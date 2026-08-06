ERGEBNISSE DER THE ADECCO GROUP FÜR DAS ZWEITE QUARTAL 2026

Eine disziplinierte Umsetzung sorgt für starkes, profitables Wachstum, operative Effizienz und den Abbau von Schulden

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ZÜRICH, Schweiz, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- HIGHLIGHTS

Starkes organisches Umsatzwachstum von +5,6 % TDA im Vergleich zum Vorjahr

Weiterer Ausbau des Marktanteils: Group +160 Basispunkte, Adecco +60 Basispunkte im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern

Adecco GBU +6,6 % im Jahresvergleich: Amerika +12 %, APAC +10 % und EMEA (ohne Frankreich) +8 %

Akkodis GBU: +1 % im Jahresvergleich, Rückkehr zum Wachstum; LHH: unverändert im Jahresvergleich, Professional Recruitment Solutions: Rückkehr zum Wachstum mit +1 %

Bruttomarge von 18,6 %, wobei sich der Vorjahresvergleich im Vergleich zum Vorquartal um 20 Basispunkte verbessert hat

EBITA: 165 Millionen Euro ohne Einmaleffekte, +21 % gegenüber dem Vorjahr, beständiges profitables Wachstum

EBITA-Marge von 2,8 % ohne Einmaleffekte, +30 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine starke operative Hebelwirkung zurückzuführen ist, bei einer Produktivitätssteigerung von +6 % im Vergleich zum Vorjahr und einer organischen Drop-Down-Quote von 64 %

Unbereinigtes Ergebnis je Aktie 0,28 EUR; bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,61 EUR +31 %

Die Cash-Conversion-Rate (LTM) liegt bei 83 % – eine gute Leistung in einer Wachstumsphase

Anhaltender Abbau der Verschuldung: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA ist im Vergleich zum Vorjahr um das 0,5-Fache gesunken

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Unsere Strategie, die konsequente Umsetzung sowie unsere Ausrichtung auf Kunden und Kandidaten sorgen weiterhin für eine starke Performance. Die positive Dynamik setzte sich im ersten Halbjahr fort: Wir verzeichneten das fünfte Quartal in Folge ein Wachstum von 5,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und konnten unseren Marktanteil um weitere 160 Basispunkte ausbauen. Eine solide Bruttomarge in Verbindung mit Kostendisziplin trägt zu einem stärkeren EBITA bei. Zudem bauen wir unsere Verschuldung weiter ab: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liegt um das 0,5-Fache unter dem Wert des Vorjahres."

„Adecco verzeichnete erneut ein hervorragendes Quartal mit einem Wachstum von 6,6 % und einer starken Leistung in allen unseren Regionen. LHH verzeichnete positive Anzeichen im Bereich der Festanstellungen, wobei der Geschäftsbereich Recruitment Solutions wieder auf Wachstumskurs ist. Auch Akkodis ist wieder auf Wachstumskurs und verzeichnet eine sich verbessernde Rentabilität."

„Bei Adecco haben wir durch unsere verstärkte Fokussierung auf technologiegestützte Produktivität unser Jahresziel, wonach 50 % des Umsatzes durch den Einsatz von Agenten erzielt werden sollen, bereits erreicht. Nun setzen wir uns das Ziel, bis zum Jahresende einen Anteil von 70 % zu erreichen."

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