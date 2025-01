EliTe Solar Platz 9 auf Wood Mackenzies „Global Solar PV Module Manufacturers Ranking for H1 2024"

SINGAPUR, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Solarmodulen, ist stolz darauf, seine Platzierung auf Platz 9 in Wood Mackenzies renommiertem „Global Solar PV Module Manufacturers Ranking for H1 2024" bekannt zu geben. Diese Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von EliTe Solar für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Branche der erneuerbaren Energien.

EliTe Solar ist seit 2012 ein BloombergNEF Tier 1-Unternehmen und hat sich als zuverlässiger Anbieter von hocheffizienten Solarlösungen etabliert. Der umfassende Fertigungsprozess des Unternehmens, der die Produktion von Ingots, Wafern, Zellen und Modulen umfasst, gewährleistet eine hervorragende Qualitätskontrolle und Kosteneffizienz und macht es zu einem bevorzugten Partner für Kunden weltweit.

„Unser Ranking spiegelt das Engagement unseres Teams und das Vertrauen unserer Kunden und Partner wider. EliTe Solar setzt sich weiterhin dafür ein, den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben, indem wir einen erstklassigen Service bieten und gleichzeitig kontinuierlich starke Partnerschaften aufbauen und pflegen", sagte Arndt Lutz, CEO von EliTe Solar.

Die innovativen Fortschritte von EliTe Solar im Bereich der n-Typ- und p-Typ-Zellentechnologien haben Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit gesetzt und ermöglichen Solarprojekte im Versorgungsbereich sowie im gewerblichen und industriellen Bereich auf der ganzen Welt. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltige Produktionsverfahren mit Anlagen in Indonesien, Vietnam, Ägypten und einem geplanten Zentrum in den USA unterstreicht seine führende Rolle bei der Unterstützung der globalen Energiewende.

Diese Anerkennung durch Wood Mackenzie unterstreicht die Mission von EliTe Solar, die Einführung von Solarenergie zu beschleunigen und zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

Informationen zu EliTe Solar

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz von weltweit über 10 GW an installierten Solarmodulen verweisen. Als führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen und intelligenten Energielösungen bietet EliTe Solar optimierte Solarlösungen für Energieversorger, Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Durch maßgeschneiderte, kontinuierliche Innovationen im Bereich der Solartechnologien und Finanzierungslösungen liefert EliTe Solar intelligente Energielösungen, die den Wert maximieren und das Risiko minimieren, während die Stromgestehungskosten (LCOE) optimiert werden. EliTe Solar hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Produktionsstätten in Indonesien, Vietnam, Ägypten und bald auch in den USA. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit und hervorragende Leistungen bei der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Solarlösungen ein. Entdecken Sie mehr unter elite-solar.com.