Компания Encora завершила сделку по приобретению румынской компании Softelligence, предоставляющей услуги по разработке программного обеспечения

После завершения сделки компания Softelligence проведет ребрендинг и начнет работать под брендом Encora

СКОТТСДЕЙЛ, штат Аризона, 6 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня Encora, международная компания, предоставляющая услуги в области цифрового инжиниринга нового поколения, объявила о завершении сделки по приобретению компании Softelligence, румынского поставщика услуг в сфере разработки программного обеспечения. Благодаря этому приобретению, о котором впервые было объявлено 16 мая 2023 года, компания Encora может создать первые центры предоставления услуг в Европе и расширить свои возможности по оказанию услуг заграничным клиентам в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, а теперь и в Европе.

«Мы рады приветствовать в своих рядах команду Softelligence, — заявил генеральный директор компании Encora Ананд Бирдже (Anand Birje). — Генеральный директор компании Softelligence Адриан Блидарус (Adrian Blidarus) собрал невероятную команду, которая поможет нам выйти на новые рынки, а также предоставит глубокие знания в области разработки программного обеспечения, чтобы помочь компании Encora укрепить свои позиции в качестве ведущего мирового поставщика решений в области инжиниринга».

Компания Softelligence предоставляет такие важнейшие услуги цифрового инжиниринга ведущим страховщикам и банкам в Европе, как: безбумажные потоки котировок и привязок; автоматизацию обработки претензий с помощью искусственного интеллекта; выявление мошенничества с использованием алгоритмов машинного обучения в личном и коммерческом направлении; корпоративное, специализированное, а также цифровое кредитование. После завершения сделки компания Softelligence проведет ребрендинг и начнет работать под брендом Encora.

Компания Encora выросла до более чем 9 000 сотрудников по всему миру и теперь добавит центры предоставления услуг в Бухаресте и Крайове (Румыния) и в Скопье (Македония). Появление новой команды поможет стратегическому расширению компании Encora в Европе и расширит ее возможности по обслуживанию клиентов на новых рынках.

«Команда Softelligence очень рада начать новое путешествие под брендом Encora, — заявил Адриан Блидарус, основатель и генеральный директор компании Softelligence. — Это очень подходит для нашей культуры, а использование ресурсов такого всемирно известного поставщика цифровых решений, как Encora, только расширит наши возможности и позволит нам решать сложные задачи и предлагать новые инновационные технологии нашим клиентам в Европе и за ее пределами».

Более подробная информация о компании Encora и ее услугах в области цифрового инжиниринга представлена на странице www.encora.com.

Информация о компании Encora

Компания Encora, которая имеет штаб-квартиру в Скоттсдейле (штат Аризона) и поддерживается известными частными инвестиционными компаниями Advent International и Warburg Pincus, является привилегированным партнером в сфере разработок инновационных технологий для некоторых ведущих мировых технологических компаний. Компания предоставляет отмеченные множеством наград услуги в области цифрового инжиниринга, включая науку о данных и инженерию данных, генеративный искусственный интеллект, программную инженерию, облачные сервисы, DevOps, цифровые услуги, инжиниринг качества и кибербезопасность. Компания Encora обладает обширными возможностями вертикального кластера в сферах финансовых технологий, технологических разработок для здравоохранения, высоких технологий, систем управления идентификацией и контролем доступа (IAM) и кибербезопасности, цифровой коммерции, путешествий и гостиничного бизнеса, цепочек поставок и логистики, телекоммуникаций и других специализированных отраслей. Более 9 000 сотрудников компании работают в 47 офисах и инновационных лабораториях в США, Европе, Канаде, Латинской Америке, Индии, Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международный кадровый резерв компании Encora, знания и опыт в отрасли, а также собственные возможности гибкого проектирования позволяют клиентам добиваться превосходных бизнес-результатов за счет ускорения инновационных циклов. Для получения более подробной информации посетите: www.encora.com.

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