Erickson Inc. оценивает стратегические альтернативы для ускорения роста авиаперевозок

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Erickson Incorporated

Aug 06, 2021, 10:00 ET

Erickson Inc. инициирует оценку стратегических альтернатив для ускорения роста объемов воздушных перевозок и ТОиР

ПОРТЛЕНД (шт. Орегон), 6 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Erickson Inc. объявляет о сохранении компании Houlihan Lokey, Inc. для анализа стратегических альтернатив в целях ускорения роста компании и сохранения ее лидирующей позиции в отрасли.

«Мы ищем стратегического партнера, разделяющего наше мировоззрение, наш ответственный подход к клиентам и сотрудникам и способного повысить стратегический и операционный потенциал авиации и аэрокосмической отрасли», — заявил руководитель компании Дуг Китани (Doug Kitani).

Производственная деятельность и услуги ТОиР, осуществляемые компанией Erickson, основанной в 1971 году, включают производство вертолета S-64 Air Crane® в качестве изготовителя комплектного оборудования (OEM), а также выпуск основных аэрокосмических комплектующих для изготовителей комплектного оборудования в аэрокосмической отрасли. Коммерческие авиационные услуги включают эксплуатацию 20 принадлежащих компании Erickson и эксплуатируемых ею вертолетов S-64 Air Crane®, применяемых для пожаротушения, строительства линий электропередач, лесозаготовительных работ, монтажа систем ОВК и специализированных подъемно-транспортных операций для нефтегазовой отрасли.

«Наша цель заключается в модернизации значительных ресурсов компании Erickson, включая технологические достижения, реализованные в воздушном суперкране S-64, и расширении наших возможностей в сфере ТОиР. Новый стратегический партнер будет дополнять наши сильные стороны, выводя Erickson на новый уровень и позиционируя компанию с ее наследием и опытом в качестве наиболее предпочтительного лидера в наиболее востребованных воздушных перевозках, а также производителя уровня OEM и поставщика услуг ТОиР, — добавил г-н Китани. — Сотрудники и партнеры нашей надежной и устойчивой компании обеспечивают и расширяют наши возможности для выполнения своей миссии в соответствии с высочайшими стандартами».

We Are Erickson. Tested and Trusted®.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ERICKSON

Erickson — один из ведущих мировых поставщиков авиационных услуг, специализирующийся в сферах обороны и национальной безопасности, производства, технического обслуживания и ремонта (MRO) и гражданских услуг. Производственная деятельность и услуги ТОиР, осуществляемые компанией Erickson, включают производство вертолета S-64 Air Crane® в качестве изготовителя комплектного оборудования (OEM), а также выпуск основных аэрокосмических комплектующих для изготовителей комплектного оборудования в аэрокосмической отрасли. Кроме того, компании Erickson принадлежит сертификат типа на вертолеты Bell 214ST и B/B1. Ее коммерческие авиационные услуги включают эксплуатацию 20 принадлежащих компании Erickson и эксплуатируемых ею вертолетов S-64 Air Crane®, применяемых для пожаротушения, строительства линий электропередач, лесозаготовительных работ, монтажа систем ОВК и специализированных подъемно-транспортных операций для нефтегазовой отрасли. Компания Erickson, основанная в 1971 году и имеющая свою штаб-квартиру в Портленде (шт. Орегон, США), осуществляет свою деятельность в странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАШИХ ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ ERICKSONINC.COM

Контактная информация: [email protected]

 

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