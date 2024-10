Ein kulturelles Tor zu Chinas reichem Erbe: Ausstellung „Die große Kunst von Dunhuang" wird in Shanghai eröffnet

SHANGHAI, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- „Die große Kunst von Dunhuang", eine Sonderausstellung („die Ausstellung") der kulturellen Artefakte von Dunhuang, wurde am 20. September im China Art Museum (Shanghai Art Museum) eröffnet. Die von der städtischen Kultur- und Tourismusverwaltung Shanghais geleitete Ausstellung ist Teil des 35. Tourismusfestivals von Shanghai und wird über einen Zeitraum von drei Monaten bis zum 20. Dezember zu sehen sein.

The audience is taking photos of the exhibits. Cave 158, a renowned Nirvana cave in the Mogao Caves, features a 15.8-meter-long Buddha statue with a serene expression and a slight smile.

Die Ausstellung zeigt seltene Artefakte aus der Dunhuang-Akademie und kombiniert diese Schätze mit Reproduktionen klassischer Höhlen, Wandmalereien und farbenfroher Skulpturen, um ein umfassendes „Dunhuang-Erlebnis" nach Shanghai zu bringen.

„Es gibt nur vier Kultursysteme in der Welt, die eine lange Geschichte, ein riesiges Gebiet, ein in sich geschlossenes System und einen weitreichenden Einfluss haben: China, Indien, Griechenland und der Islam. Es gibt nur einen Ort, an dem diese vier kulturellen Systeme zusammenkommen, nämlich die Regionen Dunhuang und Xinjiang in China", so Ji Xianlin, ein renommierter Wissenschaftler und Historiker.

Die Ausstellung zeigt 168 repräsentative und seltene Artefakte, von denen sechs zum ersten Mal in Shanghai zu sehen sind. Darüber hinaus sind Nachbildungen von sechs Mogao-Höhlen und wertvolle Manuskripte einen Besuch wert. Der Eingang der Ausstellung ist speziell so gestaltet, dass er das Erlebnis der Wüste Gobi mit Geräuschkulissen wie der läutenden Kamelglocke wiedergibt und die Besucher sofort nach Dunhuang versetzt. Dieses eindringliche Erlebnis wird in vier Kapiteln entfaltet:

Kapitel 1 „Die Seidenstraße – Dunhuang" zeichnet die Reise von Zhang Qian nach, dessen Expedition als Grundlage der ersten „Seidenstraße" gilt. Mit der Ausweitung des Handels zwischen Händlern aus verschiedenen Ländern trafen in Dunhuang auch verschiedene Kulturen aufeinander, und die Stadt gewann an kultureller Bedeutung.

Kapitel 2 „Die Höhle – reines Land" ist das Herzstück der Ausstellung und zeigt lebensgroße Nachbildungen von sechs klassischen Höhlen: Die Höhle Nr. 285 aus der westlichen Wei-Dynastie, die Höhlen Nr. 45, 320, 158 und 17 aus der Tang-Dynastie und die Höhle Nr. 3 aus der Yuan-Dynastie.

Kapitel 3 „Das Treffen – Bücherhöhle" zeigt die Enzyklopädie des Mittelalters, die Entdeckung der Höhle Nr. 17 und wie die Artefakte digital zurückgebracht werden.

Kapitel 4 „Glaube – Erbe" beschäftigt sich mit den Generationen von Menschen, die ihr Leben der Erhaltung der Mogao-Höhlen gewidmet haben.

Bai Jian, ein Berater des Büros für Kulturgüter der Provinz Gansu, hob hervor: „Dunhuang war in der Antike der Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Westen und dem Osten und war Zeuge zahlreicher kultureller Austausch- und Konvergenzbemühungen. Shanghai hingegen ist eine internationale Metropole und ein Fenster für die Welt, um China zu sehen – eine Stadt voller Energie und Charme, in der Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Technologie miteinander verschmelzen, und das Tourismusfestival von Shanghai ist eine perfekte Gelegenheit, das Dunhuang, eine globale Sehenswürdigkeit, zu präsentieren und einen tiefen Austausch und Entwicklung zu ermöglichen."

Für die Ausstellung gibt es auch einige neu veröffentlichte kulturtouristische Produkte, die empfehlenswert sind. Besucher aus Übersee, die ein bestimmtes Hotel über Expedia buchen, können Freikarten für die Ausstellung erhalten. Mit der Shanghai Pass – Dunhuang Dream Karte, die von der Shanghai Jiushi Group eingeführt wurde, können Besucher an verschiedenen Orten, in Supermärkten, Lebensmittelgeschäften und mehr in ganz Shanghai bezahlen.

