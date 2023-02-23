Eighty Six 進入合法迷幻市場，推出趣味傢伙鵝膏菌軟糖

俄克拉荷馬州塔爾薩2023年2月23日 /美通社/ -- 總部位於俄克拉荷馬州的替代大麻素品牌 Eighty Six 在蓬勃發展的迷幻藥市場上嶄露頭角，推出 Fun Guy ，一個致力於幫助您體驗更輕鬆、更明亮、更迷幻的系列食品。

Fun Guy 以三種經典口味進入市場 - BlueRazz、士多啤梨和西瓜。 每個軟糖都含有 350 毫克毒蠅鵝膏菌，這是一種聯邦合法的蘑菇混合物，可提供清涼的精神活性體驗。

Fun Guy Amanita Mushrooms 是一個聯邦合法的替代品，可以體驗一段簡短而甜蜜的迷幻之旅。每個軟糖含有 350 毫克毒蠅鵝膏菌提取物，並提供三種口味選擇 - 藍莓、士多啤梨和西瓜。

什麼是毒蠅鵝膏菌?

鵝膏菌，又稱 毒蠅鵝膏菌 ，是一種易於識別的紅色蘑菇，在其蓋子上點綴著白色圓點。這種菌含有毒蕈堿和鵝膏蕈氨酸，這兩種物質在直接食用或脫羧成成品時都會轉化為蠅蕈醇。這種體驗模仿了經典的「魔法蘑菇」之旅的效果。

鵝膏菌的溫和迷幻之旅是什麼樣子的?

傳統「魔法蘑菇」的典型迷幻之旅含有裸蓋菇素，其致幻特性與血清素和多巴胺神經遞質相互作用。結果是一次強烈而持久的旅程，可能會或不會因您的心態而變差。

另一方面，鵝膏菌分解為蠅蕈醇，與 GABA 受體相互作用。由於豐富的 GABA 受體及其影響中樞神經系統的能力，精神活性體驗雖然明顯溫和，但因人而異。單劑量 350 毫克的鵝膏菌大約相當於 100 毫克裸蓋菇素，一劑便可令全身放鬆並改善睡眠質素，更高的劑量可能產生自發的感覺，有時甚至出現聯覺-閱讀：幻覺。

致幻物質如何合法?

與 Delta-8 THC 的法律地位透過 2018 年農場法案的漏洞存在的方式類似，鵝膏菌的法律地位透過受控物質清單上的漏洞存在。裸蓋菇素是附表 I 管制物質，擁有和分發是不合法的。毒蠅鵝膏菌、蠅蕈醇和鵝膏蕈氨酸，所有這些都會產生更溫和的迷幻劑，並不在上述清單上。

除了一個州 - 路易斯安那州外，鵝膏菌在所有州都是聯邦合法的。立法漏洞並不是什麼新鮮事，但在不斷擴大的活性成分行業中卻司空見慣。

公司資訊

Eighty Six 已成為最受歡迎的替代產品品牌之一，在過去三年中，憑藉其基於風味的 Delta-8 THC、 HHC 和 THC-O 可吸入產品在大麻衍生的大麻素領域聲名鵲起。Fun Guy 鵝膏菌軟糖的加入表明該品牌致力於站在最前沿，向越來越多的尋求完美體驗的好奇消費者推出優質、尖端產品。

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