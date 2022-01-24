Эксклюзивное интервью CGTN с китайским бизнесменом в Тонге

Волонтеры расчищают дороги, но полям и посадкам придется подождать. Пока занимаются только дорогами».

Что касается повседневной жизни, то в Тонге все еще наблюдаются перебои с водо- и электроснабжением, а также с поставками продовольствия. Но, по словам г-на Юй, уже наметились улучшения.

Во многих районах восстановили электроснабжение после отключения из-за извержения вулкана. Когда извержение только началось, большинство жителей пополнили свои запасы.

«Лично я купил побольше воды и продуктов питания, — сказал он. —

Запасов достаточно. Сейчас в супермаркетах отсутствует бутилированная вода, но есть другие товары».

Также закончились овощи. Знакомый г-на Юй работает в сфере сельского хозяйства, он поделился информацией, что свежих овощей на острове не будет больше месяца. Что касается фруктов, то, по его словам, на острове растет не так много фруктов, только арбузы. Их тоже не достать.

«Жизнь все еще не пришла в норму,» — заключил г-н Юй.

Заместитель премьер-министра объявил чрезвычайное положение, сейчас тонганцы прилагают все усилия по оказанию помощи пострадавшим при стихийном бедствии и расчищают дороги от вулканического пепла.

«Если не убрать пепел, он вновь поднимется в воздух, когда пустят транспорт, и осядет на крыши, — сказал он. —

При этом в Тонге питьевую воду получают из дождевой. В каждом доме на крыше установлен бак для сбора дождевой воды, необходимо предотвратить попадание пепла в нее».

https://news.cgtn.com/news/2022-01-21/CGTN-exclusive-interview-with-Chinese-businessman-in-Tonga-16Z8jjeEew8/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=EJjyJg1sKVM

SOURCE CGTN