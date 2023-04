Entschlüsselung des Aufstiegs von Chinas „Hidden Champions" in der Stadt Taizhou in Zhejiang

TAIZHOU, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Als der deutsche Managementexperte Hermann Simon in den 1980er Jahren sein Heimatland, den damals weltgrößten Exporteur von Industriegütern, untersuchte und das Konzept des „Hidden Champion" oder versteckten Meisters anregte, hätte er sich vielleicht nicht vorstellen können, dass China mit seiner schwachen industriellen Basis mehr als 30 Jahre später zu einem Hochland werden würde, in dem sich eine große Zahl von globalen „Hidden Champions" versammeln.

JCtimes Group industrial park & devices produced by JCtimes Group

Nach Angaben des „Global Communication Center of Hehe Culture" gibt es in China inzwischen mehr als 70.000 spezialisierte und hochentwickelte Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen, darunter etwa 9.000 „kleine Industriegiganten". Diese Unternehmen sind in den elementaren Wirtschaftsbereichen stark vertreten, haben hohe Marktanteile und einzigartige Vorteile auf den nationalen und internationalen Märkten, was Hermann Simons Definition der „Hidden Champions" entspricht.

Wie kann es sein, dass China in nur gut 30 Jahren so viele „Hidden Champions" hervorgebracht hat? Wenn Hermann Simon die Gelegenheit hätte, die Stadt Taizhou in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Zhejiang zu besuchen, würde er eine gute Antwort auf seine Frage erhalten.

In dieser altehrwürdigen Stadt, die von Bergen und Meeren umgeben ist, gibt es 27 Industriegebiete mit einem Produktionsvolumen von jeweils über 10 Milliarden Yuan. Zu den Branchen gehören Medizin, Automobile, Werkzeugmaschinen und Gussformen. Die Stadt beherbergt 35 „Hidden Champions" und 90 spezialisierte und hochentwickelte nationale Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen. 307 der hier hergestellten Produkte beanspruchen den höchsten Marktanteil im In- und Ausland.

In einem Produktausstellungsraum der „Precious Technology Group" in Taizhou ist die Hälfte der Halle mit Industrienähmaschinen mit unterschiedlichen Funktionen für feste Materialien belegt. Im Februar dieses Jahres wurde das Unternehmen aufgrund seiner Vorteile im Segment der Industrienähmaschinenprodukte für feste Materialien als „Hidden Champion" der Provinz Zhejiang ausgezeichnet.

„Der Nähfußdruck der Maschine ist mit einer von uns erfundenen interaktiven Einstellvorrichtung ausgestattet, und die Aufgabe, dickes Material zu befördern, kann leicht bewältigt werden. Bei ausländischen Produkten mit ähnlichen Funktionen muss die Herstellung gestoppt und dann mit Schraubenschlüsseln und anderen Werkzeugen eingestellt werden, was nicht sehr komfortabel ist", sagte Luo Yiming, Vizepräsident und Chefingenieur der Gruppe, und fügte hinzu, dass ihre Produkte ein Drittel billiger sind.

Etwa 20 Kilometer von der Precious Technology Group entfernt befindet sich ein weiterer „kleiner Riese" für den Nischenmarkt - die JCtimes Group.

In China können nur die von der JCtimes Group hergestellten Kunststoffextrusionsdüsen qualitativ hochwertige optische Folien liefern, die bei der Produktion von Rückwandplatinen der großen inländischen Mobiltelefonmarken weit verbreitet sind. Sie sehen so dünn wie Papier aus, haben aber Hunderte von Schichten. Nach mehr als 20 Jahren der Entwicklung ist JCtimes zu einem der drei weltweit führenden Anbieter in diesem Marktsegment geworden.

Die Marktlücke im Auge zu behalten, sich auf die Entwicklung spezieller Bereiche zu konzentrieren und das Hauptgeschäft kontinuierlich zu innovieren, sind die offenen Wege für Taizhous „Hidden Champions" wie die Precious Technology Group und JCtimes Group, um sich beim hitzigen Wettbewerb im In- und Ausland abzuheben. Hinter dem industriellen Aufstieg von Taizhou-Unternehmen gibt es jedoch viele versteckte Faktoren.

Die „Hidden Champions" von Taizhou sind in einer langen und starken Unternehmenskultur verwurzelt.

Seit der Reform und Öffnung hat Taizhou die erste Aktiengesellschaft des Landes, das erste private Automobilunternehmen, die erste private Geschäftsbank, die erste private Hochgeschwindigkeitsbahn hervorgebracht und das erste offizielle Dokument des Landes über die Einführung des Systems der Aktienkooperation, herausgegeben. Damit hat Taizhou einen Boom in der Entwicklung der Privatwirtschaft im Stil von Taizhou ausgelöst.

In Taizhou gibt es im Durchschnitt einen Unternehmer unter weniger als acht Personen und es liegt den Menschen in Taizhou im Blut, etwas zu wagen und der Beste zu sein.

Die „Hidden Champions" von Taizhou wachsen in einem transparenten und offenen Geschäftsumfeld auf. Die lokale Regierung setzt sich für ein positives Zusammenspiel zwischen Makromanagement und Marktkräften ein und ermöglicht es privaten Unternehmen, relativ frei zu wachsen und sich auf ihre Entwicklung zu konzentrieren.

Insbesondere hat Taizhou In den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um in Übereinstimmung mit den Standards der Weltbank ein optimales Geschäftsumfeld zu schaffen. Es wurde ein spezielles Team für die Optimierung und Verbesserung des Geschäftsumfelds eingerichtet, das oberste Priorität auf der Arbeitsagenda der Regierung darstellt. Es wurde eine Reihe von Schritten unternommen, damit die kontinuierliche brillante Leistung privater Unternehmen noch schneller forciert werden kann.

Die „Hidden Champions" von Taizhou starteten mit konstanten Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Die durchschnittlichen F&E-Investitionen von 90 nationalen spezialisierten und hochentwickelten Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte in Taizhou herstellen, stehen für 5,3 Prozent des Umsatzes.

Unternehmen aus Taizhou nutzen auch externe Unterstützung, indem sie F&E-Zentren in Shanghai, Hangzhou, Wuhan und anderen großen Städten im In- und Ausland mit umfangreichen akademischen Ressourcen einrichten. Bislang hat Taizhou 14 Wissenschafts- und Technologie-Innovationsenklaven im Jangtse-Delta errichtet. Viele Hochschulen und Universitäten haben sich dort niedergelassen, um F&E-Plattformen und Transformationszentren zu errichten.

Darüber hinaus setzt Taizhou leistungsstarke digitale Tools ein, um die Umwandlung und Modernisierung von Unternehmen zu ermöglichen, bietet Kapitalunterstützung für die Entwicklung von Unternehmen durch innovative Finanzpolitik und -produkte und nutzt seine vorteilhafte geografische Lage, um sein Angebot und Geschäft im In- und Ausland zu erweitern.

Immer mehr Unternehmen haben auf diesem einzigartigen Boden Fuß gefasst und sich schnell entwickelt, was Taizhou zu einer Pilotstadt für die Förderung wissenschaftlich-technischer Innovationen und zu einer nationalen Innovationsstadt macht.

Mit der Entwicklung von „Hidden Champions" entwickelt sich diese dynamische Stadt zu einer Produktionsdrehscheibe mit globalem Einfluss, die den Aufstieg des neuen Made-in-China deutlich macht.

