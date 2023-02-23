Eighty Six通过推出毒蝇鹅膏菌软糖进军合法致幻剂市场

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Eighty Six Group

Feb 23, 2023, 08:36 ET

俄克拉荷马州塔尔萨2023年2月23日 /美通社/ -- 总部位于俄克拉荷马州的替代大麻素品牌Eighty Six通过推出Fun Guy进军新兴的致幻剂市场。Fun Guy是一个食用品系列，用于提供更轻松、更明快的致幻体验。

Fun Guy以三种经典风味进入市场——蓝树莓（BlueRazz）、草莓（Strawberry）和西瓜（Watermelon）。  每颗软糖含有350毫克毒蝇伞，这是一类美国联邦政府认定合法的混合蘑菇，可带来令人放松的精神体验。

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毒蝇伞是一种联邦合法的替代品，可以体验短暂的、甜蜜的迷幻之旅。每款软糖均含有350毫克的毒蝇伞提取物，有三种风味可供选择：蓝莓、草莓和西瓜。
毒蝇伞是一种联邦合法的替代品，可以体验短暂的、甜蜜的迷幻之旅。每款软糖均含有350毫克的毒蝇伞提取物，有三种风味可供选择：蓝莓、草莓和西瓜。

什么是毒蝇鹅膏菌？

毒蝇鹅膏菌，也称蝇伞，是一种很容易辨认的红色蘑菇，菌盖上有白色斑点。这种蘑菇含有毒蕈碱和鹅膏蕈氨酸，直接食用或脱羧制成成品时，这两种物质都会转化为蝇蕈醇。这种体验与经典"致幻蘑菇"的效果相似。

蝇鹅膏菌能带来怎样的更温和致幻效果？

传统"致幻蘑菇"的典型致幻中含有裸盖菇素，其致幻特性与血清素和多巴胺神经递质相互作用。其作用效果让人感觉紧张且持久，并有可能令人产生不快感受，具体取决于精神状态。

而毒蝇鹅膏菌会分解成蝇蕈醇，与GABA受体相互作用。由于GABA受体的丰富性及其影响中枢神经系统的能力，精神活动体验虽然明显更温和，但因人而异。一剂350毫克的毒蝇鹅膏菌大约相当于100毫克的裸盖菇素，一剂可以使全身放松，改善睡眠质量，更高的剂量可能会产生自发感觉、视觉扭曲，有时还会产生联觉，即幻觉。

致幻物质何以取得合法性？

Delta-8 THC的合法性来自2018年农场法案中的漏洞，与此相似，毒蝇鹅膏菌的合法性来自受管制物质清单中的漏洞。裸盖菇素是第一类管制（Schedule I）物质，持有和分发均为非法。  毒蝇伞、蝇蕈醇和鹅膏蕈氨酸均能产生温和的迷幻兴奋感，但均未列入上述清单。 

毒蝇鹅膏菌在除路易斯安那州外的所有州均为合法。立法漏洞并非新鲜事物，在不断扩大的活性成分行业中屡见不鲜。 

公司信息 

Eighty Six已经成为最受欢迎的替代产品品牌之一，在过去三年中凭借其基于风味的Delta-8 THC、HHC和THC-O可吸入产品在大麻衍生型大麻素领域声名鹊起。Fun Guy鹅膏菌软糖的加入表明该品牌致力于引领行业前沿，向越来越多寻求完美致幻体验的好奇消费者推出优质、尖端产品。

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