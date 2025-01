EliTe Solar se classe au 9e rang dans le « Global Solar PV Module Manufacturers Ranking for H1 2024 » de Wood Mackenzie

SINGAPOUR, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, un leader mondial de la fabrication solaire intégrée, est fier d'annoncer son classement au 9e rang de la prestigieuse étude de Wood Mackenzie « Global Solar PV Module Manufacturers Ranking for H1 2024 ». Cette reconnaissance souligne l'engagement inébranlable d'EliTe Solar en faveur de l'innovation, de la qualité et de la durabilité dans le secteur des énergies renouvelables.

En tant qu'entreprise BloombergNEF Tier 1 depuis 2012, EliTe Solar s'est imposée comme un fournisseur de confiance de solutions solaires à haut rendement. Le processus de fabrication complet de l'entreprise - qui couvre la production de lingots, de plaquettes, de cellules et de modules - garantit un contrôle de la qualité et une rentabilité supérieurs, ce qui en fait un partenaire privilégié pour les clients du monde entier.

« Notre classement reflète le dévouement de notre équipe et la confiance de nos clients et partenaires. EliTe Solar reste déterminé à favoriser la transition vers l'énergie propre en fournissant des services de premier ordre tout en construisant et en entretenant continuellement des partenariats solides », a déclaré Arndt Lutz, PDG d'EliTe Solar.

Les avancées innovantes d'EliTe Solar dans les technologies des cellules de type n et de type p ont établi une référence en matière de performance et de fiabilité, permettant de réaliser des projets solaires à grande échelle, commerciaux et industriels dans le monde entier. L'accent stratégique mis par l'entreprise sur les pratiques de fabrication durables, avec des installations en Indonésie, au Viêt Nam, en Égypte et un centre à venir aux États-Unis, souligne encore son rôle de chef de file dans le soutien à la transition énergétique mondiale.

Cette reconnaissance par Wood Mackenzie renforce la mission d'EliTe Solar d'accélérer l'adoption de l'énergie solaire et de contribuer à un avenir plus vert et plus durable.

À propos d'EliTe Solar

Créée en 2005, EliTe Solar a fait ses preuves en livrant plus de 10 GW de modules solaires à l'échelle mondiale. En tant que premier fournisseur de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, EliTe Solar propose des solutions solaires optimisées aux entreprises de services publics, aux entreprises commerciale et aux clients industriels du monde entier. Grâce à une innovation continue personnalisée dans les technologies solaires et les solutions de financement, EliTe Solar fournit des solutions énergétiques intelligentes qui maximisent la valeur et réduisent les risques tout en optimisant le coût de l'énergie Levelized Cost of Energy (LCOE). Basée à Singapour et disposant d'installations de production en Indonésie, au Viêt Nam, en Égypte et bientôt aux États-Unis, EliTe Solar s'engage en faveur du développement durable et de l'excellence dans la fourniture de solutions solaires fiables et efficaces. Découvrez-en plus sur elite-solar.com.