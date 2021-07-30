Eighty Six 品牌：為 Delta-8 THC 即棄系列帶來便利

什麼是 Delta-8 THC 即棄電子煙裝置？

Delta-8 THC 或四氫大麻酚是一種在大麻中自然出現的次要大麻素。 作為傳統 Delta-9 THC 的類似產品，Delta-8 會產生較溫和的心理作用，讓您可避免通常在過度或過快吸煙的情況下感到的焦慮或恐懼，從而享受到受控制的興奮感覺。

Delta-8 THC 即棄產品內含可充電電池、載有 Delta-8 蒸餾液的一克儲存庫，以及一個線圈系統，以便在一個方便的裝置中將蒸餾液蒸發。 在用盡 Delta-8 後，只需將整個裝置扔掉。這點消除了攜帶多個組件實現相同效果的用法，從而給您非凡的 Delta-8 體驗！

Eighty Six 即棄產品解構

Eighty Six 品牌的 Delta-8 即棄產品系列提供至今最受歡迎的五種口味。 產品系列包括Berry Slush、Boo Berry、Cereal Killer、Grape Soda 和 Jen & Berry's，透過混合流行口味進行重新構想和重塑。 產品結果保留了兩種原始口味，同時增強實際功效。

對於那些尋求改變思維體驗的人，Boo Berry 是 Blue Dream 與 Lemon Haze 的混合。 在處理整天的職責時，用戶可體驗同樣豐富的藍莓主味，並增加一點檸檬清新，讓您保持創意和警惕。

對於那些希望在日常生活中引入一點冷靜的人來說，Jen & Berry's（前稱 Gelato）透過將 Ice Cream Cake 加入配方加強雪糕派對的甜蜜。 用戶經過特別忙碌的時間後，可以品嚐大膽的雲呢拿雪糕夾在經典朱古力曲奇之間。

準備好踏出第一步了嗎？

雖然某些州可能設有與購買和消費相關的特定法規和法律，但 Delta-8 THC 根據聯邦法律是合法的。 如果您住在康樂大麻不合法的州份，或只是想找一個方法來體驗較為輕鬆和較易管理的精神興奮體驗，那麼 Eighty Six 品牌的全新 Delta-8 THC 產品系列可證實是一種可行的替代方案。

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