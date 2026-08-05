El Grupo Avalon Park se compromete a inaugurar un parque regional de 250 acres en el este del condado de Orange en 2027

ORLANDO, Florida, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Si le preguntas a casi cualquier persona por qué eligió el este del condado de Orange como su hogar, las respuestas suelen ser las mismas: las escuelas, la comunidad y la gente. El este del condado de Orange es un lugar donde la gente siente un profundo sentido de pertenencia y seguridad.

En los últimos 25 años, el este del condado de Orange se ha convertido en uno de los grandes casos de éxito del centro de Florida. Las familias se han establecido aquí, las empresas han invertido y, juntos, hemos construido una comunidad de la que la gente se enorgullece de llamar su hogar.

Pero las grandes comunidades nunca están terminadas. Siguen invirtiendo en lo que está por venir.

Ahora creemos que ha llegado el momento de pasar a la siguiente etapa.

El Grupo Avalon Park se compromete a construir un parque regional y un complejo deportivo de aproximadamente 250 acres que servirá al este del condado de Orange para las próximas generaciones. El objetivo es poner a disposición de la comunidad varias instalaciones deportivas a partir del próximo año, trabajando junto con las entidades estatales, regionales y locales para garantizar que las obras se finalicen a tiempo.

«Esta comunidad siempre ha logrado sus mayores objetivos trabajando en equipo», afirmó Beat Kahli, fundador y director ejecutivo del Grupo Avalon Park. «Las colaboraciones que ayudaron a crear escuelas excelentes y comunidades prósperas también pueden crear un parque regional que beneficie a las familias durante generaciones».

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de modelo son las escuelas de Avalon Park. Gracias a la colaboración entre las Escuelas Públicas del Condado de Orange, el gobierno local, el Grupo Avalon Park, los docentes y las familias, todas y cada una de las escuelas de Avalon Park han obtenido la calificación «A», y dos de ellas han sido reconocidas como «National Blue Ribbon Schools».

Tradicionalmente, los parques y los complejos deportivos se construyen con financiamiento público, como ocurre en el condado de Seminole, la ciudad de Apopka, el condado de Orange y otros lugares. Mientras el gobierno local enfrenta el aumento de los costos y las acusaciones de gasto superfluo, este plan no depende de ningún compromiso financiero por parte del condado de Orange.

«Este parque no solicitará fondos procedentes del Impuesto al Desarrollo Turístico, ni pedirá a los contribuyentes del condado de Orange que lo financien», afirmó Kahli. «Esos fondos tienen sus propios objetivos y sus propias presiones. Lo que el este del condado de Orange necesita es un modelo que cumpla sin competir por fondos que ya están asignados».

En su lugar, el éxito de este parque se basa en los 30 años de trayectoria de la variada cartera de empresas del Grupo Avalon Park radicadas en el condado de Orange, y en los más de USD 20 millones en impuestos inmobiliarios que su comunidad, Avalon Park Orlando, abona cada año.

«Llevan 20 años prometiendo y planificando un parque regional, pero nunca se ha concretado», afirmó Kahli. «Ha llegado el momento de adoptar un modelo diferente, y el Grupo Avalon Park está preparado para liderar la iniciativa destinada a materializar esta visión».

Esa visión a largo plazo va mucho más allá de los campos deportivos. Aunque habrá fútbol, fútbol americano, voleibol, críquet, béisbol y otros deportes, el Grupo Avalon Park considera que las rutas de senderismo, los parques infantiles, las instalaciones de bienestar y los espacios de reunión comunitaria también forman parte del proyecto.

Dicho esto, el parque regional también trabajará para convertirse en un destino nacional, con el objetivo de impulsar los exitosos esfuerzos de desarrollo económico de la región mediante el deporte aficionado.

Sin embargo, el plan definitivo lo determinarán las personas que lo vayan a utilizar. Se invitará a los residentes, las organizaciones deportivas, las escuelas, las asociaciones de propietarios, las empresas y los líderes cívicos a participar en la definición del parque mediante encuestas y reuniones comunitarias.

La necesidad es evidente.

El este del condado de Orange sigue recibiendo a miles de nuevos residentes cada año; sin embargo, la infraestructura recreativa no se ha desarrollado al mismo ritmo.

Cada fin de semana, las familias de la zona viajan por todo el centro de Florida para que sus hijos puedan jugar al fútbol, al fútbol americano o al béisbol, competir en torneos de voleibol, hacer atletismo, jugar al críquet y participar en otras actividades, debido a que no cuentan con instalaciones regionales de calidad cerca de casa.

«Nuestras familias pasan innumerables horas desplazándose porque las instalaciones deportivas de calidad no han ido al ritmo del increíble crecimiento del este del condado de Orange», afirmó Dave Weiser, director ejecutivo del East Orlando Knights Soccer Club. «Un parque regional es mucho más que un lugar para practicar deporte. Ofrece a los niños más oportunidades cerca de casa, al tiempo que crea un destino que puede disfrutar toda la comunidad».

Esa necesidad va mucho más allá del deporte juvenil.

«He visto a Avalon Park crecer desde ser un terreno abierto hasta convertirse en una comunidad próspera llena de familias, escuelas, empresas y organizaciones cívicas», afirmó Brenda Kolbrich, histórica defensora de la comunidad de Avalon Park. «El siguiente paso es garantizar que nuestros espacios públicos y opciones recreativas crezcan al mismo ritmo. Un parque regional ofrecería a los residentes de todas las edades un lugar donde conectar, mantenerse activos y seguir fortaleciendo el espíritu comunitario que hace que el este del condado de Orange sea tan especial».

