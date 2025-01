ENGWE dévoilera sa nouvelle gamme de vélos électriques « Mapfour » au CES 2025

LOS ANGELES, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, leader dans le domaine des vélos électriques fat bike, est ravi de présenter ses derniers produits au CES 2025, l'événement technologique le plus important au monde. Du 7 janvier au 10 janvier, les visiteurs peuvent se rendre sur le stand d'ENGWE (Hall Nord-N4, stand n° 10935) pour découvrir sa toute nouvelle gamme de produits pour les déplacements domicile-travail, ENGWE Mapfour.

ENGWE E-Bikes to Participate in CES Exhibition

Ayant pour mission d'aider les gens à trouver et à réaliser une nouvelle façon de voyager, ENGWE s'est concentré sur la solution des courts trajets grâce à ses vélos électriques branchés, puissants et abordables. Au cours des dix dernières années, ENGWE a acquis une large reconnaissance du secteur, sa marque et ses produits étant présentés dans des publications de premier plan telles que Forbes, BikeRadar, et Electrek, et a bénéficié d'un soutien important de la part d'une communauté d'utilisateurs en pleine expansion.

En 2024, ENGWE a lancé les modèles les plus populaires tels que M20.2.0 ebikes, un vélo électrique de type mobylette ; le polyvalent et puissant Engine Pro 2.0 ; et des modèles adaptés aux déplacements quotidiens tels que P275 et P20 city e-bike. En outre, le vélo cargo électrique ENGWE LE20 est devenu un favori pour le transport de marchandises et d'enfants, consolidant ainsi la réputation d'ENGWE de répondre aux divers besoins des utilisateurs.

Présentation de Mapfour : Rendre les trajets domicile-travail plus efficaces

Au CES 2025, ENGWE dévoilera Mapfour, une gamme de produits haut de gamme pour les déplacements domicile-travail qui reflète l'engagement de la marque en matière de développement durable. La ligne de produit Mapfour d'ENGWE pour les déplacements quotidiens privilégie la fibre de carbone, la légèreté, la durée de vie de la batterie, la puissance et la rapidité de chargement.

Cadre en fibre de carbone : Fabriqué en fibre de carbone de première qualité, le cadre est léger, solide, facile à manipuler dans les rues de la ville et pratique à ranger.

: Fabriqué en fibre de carbone de première qualité, le cadre est léger, solide, facile à manipuler dans les rues de la ville et pratique à ranger. Gamme étendue : La batterie haute capacité offre une puissance durable, idéale pour les trajets quotidiens et les déplacements de courte durée.

: La batterie haute capacité offre une puissance durable, idéale pour les trajets quotidiens et les déplacements de courte durée. Performance puissante : Équipés d'un moteur de pointe, les vélos électriques ENGWE Mapfour fournissent une puissance régulière et fiable.

: Équipés d'un moteur de pointe, les vélos électriques fournissent une puissance régulière et fiable. Chargement rapide : Dotée de la technologie de charge rapide 8A, la batterie se recharge entièrement en quelques heures seulement, ce qui convient parfaitement à un mode de vie actif.

« Avec les vélos électriques ENGWE Mapfour, nous aspirons à "rendre les déplacements plus efficaces" dans la vie quotidienne, en permettant aux individus d'adopter une solution de déplacement écologique, économique et agréable », a déclaré Baron, le chef de produit d'ENGWE.

Rendez visite à ENGWE au CES 2025

ENGWE invite chaleureusement tous les passionnés de vélos électriques et les représentants des médias à explorer l'avenir de la technologie du vélo électrique. Des essais de conduite des derniers modèles ENGWE, y compris la ligne de produits innovante Mapfour , seront disponibles au Hall Nord N4, stand n° 10935. Pour plus d'informations, consultez les sites Internet officiels d'ENGWE pour l'Europe et les États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590011/ENGWE_ebike_attend_CES_exhibition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2451406/ENGWE_logo_03_Logo.jpg