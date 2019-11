El espectáculo de marionetas "Jim Henson's Inspired Silliness" debutará a bordo de New Sky Princess y Enchanted Princess

"El público experimenta algo especial y fascinante mientras se entretiene con los títeres, Inspired Silliness brindará a nuestros huéspedes una oferta de entretenimiento increíblemente única y nueva", dijo Denise Saviss, Vicepresidenta de Experiencias de Entretenimiento de Princess Cruises. "No podrá evitar sonreír, reír a carcajadas y cantar junto a esta producción original de Henson, además de sentirse conectado con los artistas y la audiencia durante este espectáculo".

El equipo creativo Inspired Silliness incluye:

Reinventado y dirigido por John Tartgalia – Director de: The Wizard of Oz, Shrek the Musical y Tarzan (Muny), Claudio Quest (Festival de teatro musical de Nueva York, ganador a mejor dirección, Lo mejor de NYMF), Elmo the Musical, Live! (Sesame Place), Avenue Q (Off-Broadway, Director Residente 2012-2015). Representación teatral: debut en Broadway en Avenue Q (nominado al Tony), creando los papeles de Princeton y Rod. Otros en Broadway: Lumiere en La Bella y la Bestia, y Pinocho en Shrek The Musical. Televisión: Mejor conocido por padres e hijos como "Johnny" de Johnny and the Sprites de Disney (nominación al premio Daytime Emmy) en Disney Junior Worldwide. "Sesame Street" (13 temporadas), "Bear in the Big Blue House" (Disney Channel), "Ugly Betty" (ABC), "Animal Jam" (Discovery Kids), "The Wubbulous World of Dr. Seuss" (Nickelodeon), "Play with me Sesame "(Sprout / Noggin), "Blue's Room" (Nickelodeon), "JoJo's Circus" (Disney Channel). Su aclamado tour off-Broadway, con gira nacional e internacional ImaginOcean, una nueva serie de Jim Henson Company en PBS titulada Splash and Bubbles con John como productor ejecutivo e intérprete nominado al Emmy de "Splash". John también es el anfitrión del SiriusXM en el Sunday Funday de Broadway.

Títeres de Creature Shop de Jim Henson - Jim Henson's Creature Shop ™ de Jim Henson ofrece efectos visuales digitales, criaturas animatrónicas, animación y títeres suaves para la industria del cine internacional, televisión, publicidad, producción teatral y parques temáticos. El trabajo más reciente de la tienda se puede ver en la aclamada serie de Netflix The Dark Crystal: Age of Resistance. Con sede en Los Ángeles y Nueva York con tiendas satelitales internacionales, la tienda es conocida por diseñar y construir algunos de los personajes más conocidos del mundo, incluidos los títeres de Sesame Street (Plaza Sésamo), los clásicos Muppets, los dinosaurios de Dinosaurs, los alienígenas de Farscape y las criaturas fantásticas de The Dark Crystal y Labyrinth. Otros créditos cinematográficos incluyen Where the Wild Things Are, Forgetting Sarah Marshall y Hitchhiker's Guide to the Galaxy. La tienda también es conocida por su trabajo en vivo con artistas como Cee Lo Green, Kanye West, Lady Gaga y Deadmau5 y producciones teatrales como The Secret Silk para Princess Cruises y Henson Alternative's Puppet Up-Uncensored. Los clientes de entretenimiento temático incluyen World of Coca Cola, Universal Studios Hollywood y Hershey's Chocolate World. Recibió más de 9 premios EmmyÒ por su excelente trabajo construyendo títeres para Sesame Street, la Tienda también recibió un Premio de la Academia por su trabajo de efectos visuales en la película Babe. Otros premios incluyen Scientific and Engineering Academy Award Ò por el Sistema de Control de Desempeño de Henson y un Premio Emmy por el Estudio de Títeres Digitales de Henson.

La diseñadora de escenarios Anna Louizos - tres veces nominada al Premio Tony, ha diseñado sets para musicales de Broadway como Irving Berlin's Holiday Inn; The Mystery of Edwin Drood; In the Heights; High Fidelity; Dames at Sea; Honeymoon in Vegas; It ShouldaBeen You; Rodgers and Hammerstein's Cinderella; Avenue Q; The Performers; Irving Berlin's White Christmas; Curtains; Baby It's You; All About Me; To Be Or Not To Be; Steel Magnolias; Golda's Balcony. También ha diseñado numerosos espectáculos regionales y off-Broadway alrededor de Estados Unidos. Algunas presentaciones mundiales incluyen Disney's Aladdin (5thAvenue Theatre, Seattle), Minsky's, (Ahmanson, LA); Altar Boyz (New World Stages, NYC); Speech and Debate (New York); Jonathan Larson's tick, tick… BOOM! (Jane Street, NYC); Emmet Otter's Jug Band Christmas (Goodspeed, CT); Vanities, the Musical (Second Stage, NYC); In Transit (Primary Stages, NYC). USITT 2016 Distinguished Achievement Award; NAACP 2011 Theatre Award por In the Heights. Director de arte: "Sex and the City" (HBO). Fundador de BROADWAY DESIGN EXCHANGE, un mercado teatral en línea.

