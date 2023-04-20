EcoFlow предлагает 3 умных устройства с питанием от аккумулятора, для дома, на природе и в пути

EcoFlow BLADE - первая в мире роботизированная газонокосилка с виртуальной навигацией по участку и функцией обхода препятствий

EcoFlow GLACIER - первый в мире портативный холодильник со встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором

EcoFlow WAVE 2 - это мощный, портативный кондиционер и обогреватель

МЮНХЕН, 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- EcoFlow , одна из ведущих компаний, специализирующихся на разработке экологически чистых энергетических решений, сегодня объявила о выпуске трех принципиально новых интеллектуальных устройств: EcoFlow BLADE, GLACIER и WAVE 2. Эти устройства используют преимущества аккумуляторной технологии EcoFlow для обеспечения энергоэффективных эксплуатационных характеристик дома и во время приключений на природе.

BLADE и GLACIER будут доступны для покупки 26 апреля после мероприятия, посвященного началу продаж, а WAVE 2 можно будет приобрести с 15 мая. Эти устройства будут доступны на сайте EcoFlow и Amazon .

Это продукты, на которые EcoFlow получила в общей сложности 15 патентов во время разработки, были впервые представлены в начале этого года на выставке CES. Как BLADE, так и GLACIER были включены в список почетных лауреатов премии CES 2023 Innovation Awards Honorees.

Будучи первой в мире роботизированной газонокосилкой, EcoFlow BLADE использует передовые робототехнические технологии для автоматизированного и беспроблемного ухода за двором. EcoFlow GLACIER, еще одна мировая новинка, предлагает портативный холодильник с морозильной камерой, оснащенный встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором. EcoFlow WAVE 2 обеспечивает самое быстрое охлаждение и обогрев среди кондиционеров и обогревателей на аккумуляторах.

«BLADE, GLACIER и WAVE 2 разработаны на основе всего того, чему мы научились за годы работы в качестве лидера в области портативных накопителей энергии, — заявил Брайан Эссенмахер, директор по развитию бизнеса EcoFlow. — Эти интеллектуальные устройства, делающие жизнь более приятной и удобной дома, на природе и в дороге, демонстрируют нашу приверженность созданию экосистемы EcoFlow, призванной переосмыслить способы получения, хранения и использования энергии в мире с помощью значимых инноваций».

EcoFlow BLADE: Беспроблемное кошение и подметание для идеального газона

EcoFlow BLADE — это первая в отрасли интеллектуальная роботизированная газонокосилка, способная автоматически подметать газон, экономя время и превращая уход за газоном в легкое занятие.

В своем наборе для подметания газонов BLADE использует усовершенствованный датчик LiDAR и встроенную камеру для обнаружения и подметания мусора на газоне, такого как ветки и листья.

BLADE использует датчик LiDAR и камеру, а также кинематическую навигацию в реальном времени X-Vision (RTK), что позволяет ему работать в виртуальных границах, поэтому пользователи могут спокойно отходить от устройства, пока оно выполняет свою работу. В отличие от других роботизированных газонокосилок, которым требуются физические маркеры границ, пользователи BLADE могут установить периметр газона в приложении EcoFlow.

Эта же технология помогает BLADE избегать препятствий. Это предотвращает застревание косилки, требующее вмешательства пользователя, а также повреждение газона. Большие всенаправленные колеса BLADE также позволяют ему преодолевать препятствия высотой до 40 мм.

BLADE оснащен 4G и eSIM, поэтому пользователи всегда могут отслеживать его точное местоположение. BLADE поставляется с годовой гарантией "3+1" и пожизненной бесплатной заменой аксессуаров.

EcoFlow GLACIER: Первый портативный холодильник-морозильник со встроенным льдогенератором

EcoFlow GLACIER — это революционный портативный холодильник-морозильник со встроенным льдогенератором и съемным аккумулятором. GLACIER позволяет как никогда легко сохранять продукты и напитки холодными во время встреч и приключений на открытом воздухе.

