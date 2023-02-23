Eighty Six 進入合法迷幻市場，推出趣味傢伙鵝膏菌軟糖

News provided by

Eighty Six Group

Feb 23, 2023, 08:40 ET

俄克拉荷馬州塔爾薩2023年2月23日 /美通社/ -- 總部位於俄克拉荷馬州的替代大麻素品牌 Eighty Six 在蓬勃發展的迷幻藥市場上嶄露頭角，推出 Fun Guy ，一個致力於幫助您體驗更輕鬆、更明亮、更迷幻的系列食品。

Fun Guy 以三種經典口味進入市場 - BlueRazz、士多啤梨和西瓜。  每個軟糖都含有 350 毫克毒蠅鵝膏菌，這是一種聯邦合法的蘑菇混合物，可提供清涼的精神活性體驗。

Continue Reading
Fun Guy Amanita Mushrooms 是一個聯邦合法的替代品，可以體驗一段簡短而甜蜜的迷幻之旅。每個軟糖含有 350 毫克毒蠅鵝膏菌提取物，並提供三種口味選擇 - 藍莓、士多啤梨和西瓜。
Fun Guy Amanita Mushrooms 是一個聯邦合法的替代品，可以體驗一段簡短而甜蜜的迷幻之旅。每個軟糖含有 350 毫克毒蠅鵝膏菌提取物，並提供三種口味選擇 - 藍莓、士多啤梨和西瓜。

什麼是毒蠅鵝膏菌?

鵝膏菌，又稱 毒蠅鵝膏菌 ，是一種易於識別的紅色蘑菇，在其蓋子上點綴著白色圓點。這種菌含有毒蕈堿和鵝膏蕈氨酸，這兩種物質在直接食用或脫羧成成品時都會轉化為蠅蕈醇。這種體驗模仿了經典的「魔法蘑菇」之旅的效果。

鵝膏菌的溫和迷幻之旅是什麼樣子的?

傳統「魔法蘑菇」的典型迷幻之旅含有裸蓋菇素，其致幻特性與血清素和多巴胺神經遞質相互作用。結果是一次強烈而持久的旅程，可能會或不會因您的心態而變差。

另一方面，鵝膏菌分解為蠅蕈醇，與 GABA 受體相互作用。由於豐富的 GABA 受體及其影響中樞神經系統的能力，精神活性體驗雖然明顯溫和，但因人而異。單劑量 350 毫克的鵝膏菌大約相當於 100 毫克裸蓋菇素，一劑便可令全身放鬆並改善睡眠質素，更高的劑量可能產生自發的感覺，有時甚至出現聯覺-閱讀：幻覺。

致幻物質如何合法?

與 Delta-8 THC 的法律地位透過 2018 年農場法案的漏洞存在的方式類似，鵝膏菌的法律地位透過受控物質清單上的漏洞存在。裸蓋菇素是附表 I 管制物質，擁有和分發是不合法的。毒蠅鵝膏菌、蠅蕈醇和鵝膏蕈氨酸，所有這些都會產生更溫和的迷幻劑，並不在上述清單上。 

除了一個州 - 路易斯安那州外，鵝膏菌在所有州都是聯邦合法的。立法漏洞並不是什麼新鮮事，但在不斷擴大的活性成分行業中卻司空見慣。

公司資訊 

Eighty Six 已成為最受歡迎的替代產品品牌之一，在過去三年中，憑藉其基於風味的 Delta-8 THC、 HHC 和 THC-O 可吸入產品在大麻衍生的大麻素領域聲名鵲起。Fun Guy 鵝膏菌軟糖的加入表明該品牌致力於站在最前沿，向越來越多的尋求完美體驗的好奇消費者推出優質、尖端產品。

Eighty Six Group

SOURCE Eighty Six Group

Also from this source

Eighty Six通过推出毒蝇鹅膏菌软糖进军合法致幻剂市场

Eighty Six Enters the Legal Psychedelics Market With Launch of Fun Guy Amanita Mushroom Gummies

Explore

More news releases in similar topics