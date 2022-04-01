EcoFlow DELTA Pro назван наиболее предпочтительным техническим продуктом в Германии

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EcoFlow Europe s.r.o.

Apr 01, 2022, 03:00 ET

БЕРЛИН, 1 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, являющаяся ведущим в отрасли производителем портативных источников энергии и решений для возобновляемых источников энергии, вошла в число лауреатов премии Deutschland Favorit 2022 (дословно — «Фаворит Германии») — престижная награда, сочетающая в себе опыт и общественное мнение. EcoFlow завоевал в категории «электроника и технологии», где он был признан одним из наиболее надежных потребительских технологических продуктов на немецком рынке.

EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022
EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022
EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022
EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022
EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022 EcoFlow DELTA Pro named in Germany Favorite 2022

Deutschland Favorit — премия, присуждаемая всемирно известной компанией, специализирующейся на информационных технологиях, и немецкой Медиагруппой SZ Institute, владеющей одной из крупнейших ежедневных газет Германии Süddeutsche Zeitung (дословно — «Южногерманская газета»). Общественное мнение сочетается с рекомендациями экспертного совета, что делает Deutschland Favorit надежным потребительским руководством.

EcoFlow DELTA Pro — первый в мире экологичный портативный домашний аккумулятор, являющийся первым шагом в реализации амбициозной концепции компании, заключающейся в обеспечении надежного, низкоуглеродного и возобновляемого источника энергии как для частных лиц, так и для домашних хозяйств и отраслей. При использовании с комплектующими из экосистемы EcoFlow, в частности, дополнительными аккумуляторами, солнечными панелями и панелью управления «умным» домом, DELTA Pro может обеспечить до недели работы в аварийном режиме электропитания.

Модель EcoFlow DELTA Pro, запущенная на Kickstarter в прошлом году, собрала более 10 миллионов евро в ходе своей двухмесячной краудфандинговой кампании, побив рекорд Kickstarter и став самым финансируемым технологическим проектом. С тех пор модель DELTA Pro завоевала признание в публикациях за разработку своей инновационной продукции. В прошлом году он был назван одним из «100 лучших изобретений» по версии журнала TIME.

С момента своего первого шага в Германии в августе 2020 года компания EcoFlow быстро привлекла внимание местных потребителей благодаря своему высокому качеству, а также растущему спросу на возобновляемые источники энергии. EcoFlow доминирует более чем на 60% рынка портативных электростанций в стране.

«Для нас большая честь быть выбранными в качестве одного из победителей Deutschland Favorit 2022 как отраслевыми экспертами, так и народом Германии. Мы высоко ценим ту поддержку, которую мы получили от немецкого сообщества, и будем и впредь предоставлять продукты высочайшего качества», — отметил Райан Син (Ryan Xing), региональный руководитель EcoFlow Europe.

«Я использую модель DELTA Pro совместно с солнечными панелями EcoFlow около двух месяцев. Они продемонстрировали превосходную производительность, и EcoFlow — это достойный цены вариант решений для хранения энергии из возобновляемых источников с учетом ее емкости, долговечности и внешнего вида», — заявил один из пользователей системы EcoFlow в ходе неоткрытого опроса клиентов.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих модельных рядов DELTA и RIVER, включая портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Контактная информация для СМИ:
отдел по связям с общественностью компании EcoFlow в Европе
[email protected]

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1774618/EcoFlow_DELTA_Pro_named_Germany_Favorite_2022.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.

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