Съемный аккумулятор емкостью 298 Вт·ч позволяет GLACIER работать 40 часов в режиме охлаждения или 19 часов при температуре ниже нуля на одном заряде. GLACIER может приготовить 18 кубиков льда за 12 минут и имеет два отделения для хранения с независимым контролем температуры для одновременного охлаждения и замораживания.

GLACIER оснащен мощным компрессором и может охладить камеру с 86°F (30°C) до 32°F (0°C) всего за 15-20 минут при установке режима Max Mode. Кроме того, пользователи могут отдать предпочтение эффективности, а не скорости, используя режим Eco Mode, снижающий энергопотребление GLACIER для более длительного времени работы.

GLACIER может даже служить портативным зарядным устройством для небольших устройств, таких как ноутбуки и телефоны. Он также оснащен складной ручкой и колесами для удобной транспортировки.

GLACIER предлагает максимальную мобильность в качестве автономного решения. Его можно заряжать от сети переменного тока, автомобильного зарядного устройства, солнечных панелей или от электростанции.

EcoFlow WAVE 2: Мощное охлаждение и обогрев для комфорта на свежем воздухе

Для пользователей, желающих добавить в свои приключения на природе элемент домашней роскоши, портативный кондиционер и обогреватель EcoFlow WAVE 2 обеспечивает исключительный комфорт в жаркие летние дни и холодные зимы.

EcoFlow WAVE 2, второе поколение серии Wave, обеспечивает самое быстрое в отрасли охлаждение и обогрев, доступное в устройствах такого типа, с возможностями охлаждения 5100 БТЕ и обогрева 6100 БТЕ при эффективной площади 107,6 кв. футов (10 кв. м).

WAVE 2 на 22% меньше своего предшественника, поэтому его легче взять с собой, куда бы вы ни отправились. Он обеспечивает до восьми часов работы от дополнительного аккумулятора емкостью 1159 Вт·ч. Для полного контроля над временем работы и производительностью он имеет несколько режимов, включая Eco, Sleeping и Fast, а также регулирование температуры, настройки и многое другое в приложении EcoFlow.

WAVE 2 может заряжаться от сети переменного и постоянного тока, от электростанции и от солнечной батареи, используя все достижения EcoFlow в области портативного питания, обеспечивая гибкость и удобство как дома, так и в дороге. Подключение к портативной электростанции EcoFlow обеспечивает до 18 часов работы, а солнечная батарея мощностью до 400 Вт позволяет использовать энергию из возобновляемых источников и поддерживать устойчивый образ жизни в автономном режиме.

Сроки выпуска в продажу

Официальное мероприятие по запуску всех трех смарт-устройств состоится в 7 часов вечера. по BST, 26 апреля.

EcoFlow BLADE будет доступен для покупки с 26 апреля. Он будет продаваться в розницу по цене £2,699 и будет доступен с комплектом для подметания газонов, который будет продаваться отдельно по цене £699. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £3,199.

EcoFlow GLACIER будет доступен для покупки с 26 апреля. Он будет продаваться в розницу по цене £1,049 и будет доступен с дополнительным аккумулятором емкостью 298 Вт·ч, который будет продаваться отдельно по цене £299. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £1,249.

EcoFlow WAVE 2 будет доступен для покупки с 15 мая. Он будет продаваться в розницу по цене £1,049 и будет доступен с дополнительным аккумулятором емкостью 1159 Вт·ч, который будет продаваться отдельно по цене £799. Оба продукта вместе будут продаваться в розницу по цене £1,799.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow – лидер в области разработки экологичных энергетических систем, целью которого является обеспечить энергией совершенно новый мир. С момента своего основания в 2017 г. компания EcoFlow ставит своей целью стать надежным и заслуживающим доверие компаньоном в области энергетики для частных лиц и семей по всему миру, предоставляя доступные и возобновляемые источники энергии для домов, объектов, расположенных на открытом воздухе, а также для мобильных пространств. Сегодня компания EcoFlow, имеющая подразделения в США, Германии и Японии, предоставила свои возможности более чем 2 миллионам пользователей в более 100 стран мира.

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SOURCE EcoFlow Technology Inc.