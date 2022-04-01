EcoFlow DELTA Pro назван наиболее предпочтительным техническим продуктом в Германии

Deutschland Favorit — премия, присуждаемая всемирно известной компанией, специализирующейся на информационных технологиях, и немецкой Медиагруппой SZ Institute, владеющей одной из крупнейших ежедневных газет Германии Süddeutsche Zeitung (дословно — «Южногерманская газета»). Общественное мнение сочетается с рекомендациями экспертного совета , что делает Deutschland Favorit надежным потребительским руководством.

EcoFlow DELTA Pro — первый в мире экологичный портативный домашний аккумулятор, являющийся первым шагом в реализации амбициозной концепции компании, заключающейся в обеспечении надежного, низкоуглеродного и возобновляемого источника энергии как для частных лиц, так и для домашних хозяйств и отраслей. При использовании с комплектующими из экосистемы EcoFlow, в частности, дополнительными аккумуляторами, солнечными панелями и панелью управления «умным» домом, DELTA Pro может обеспечить до недели работы в аварийном режиме электропитания.

Модель EcoFlow DELTA Pro, запущенная на Kickstarter в прошлом году, собрала более 10 миллионов евро в ходе своей двухмесячной краудфандинговой кампании, побив рекорд Kickstarter и став самым финансируемым технологическим проектом. С тех пор модель DELTA Pro завоевала признание в публикациях за разработку своей инновационной продукции. В прошлом году он был назван одним из «100 лучших изобретений» по версии журнала TIME.

С момента своего первого шага в Германии в августе 2020 года компания EcoFlow быстро привлекла внимание местных потребителей благодаря своему высокому качеству, а также растущему спросу на возобновляемые источники энергии. EcoFlow доминирует более чем на 60% рынка портативных электростанций в стране.

«Для нас большая честь быть выбранными в качестве одного из победителей Deutschland Favorit 2022 как отраслевыми экспертами, так и народом Германии. Мы высоко ценим ту поддержку, которую мы получили от немецкого сообщества, и будем и впредь предоставлять продукты высочайшего качества», — отметил Райан Син (Ryan Xing), региональный руководитель EcoFlow Europe.

«Я использую модель DELTA Pro совместно с солнечными панелями EcoFlow около двух месяцев. Они продемонстрировали превосходную производительность, и EcoFlow — это достойный цены вариант решений для хранения энергии из возобновляемых источников с учетом ее емкости, долговечности и внешнего вида», — заявил один из пользователей системы EcoFlow в ходе неоткрытого опроса клиентов.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих модельных рядов DELTA и RIVER, включая портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 300 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Контактная информация для СМИ:

отдел по связям с общественностью компании EcoFlow в Европе

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1774617/EcoFlow_DELTA_Pro_named_Germany_Favorite_2022.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1774618/EcoFlow_DELTA_Pro_named_Germany_Favorite_2022.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.