«Los parques comunitarios son mucho más que zonas de juegos y senderos peatonales. Se convierten en el corazón del vecindario, ofreciendo un lugar donde las familias se reúnen, los niños juegan, los vecinos conectan y se forjan tradiciones comunitarias. Durante demasiado tiempo, el este del condado de Orange ha estado desatendido en lo que respecta a parques públicos accesibles, a pesar del enorme crecimiento que ha experimentado nuestra zona», afirmó Stephanie Chandrasekaran, agente inmobiliaria y presidenta de la Asociación de Propietarios de Stoneybrook. «Invertir en parques es invertir en la salud, la calidad de vida y la solidez a largo plazo de una comunidad. Todos los residentes merecen tener acceso a espacios públicos acogedores que fomenten el ocio, fortalezcan las relaciones y generen un mayor sentido de pertenencia para las futuras generaciones».

«Nuestros vecinos han dejado claro que quieren más oportunidades para reunirse, hacer ejercicio, practicar deportes y disfrutar del aire libre sin tener que salir del este del condado de Orange», afirmó Angie Smith Gerard, miembro de la junta directiva de la Asociación de Propietarios de Avalon Park. «Un parque de esta envergadura beneficiaría a nuestros hijos hoy en día y, al mismo tiempo, crearía un valioso patrimonio comunitario para las generaciones futuras».

Al igual que todas las grandes inversiones públicas de la historia de Avalon Park, este proyecto dependerá de alianzas sólidas. Aunque no se necesitan fondos públicos para hacer realidad este proyecto, el éxito requerirá la colaboración entre el estado de Florida, el condado de Orange y las jurisdicciones vecinas, las organizaciones comunitarias, los residentes, las asociaciones deportivas y el sector privado.

«Como madre, he podido comprobar de primera mano lo importantes que son los parques, los senderos y las canchas deportivas para los niños y las familias. Sin embargo, son demasiados los padres que pasan horas conduciendo por toda la región porque los espacios recreativos no han ido al ritmo de crecimiento de nuestro condado. El este del condado de Orange se merece el tipo de parques u opciones recreativas que reflejen la increíble comunidad en la que se ha convertido», afirmó Stephanie Murphy, candidata a alcaldesa del condado de Orange. «Como alcaldesa, apoyaré las alianzas que amplíen el acceso a actividades recreativas de calidad, garantizando al mismo tiempo que cada inversión se realice de manera transparente y en beneficio de los residentes del condado de Orange».

«Nuestra comunidad ha demostrado una y otra vez lo que se puede conseguir cuando las personas se unen en torno a una visión compartida», afirmó la diputada estatal Johanna López, candidata a comisionada del condado de Orange por el distrito 4. «Esta iniciativa representa una nueva oportunidad para que el gobierno local, los residentes y los socios del sector privado construyan algo que beneficie a las familias del este del condado de Orange durante generaciones. En caso de ser electa, el gobierno de nuestro condado dejará de prometer un parque y trabajará para hacerlo realidad. Apoyo que se siga adelante con esta iniciativa y que se garantice que la comunidad tenga una opinión firme durante todo el proceso».

Ya se está trabajando para determinar la ubicación concreta y establecer las colaboraciones necesarias para sacar adelante el proyecto.

Para concretar la ubicación será necesaria la cooperación entre las distintas jurisdicciones y un compromiso compartido por parte de los responsables locales. El objetivo es encontrar una ubicación conveniente, cercana a restaurantes y otros servicios, pero que esté separada de los vecindarios circundantes mediante amplias franjas de protección paisajística y taludes que limiten su visibilidad y reduzcan los posibles problemas de ruido procedentes de las zonas residenciales.

Los parques regionales crean espacios donde los niños descubren nuevas pasiones, los vecinos se convierten en amigos, los abuelos pasean con sus nietos y los torneos permiten a los visitantes conocer los negocios locales. Fortalecen las comunidades de formas que van mucho más allá del ocio. Los líderes que aparecen aquí representan solo a una pequeña parte de quienes ya han manifestado su apoyo. Más de una docena de organizaciones deportivas locales, asociaciones de propietarios, líderes comunitarios y residentes han expresado la misma opinión: el este del condado de Orange está listo para un parque regional.

El Grupo Avalon Park se compromete a liderar esta iniciativa.

La comunidad está dispuesta a colaborar para darle forma. Ha llegado el momento de reunir a los socios públicos y privados necesarios para convertir esta idea en realidad. Porque el próximo gran capítulo del este del condado de Orange no lo construirá una sola organización. Se construirá entre todos.

Acerca del Grupo Avalon Park

El Grupo Avalon Park es un grupo empresarial con una diversificación única, compuesto por una serie de empresas dedicadas a actividades que abarcan desde el desarrollo de comunidades planificadas hasta servicios de tecnología y atención médica, espacios de coworking, gestión de mercados gastronómicos, minería y administración inmobiliaria, en Florida, Texas y Suiza. Con más de USD 1.000 millones en activos totales, el Grupo Avalon Park combina su excepcional reputación, su sólida experiencia empresarial y sus importantes recursos financieros para invertir en oportunidades extraordinarias. En el Grupo Avalon Park, nuestra misión es cambiar la forma en que el mundo vive, aprende, trabaja y se divierte mediante la creación de comunidades saludables y sostenibles en todos sus aspectos. Para obtener más información sobre Avalon Park Group, visita www.AvalonParkGroup.com o llama al 407-658-6565.

FUENTE Avalon Park Group