Em campanha cumulativa de Natal, Uze premia clientes com cashback por ativação de cartão

SAO PAULO, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Uze, empresa focada em soluções de crédito para o varejo, lança sua campanha de natal em todo território nacional para celebrar as festas de final de ano e estimular a venda de lojistas parceiros. Nomeada de Amigo Oculto, a campanha incentiva os consumidores a indicarem o cartão Private Label para seus amigos. A cada cartão ativado, o cliente Uze (que já possui o cartão da marca) e o amigo indicado ganharão R$20 em cashback. Em oportunidade inédita, a campanha é cumulativa para novos clientes e não tem número limite de indicações a esse público.

Para participar, os clientes Uze deverão se cadastrar no site da ação (www.uzecomvoce.com.br/amigooculto) e então será gerado um novo link na página, que deverá ser compartilhado com os amigos por meio do WhatsApp. A ação Amigo Oculto ficará no ar ao longo de 10 dias; entrará em vigor no dia 21 de dezembro de 2021 e será finalizada em 31 de dezembro de 2021. Para os participantes ganharem R$20, o cliente que ativou o cartão precisará fazer ao menos uma compra com valor mínimo R$50 até o último dia do ano (31.12.2021).

Segundo Luciano Brito, CEO da empresa, a campanha nasceu com o objetivo de incentivar o espírito natalino e gerar mais atratividade aos supermercadistas parceiros por meio de uma ação realizada 100% pela Uze. "Com nossa campanha de natal trazemos mais atratividade para o negócio por meio de um marketing boca a boca. É uma ação que incentiva o cliente que já conhece a loja, a falar sobre o supermercadista para um amigo. Com ela, fortalecemos nosso objetivo de estar lado a lado com nossos parceiros lojistas", declara o executivo.

A Uze está passando por uma forte expansão em todo país, e até o momento possui cerca de 2.870 parceiros espalhados pelo Brasil. A campanha será realizada em todos os pontos de vendas supermercadistas em que a Uze está inserida.

