Elsa Hosk devient l'égérie de la célèbre marque de soins capillaires Lunesi

LONDRES, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lunesi, marque haut de gamme de soins capillaires de luxe, annonce la nomination d'Elsa Hosk, au poste de nouvelle ambassadrice mondiale de la marque, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre passionnant pour l'une des marques haut de gamme du secteur de la beauté qui connaît la croissance la plus rapide.

Après sa collaboration fructueuse avec Candice Swanepoel, Lunesi continue de renforcer sa position sur le marché de la beauté de luxe aux côtés de l'une des personnalités internationales les plus reconnues du monde de la mode.

Elsa Hosk for Lunesi

Fondée sur la conviction que des cheveux exceptionnels commencent par des formules exceptionnelles, la marque Lunesi s'est rapidement imposée grâce à son approche sans compromis en matière de développement de produits. Chaque formule est élaborée à partir d'ingrédients actifs hautement performants, dosés à des concentrations efficaces, alliant ainsi une science cosmétique de pointe à une expérience sensorielle luxueuse.

Conçue pour les consommateurs qui recherchent des résultats visibles sans compromis, la gamme Lunesi vise à restaurer la santé des cheveux, à prévenir les dommages et à apporter brillance, force et douceur durables. Chaque produit incarne la philosophie de la marque, selon laquelle le véritable luxe ne réside pas seulement dans un bel emballage, mais aussi dans des performances exceptionnelles.

Réputée pour son élégance naturelle et sa beauté intemporelle, Elsa Hosk incarne à la perfection la vision du luxe moderne de Lunesi, où se mêlent sophistication, assurance et qualité. Son partenariat avec la marque s'inscrit dans la continuité de l'expansion internationale de Lunesi.

Forte d'une communauté mondiale en pleine expansion et d'un engagement en faveur de l'innovation, Lunesi redéfinit la notion de soins capillaires de luxe pour une nouvelle génération, où science, performance et beauté raffinée coexistent en parfait équilibre.

À propos de Lunesi

Lunesi est une marque haut de gamme de soins capillaires qui se consacre à la création de produits hautement performants, grâce à des technologies de pointe et à des principes actifs soigneusement sélectionnés. Chaque formule est conçue pour offrir des résultats dignes des professionnels, tout en procurant une expérience raffinée et luxueuse. Conçue pour celles et meurs qui recherchent une qualité sans compromis, Lunesi allie innovation, efficacité et élégance intemporelle pour transformer les soins capillaires quotidiens en un véritable rituel d'exception.

www.lunesi.co.uk

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