Puede encontrar más detalles sobre las características e itinerarios a bordo de los nuevos cruceros Sky Princess y Enchanted Princess en www.princess.com.

Información adicional sobre Princess Cruises está disponible a través de un asesor de viajes profesional o visitando el sitio web en www.princess.com.

Acerca Princess Cruises

Princess Cruises es uno de los nombres más conocidos en cruceros y es la compañía internacional de barcos y tours de más rápido crecimiento que opera una flota de 18 cruceros modernos, aloja dos millones de huéspedes cada año a 380 destinos en todo el mundo, incluido el Caribe, Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, Sudamérica, Australia / Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá / Nueva Inglaterra, Antártida y cruceros alrededor del mundo. Un equipo de expertos en destinos profesionales ha comisariado 170 itinerarios, que duran de tres a 111 días, y Princess Cruises es reconocida continuamente como la "Mejor línea de cruceros e itinerarios".

En 2017, Princess Cruises, con la empresa matriz Carnival Corporation, presentó MedallionClass Vacations habilitado por OceanMedallion, el dispositivo portátil más avanzado de la industria de vacaciones, que se ofrece de forma gratuita a cada huésped que navega en un barco MedallionClass. La galardonada innovación ofrece la forma más rápida de unas vacaciones personalizadas y sin problemas, lo que brinda a los huéspedes más tiempo para hacer las cosas que más les gustan. MedallionClass Vacations se activará en cinco barcos para fines de 2019. Un plan de activación continuará en toda la flota global en 2020 y más allá.

Princess Cruises continúa con "Regrese Renovado": una campaña de innovación de productos y renovación de cruceros de $450 millones de dólares que continuará mejorando la experiencia de los pasajeros a bordo de la línea. Estas mejoras resultan en más momentos de asombro, recuerdos de por vida e historias significativas para que los huéspedes compartan sus vacaciones en crucero. Las innovaciones del producto incluyen asociaciones con el galardonado chef Curtis Stone; espectáculos inspiradores de entretenimiento con la leyenda de Broadway Stephen Schwartz; actividades enriquecedoras para toda la familia, como Discovery y Animal Planet, que incluyen excursiones exclusivas en tierra a actividades a bordo y el mejor sueño en el mar con la galardonada cama Princess Luxury Bed y más.

Dos nuevos barcos de clase Royal están actualmente en construcción- Enchanted Princess programado para junio de 2020, seguido de Discovery Princess en 2021. Princess anunció previamente que dos nuevos barcos (LNG) serán los barcos más grandes de la flota de Princess, con capacidad para aproximadamente 4,300 invitados, están planificados para la entrega en 2023 y 2025. Princess ahora tiene cuatro barcos que llegarán en los próximos seis años entre 2019 y 2025. La compañía es parte de Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL;NYSE: CUK).

Sobre The Jim Henson Company

The Jim Henson Company ha seguido siendo un líder establecido en entretenimiento familiar durante más de 60 años y es reconocido mundialmente como un innovador en títeres, animatronics y animación digital. Más conocido como creadores de los Muppets de fama mundial, Henson ha recibido más de 50 premios Emmy y nueve premios Grammy. Créditos recientes incluyen la serie de Netflix aclamada por la crítica The Dark Crystal: Age of Resistance, Dot. (Universal Kids / Hulu), Word Party (Netflix) y Doozers (Hulu / Sprout), y Splash and Bubbles (PBS) nominado al Emmy®, Julie Greenroom (Netflix), Sid the Science Kid (PBS), Dinosaur Train (PBS) y Pajanimals (Universal Kids). Las producciones televisivas incluyen Fraggle Rock, The Storyteller y la serie de ciencia ficción Farscape. Incluyen The Star de Sony Pictures Animation y Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day de Disney, así como The Dark Crystal, Labyrinth, MirrorMask y Turkey Helow de Jim Henson. La compañía se encuentra actualmente en producción en Pinocho de Guillermo Del Toro para Netflix.

Con ubicaciones adicionales en Nueva York y Londres, The Jim Henson Company tiene su sede en Los Ángeles en el histórico Charlie Chaplin Lot, con instalaciones de sonido y postproducción. La compañía es el hogar de Jim Henson's Creature Shop ™, un grupo eminente de creación de personajes y efectos visuales con clientes internacionales de cine, televisión, parques temáticos y publicidad, así como Henson Recording Studios, una de las mejores instalaciones de grabación conocidas de la industria de la música por su combinación de clase mundial de equipos de última generación y vintage. La marca Henson Alternative de la compañía incluye el largometraje The Happytime Murders, The Curious Creations of Christine McConnell de Netflix y el espectáculo de improvisación de títeres en vivo Puppet-Up! - Uncensored, actualmente en gira.

