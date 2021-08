Educação corporativa como vetor de crescimento dos negócios é tema de evento on-line da Didáctica

SAO PAULO, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A educação como instrumento para melhor performance de times comerciais e para o crescimento dos negócios vai nortear o Conexão Educo, evento on-line que será realizado no próximo dia 12 de agosto, e conta com importantes nomes no mercado corporativo.

Promovido pela Didáctica, o evento tem como palestrantes confirmados Dorti Solange, da Mafrova Sol; Miriam Donola, da Honda Serviços Financeiros; Maíra Souza, da Embrapa; Karen Rodrigues, da ALE Combustíveis; e Marcos Paulo Barbosa, da Plantar Educação (Grupo Siagri).

Quem abre o evento com a palestra "Educação como instrumento para uma melhor performance comercial" é Dorti Solange, profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão, capacitação e desenvolvimento de pessoas.

Na sequência, Miriam Donola, traz sua experiência na Honda Serviços Financeiros para falar sobre a importância da educação para a performance de times comerciais.

Com atuação na Embrapa, a especialista em Educação Corporativa e mestre em Psicologia Maíra Souza compartilha a importância de atrair (e formar) líderes no interior do país.

CEO da Plantar Educação e com MBA em Liderança e Gestão Empresarial, Marcos Paulo Barbosa dá sequência ao evento com a palestra sobre "Educação como unidade de negócio e otimização de recursos na área de tecnologia e inovação".

Daniela Luiz, diretora de Educação da Didáctica, compartilha suas vivências em empresas de diversos segmentos ao abordar a importância da educação corporativa na produtividade de empresas.

Por fim, Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa ALE e com MBA em Gestão de Negócios e Educação Corporativa e Gestão de Conhecimento, fecha o Conexão Educo com a palestra "A arte de educar equipes operacionais".

"A educação corporativa é uma importante ferramenta de desenvolvimento humano que agrega todos os pilares que compõem uma empresa", explica Daniela. "Quando esse assunto faz parte das decisões estratégicas dos negócios, a curva de crescimento é acelerada."

Toda a curadoria de conteúdo do evento foi pensada para proporcionar uma experiência diferenciada, na qual os participantes poderão desenvolver um plano de ação que indique o melhor caminho para promover a educação juntos aos colaboradores e fortalecer as empresas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento.

Programação

8h30 – Abertura

9h – Educação como instrumento para uma melhor performance comercial – Dorti Solange, da Mafrova Sol.

10h – Educando times comerciais - Miriam Donola, da Honda Serviços Financeiros.

11h - A importância de atrair (e formar) líderes no interior do país - Maíra Souza, da Embrapa.

14h – A Educação como um viés de produtividade nas empresas – Daniela Luiz, da Didáctica.

15h - A Educação como unidade de negócio e otimização de recursos na área de tecnologia e inovação - Marcos Paulo Barbosa, da Plantar Educação.

16h - A arte de educar equipes operacionais – Karen Rodrigues, da ALE.

Sobre a Didáctica

Há 10 anos, a Didáctica vem fomentando em todo Brasil e, especialmente no Noroeste Paulista, a importância que a educação tem para o desenvolvimento, sustentação e crescimento das empresas. Há quem diga que a educação corporativa tem foco voltado apenas aos colaboradores, mas engana-se quem pensa assim. A Didáctica vem mostrando que educar é algo amplo, que abrange todo o público estratégico da empresa: colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e até mesmo a sociedade do modo geral.

FONTE Didáctica

SOURCE Didáctica