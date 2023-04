Décoder la montée des « champions cachés » de la Chine dans la ville de Taizhou au Zhejiang

TAIZHOU, Chine, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans les années 1980, lorsque l'expert en gestion allemand Hermann Simon a étudié sa patrie, alors le plus grand exportateur mondial de biens industriels, et a proposé le concept de « champion caché », il n'aurait peut-être pas imaginé que la Chine, avec sa faible base industrielle, deviendrait une montagne où un grand nombre de « champions cachés » mondiaux se réunissent plus de 30 ans plus tard.

La Chine compte aujourd'hui plus de 70 000 entreprises spécialisées et sophistiquées qui fabriquent des produits nouveaux et uniques, dont environ 9 000 « petits géants » industriels, selon le Global Communication Center of Hehe Culture. Ces entreprises sont profondément impliquées dans les domaines industriels de base, ont des parts de marché élevées et des avantages uniques sur les marchés nationaux et internationaux, ce qui s'apparente à la définition de Hermann Simon des « champions cachés ».

Comment la Chine a-t-elle pu voir émerger autant de « champions cachés » en un peu plus de 30 ans ? Si Hermann Simon avait la chance de visiter la ville de Taizhou, dans la province du Zhejiang, puissance économique de l'est de la Chine, il obtiendrait une bonne réponse à sa question.

Entourée de montagnes et de mers, cette ville ancestrale compte 27 pôles industriels dont la valeur de production dépasse 10 milliards de yuans, notamment dans les domaines de la médecine, de l'automobile, des machines-outils et des moules. La ville abrite 35 « champions cachés » et 90 entreprises nationales spécialisées et sophistiquées qui fabriquent des produits nouveaux et uniques, et 307 produits fabriqués ici revendiquent la plus grande part du marché national ou mondial.

Dans une salle d'exposition de produits du Precious Technology Group de Taizhou, la moitié du hall est occupée par des machines à coudre industrielles à matériaux épais ayant différentes fonctions. En février de cette année, l'entreprise a été désignée « champion caché » de la province du Zhejiang en raison de ses avantages dans le domaine de la segmentation des produits de machines à coudre industrielles à matériaux épais.

« Le presseur de la machine est équipé d'un dispositif de réglage interactif que nous avons inventé, et la tâche consistant à déplacer des matériaux épais vers le haut peut être facilement accomplie. Cependant, les produits étrangers dotés de fonctions similaires doivent arrêter la production et procéder à un réglage à l'aide de clés et d'autres outils, ce qui n'est pas très pratique », a déclaré Luo Yiming, vice-président et ingénieur en chef du groupe, ajoutant que leurs produits sont un tiers moins chers.

À une vingtaine de kilomètres de Precious Technology Group, on trouve un autre « petit géant » du marché de niche : JCtimes Group.

En Chine, seule la filière d'extrusion plastique produite par JCtimes Group peut fournir des films optiques de haute qualité, qui sont largement utilisés dans la production de fonds de panier par les grandes marques nationales de téléphones mobiles domestiques. Ils ont l'air aussi fins que du papier, mais comportent des centaines de couches. Après plus de 20 ans de développement, JCtimes est devenu l'un des trois principaux acteurs mondiaux dans ce segment de marché.

Garder un œil sur les lacunes du marché, se concentrer sur le développement de domaines spécialisés et innover constamment autour de l'activité principale sont les voies ouvertes aux « champions cachés » de Taizhou, tels que Precious Technology Group et JCtimes Group, pour se démarquer au milieu d'une concurrence acharnée à l'intérieur du pays et à l'étranger. Toutefois, derrière l'essor industriel des entreprises de Taizhou se cachent de nombreux facteurs.

Les « champions cachés » de Taizhou sont enracinés dans une longue et solide culture entrepreneuriale.

Depuis la réforme et l'ouverture, Taizhou a donné naissance à la première société par actions du pays, à la première entreprise automobile privée, à la première banque commerciale privée, à la première ligne ferroviaire à grande vitesse privée, et a publié le premier document officiel du pays sur la mise en œuvre du système de coopération par actions, créant ainsi un boom à la Taizhou dans le développement de l'économie privée.

À Taizhou, il y a un entrepreneur sur moins de huit personnes en moyenne, et c'est le code de la ville qui coule dans le sang des habitants de Taizhou pour qu'ils osent se lancer et être les meilleurs.

Les « champions cachés » de Taizhou grandissent dans un environnement commercial transparent et ouvert. Le gouvernement local s'est engagé dans une interaction positive entre la macro-gestion et les forces du marché, permettant aux entreprises privées de croître de manière relativement libre et de se concentrer sur le développement.

En particulier, au cours des dernières années, Taizhou a déployé de grands efforts pour créer le meilleur environnement commercial possible, conformément aux normes de la Banque mondiale, et a mis en place une équipe spéciale chargée d'optimiser et d'améliorer l'environnement commercial, une priorité absolue dans le programme de travail du gouvernement. Une série de mesures ont été prises pour stimuler les performances brillantes et continues des entreprises privées.

Les « champions cachés » de Taizhou ont pris leur envol grâce à des investissements constants dans la recherche et le développement.

L'investissement moyen en R&D de 90 entreprises nationales spécialisées et sophistiquées qui fabriquent des produits nouveaux et uniques à Taizhou représente 5,3 % de leur chiffre d'affaires.

Les entreprises de Taizhou tirent également parti d'un soutien extérieur en établissant des centres de R&D à Shanghai, Hangzhou, Wuhan et dans d'autres grandes villes du pays et de l'étranger dotées de riches ressources universitaires. Jusqu'à présent, Taizhou a construit 14 enclaves d'innovation scientifique et technologique dans le delta du fleuve Yangtze, et a attiré de nombreux collèges et universités pour établir des plateformes de R&D et des bases de transformation.

En outre, Taizhou utilise des outils numériques puissants pour permettre la transformation et la mise à niveau des entreprises, fournit un soutien en capital pour le développement des entreprises grâce à des politiques et des produits financiers innovants, et tire parti de sa position géographique avantageuse pour étendre son implantation et ses activités à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

De plus en plus d'entreprises ont ouvert la voie et se sont développées rapidement sur ce sol unique, faisant de Taizhou une ville pilote dans la promotion de l'innovation scientifique et technologique et une ville d'innovation nationale.

Avec le développement de « champions cachés », cette ville dynamique est en passe de devenir un centre manufacturier avec une influence mondiale, créant des cas plus frappants pour l'essor du nouveau « Made-in-China ».

