предоставляя доступные и возобновляемые источники энергии для домов, объектов, расположенных на открытом воздухе, а также для мобильных пространств. Сегодня компания EcoFlow, имеющая подразделения в США, Германии и Японии, предоставила свои возможности более чем 2 миллионам пользователей в более 100 стран мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2055812/image_5016319_54791845.jpg

SOURCE EcoFlow Technology Inc.

Also from this source

Markteinführung von drei akkubetriebenen EcoFlow Smart Devices für zu Hause und unterwegs

EcoFlow wprowadza trzy inteligentne urządzenia na baterię, które odmienią nasze życie w domu, na zewnątrz i w trasie

Explore

More news releases in similar topics