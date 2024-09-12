Envision Energy работает с Испанией и лидерами отрасли над зеленым индустриальным парком

Знаменательное партнерство с правительством Испании для ускорения лидерства Испании в области электролизных установок, зеленого водорода и инноваций с углеродной нейтральностью по всей Европе.

Envision сотрудничает с правительством Испании и местными лидерами для создания интегрированного индустриального парка с зеленым водородом и углеродной нейтральностью для декарбонизации сложно декарбонизируемых отраслей.

МАДРИД, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Envision Energy («Envision»), мировой лидер в области технологий зеленого водорода и технологий с углеродной нейтральностью, работающая на пяти континентах, объявила о важных инвестициях в будущее возобновляемой энергетики Испании.

Signing Ceremony of Cooperation between The Government of Spain and Envision Energy

В партнерстве с испанским правительством и ключевыми испанскими и европейскими промышленными и финансовыми лидерами Envision создаст первый в Европе интегрированный индустриальный парк с зеленым водородом и углеродной нейтральностью. Он будет выполнять функции по проектированию, исследованию, производству и обслуживанию зеленого водорода, включая электролиз, воздухоразделительную установку (ВРУ), синтез аммиака и завершенный модуль для масштабируемого производства зеленого аммиака. Это будет способствовать инновациям в области возобновляемых источников энергии в декарбонизации сложно декарбонизируемых отраслей Испании.

Ратифицированный в рамках Меморандума о взаимопонимании (МоВ), подписанного во время недавнего визита премьер-министра Испании в Китай, индустриальный парк с углеродной нейтральностью значительно ускорит планы Испании по внедрению зеленого водорода и ускорит прогресс в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) в стране на 23 процента к 2030 году.

Envision также создаст современный Центр передового опыта в области зеленого водорода, укрепляя свою приверженность как региону, так и своим партнерам, поскольку они сотрудничают в реализации передовых решений с нулевым уровнем выбросов.

Новый объект для ускорения достижения целей Испании в области возобновляемых источников энергии и климата

На объекте будут производиться высокопроизводительные протонно-обменные мембранные электролизные установки, щелочные электролизные установки низкого и высокого давления, которые имеют решающее значение для процесса электролиза, необходимого для производства зеленого водорода и другого модульного оборудования.

Парк будет играть ключевую роль в обеспечении пяти гигаватт мощности электролиза, что значительно способствует достижению целей Испании по производству одиннадцати гигаватт к 2030 году. Благодаря первоначальным инвестициям в размере 1 миллиарда долларов США со стороны Envision и ее партнеров ожидается создание 1000 новых зеленых рабочих мест.

Опираясь на глобальный успех Envision в создании первых в своем роде индустриальных парков с углеродной нейтральностью, объект будет питаться от экологически чистой энергии, вырабатываемой на местном уровне, включая биомассу, солнечную и ветровую энергию, создавая полностью зеленую, устойчивую промышленную экосистему.

Строительство объекта планируется начать в первой половине 2026 года, при этом Envision тесно сотрудничает с правительством Испании, чтобы определить оптимальное место для нового строительства. Это знаменует собой значительный шаг на пути перехода от плана к строительству. После завершения строительства объект станет сертифицированным Bureau Veritas индустриальным парком с углеродной нейтральностью.

Педро Санчес (Pedro Sanchez), премьер-министр Испании сегодня сказал: «Сегодня — с вашим новым обязательством инвестировать миллиард долларов в партнерство, чтобы построить завод электролизных установок в Испании — вы не просто вносите свой вклад в нашу экономику. Вы помогаете нам строить будущее, строить лучшее будущее».

Лэй Чжан (Lei Zhang), основатель и председатель Envision Energy, сказал: «Благодаря своим идеальным ресурсам, рыночному масштабу и опыту Испания имеет хорошие возможности для того, чтобы стать европейским лидером в области зеленого водорода, и Envision вместе с партнерами по углеродной нейтральности с нетерпением ждет возможности сыграть свою роль в обеспечении будущего Испании в области зеленой энергетики».

Центр передового опыта для поддержки критически важных инноваций в цепочке создания стоимости зеленого водорода

Центр передового опыта будет способствовать дальнейшему развитию национальной промышленной экосистемы на основе зеленого водорода. Центр будет служить хабом для развития местных навыков и талантов, стимулирования инноваций и привлечения промышленного сотрудничества по всей Испании. Объединяя производство возобновляемой энергии, хранение энергии и цифровую технологию углеродной нейтральности, Envision стремится помочь обеспечить постоянное и чистое энергоснабжение, снизить затраты на производство водорода и доказать коммерческую жизнеспособность этой «новой нефти» для глобального энергетического перехода.

О компании Envision Energy

Envision Energy — мировой лидер в сфере экологически чистых технологий, предлагающий решения в области возобновляемых источников энергии для международного бизнеса, правительств и государственных учреждений. Работая по трем основным направлениям («умные» ветровые турбины, накопление и хранение энергии и решения на основе экологически чистого водорода), Envision Energy создает комплексные решения для преобразования энергии.

Компания Envision Energy получила несколько наград за свои показатели в области устойчивого развития, в том числе золотую медаль EcoVadis и CDP «A-List». Компания также попала в рейтинг журнала Fortune «Измени мир» (Change the World) и вошла в первую десяткусамых умных компаний по версии MIT Technology Review.

Сегодня Envision Energy использует свою глобальную сеть научно-исследовательских и инжиниринговых центров в США, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Китае и других странах для обеспечения постоянного лидерства в области глобального развития экологически чистых технологий. Компания Envision Energy присоединилась к движению Science Based Targets Initiative (SBTi) и взяла на себя обязательство по реализации «Бизнес-амбиции по достижению 1,5°C» (Business Ambition for 1.5°C) в 2021 году. Она добилась углеродной нейтральности по всем своим международным сделкам к 2022 году и достигнет углеродной нейтральности во всей своей цепочке создания стоимости к 2028 году.

Дополнительную информацию см. на сайте envision-group.com

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