ENGWE stellt auf der CES 2025 die neue E-Bike-Produktlinie „Mapfour" für Pendler vor

LOS ANGELES, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, ein führender Anbieter von Elektrofahrrädern mit breiten Reifen, freut sich, seine neuesten Produkte auf der CES 2025, der weltweit wichtigsten Technologieveranstaltung, zu präsentieren. Vom 7. Januar bis zum 10. Januar können die Besucher den ENGWE-Stand (North Hall-N4, Stand Nr. 10935) besuchen, um die Premiere der neuen Produktlinie für Pendler, ENGWE Mapfour, zu erleben.

ENGWE E-Bikes to Participate in CES Exhibition

Die Mission von ENGWE ist es, Menschen dabei zu unterstützen, neue Möglichkeiten für Kurzstrecken zu entdecken und zu nutzen. Mit seinen coolen, leistungsstarken und kostengünstigen E-Bikes konzentriert sich ENGWE auf Kurzstreckenlösungen. In den letzten zehn Jahren hat ENGWE breite Anerkennung in der Branche gefunden. Die Marke und die Produkte wurden in führenden Publikationen wie Forbes, BikeRadar und Electrek vorgestellt und erfreuen sich bei immer mehr Nutzern großer Beliebtheit.

Im Jahr 2024 lieferte ENGWE die beliebtesten Modelle wie das E-Bike M20.2.0, ein E-Bike im Moped-Stil, das vielseitige und leistungsstarke Engine Pro 2.0 und pendlerfreundliche Modelle wie das P275 und dasP20 City E-Bike. Das ENGWE LE20 Lasten-Elektrofahrrad wurde zu einem Favoriten für den Transport von Gütern und Kindern und festigte den Ruf von ENGWE, vielfältige Nutzerbedürfnisse zu erfüllen.

Wir stellen Mapfour vor: Pendeln effizienter gestalten

Auf der CES 2025 wird ENGWE Mapfour vorstellen, eine High-End-Produktlinie für Pendler, die das Engagement der Marke für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Die ProduktlinieENGWE Mapfour für Pendler zeichnet sich durch einen Carbonrahmen, leichtes Design, lange Akkulaufzeit, starke Leistung und schnelles Aufladen aus.

Rahmen aus Carbon : Der aus hochwertigem Carbon gefertigte Rahmen ist leicht, stabil, in der Stadt leicht zu handhaben und bequem zu verstauen.

: Der aus hochwertigem Carbon gefertigte Rahmen ist leicht, stabil, in der Stadt leicht zu handhaben und bequem zu verstauen. Größere Reichweite : Der Hochleistungsakku hält lang und ist ideal für tägliche Pendelfahrten und Kurztrips.

: Der Hochleistungsakku hält lang und ist ideal für tägliche Pendelfahrten und Kurztrips. Starke Leistung : Die ENGWE Mapfour E-Bikes sind mit einem hochmodernen Motor ausgestattet und bieten eine gleichmäßige und zuverlässige Leistung.

: Die sind mit einem hochmodernen Motor ausgestattet und bieten eine gleichmäßige und zuverlässige Leistung. Schnelles Aufladen: Dank der 8A-Schnellladetechnologie ist der Akku in nur wenigen Stunden vollständig aufgeladen und eignet sich somit perfekt für einen geschäftigen Lebensstil.

„Mit den ENGWE Mapfour E-Bikes wollen wir Pendeln effizienter machen und einfacher in den Alltag integrieren. Wir möchten Menschen eine umweltfreundliche, wirtschaftliche und angenehme Lösung für das Pendeln bieten", sagt Baron, Produktmanager von ENGWE.

Besuchen Sie ENGWE auf der CES 2025

ENGWE lädt alle E-Bike-Fans und Medienvertreter herzlich ein, die Zukunft der E-Bike-Technologie zu entdecken. Testfahrten mit den neuesten Modellen von ENGWE, einschließlich der innovativen Produktlinie Mapfour, sind am North Hall-N4, Stand Nr. 10935 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen ENGWE-Websites für Europa und die USA.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2590011/ENGWE_ebike_attend_CES_exhibition.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2451406/ENGWE_logo_03_Logo.jpg