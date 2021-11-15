EcoFlow DELTA Pro признан одним из 100 лучших изобретений 2021 года по версии TIME

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EcoFlow Inc.

Nov 15, 2021, 22:58 ET

Первый в отрасли экологичный портативный домашний аккумулятор признан соответствующим категории «Экологическая безопасность»

ПАРДУБИЦЕ (Чешская Республика), 16 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках питания и решениях на основе возобновляемых энергоносителей, получила признание со стороны TIME за разработку своей принципиально новой продукции, включая портативный домашний аккумулятор EcoFlow DELTA Pro, названный в числе 100 лучших изобретений 2021 года в категории «Экологическая безопасность». В ежегодном списке отмечаются 100 изобретений, «которые делают мир лучше, рациональнее и даже чуть увлекательнее».  

EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station
EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station

«Мы польщены решением TIME признать EcoFlow DELTA Pro одним из революционных изобретений года наряду с некоторыми поистине впечатляющими глобальными инновациями, — заявил руководитель отдела НИОКР компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). — Обеспечивая возможность выработки, хранения и использования электроэнергии в рамках единой интегрированной экосистемы, EcoFlow DELTA Pro прокладывает миру путь к реальному освоению альтернативных и экологически безопасных источников энергии».

Модель EcoFlow DELTA Pro, выпущенная на платформе Kickstarter в июле 2021 года, предназначена для обеспечения устойчивого резервного электропитания на время отсутствия энергоснабжения и позволяет пользователям лучше контролировать и регулировать свое повседневное потребление электроэнергии. Собрав более $12 млн в ходе своей двухмесячной кампании, EcoFlow DELTA Pro побил рекорд Kickstarter среди максимально финансируемых технологических проектов и на сегодняшний день занимает шестое место среди всех проектов.

EcoFlow DELTA Pro — первый в мире экологически безопасный, портативный, домашний аккумулятор. При использовании с комплектующими из экосистемы EcoFlow, в частности дополнительными аккумуляторами, солнечными трекерами, солнечными панелями, ветряными турбинами и панелью управления «умным» домом, он может обеспечить до недели работы в аварийном режиме электропитания. Будучи первым изделием такого рода, EcoFlow DELTA Pro является значимым шагом на пути к реализации амбициозной цели компании, заключающейся в расширении возможностей экологически устойчивого развития за счет обеспечения надежного, низкоуглеродного и возобновляемого источника энергии как для отдельных лиц, так и для домохозяйств и коммерческих целей.

Информация о компании EcoFlow 

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 85 регионах мира посредством своих семейств продукции DELTA и RIVER, включая портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения всего мира энергией, за счет внедрения более легковесных, долговечных, экологически чистых, бесшумных, возобновляемых систем накопления и хранения энергии.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании EcoFlow.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1685798/EcoFlow_DELTA_Pro_Portable_Power_Station.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.

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