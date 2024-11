essential COSTA RICA wird bei den City Nation Place Awards in der Kategorie „Best Use of Data" ausgezeichnet

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die nationale Marke essential COSTA RICA bekräftigt ihre internationale Führungsrolle und Innovation, indem sie bei den City Nation Place Awards mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Best Use of Data" für die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) bei der Entwicklung ihrer Strategy 2035 ausgezeichnet wird.

Diese Auszeichnungen wurden in London während der 10. Ausgabe des City Nation Place Global Forums verliehen und würdigten die besten Branding- und Marketingpraktiken von Länder- und Stadtmarken aus aller Welt unter mehr als 300 Nominierungen. Die Strategy 2035 von essential COSTA RICA – das erste Unternehmen weltweit, das KI für die Datenverarbeitung einsetzt – konzentriert sich auf die Positionierung der Maßnahmen, die Costa Rica seit Jahrzehnten ergreift, um den Klimawandel abzuschwächen und die Nachhaltigkeit durch das Konzept der „natürlichen Intelligenz" zu unterstützen.

Mit dieser Strategie will die costa-ricanische Nationalmarke von den konkreten Maßnahmen profitieren, die das Land zur Verbesserung seines internationalen Images durchgeführt hat, und die Umsetzung von Plänen zur Stärkung der Führungsrolle des Landes in diesen Bereichen fördern.

„Diese Anerkennung spiegelt die Wirkung unserer Initiativen und die Anstrengungen Costa Ricas wider, ein Modell für nachhaltige, innovative Entwicklung mit Spitzenleistungen zu schaffen. Wir sind stolz darauf, dass essential COSTA RICA – eine Marke, die tief in unserer nationalen Identität verwurzelt ist – einmal mehr als weltweites Vorbild betrachtet wird", berichtet Adriana Acosta, Director bei essential COSTA RICA.

Die Kategorie „Best Use of Data" konzentrierte sich auf das Engagement der nationalen Marken für die strategische Nutzung von Daten, die Entwicklung von Destination Branding- und Marketing-Strategien mithilfe von Erkenntnissen und Methoden zur Messung der Auswirkungen von Markeninitiativen und -kampagnen auf die internationale und einheimische Wahrnehmung.

Zusammen mit Bloom Consulting hat essential COSTA RICA vier Informationsblöcke zur Entwicklung der Strategy 2035 verwendet: (a) frühere Studien zur Wahrnehmung der nationalen Marke, wie z. B. digitale Identität und Rankings; (b) strategische Dokumente über Costa Rica, wie z. B. Pläne zur Dekarbonisierung; (c) globale Berichte über Zukunftstrends, z. B. Sitra Megatrends 2023, OECD Economic Outlook, Global Trends 2030 und mehr als zehn weitere Berichte; sowie (d) Interviews mit nationalen Akteuren aus verschiedenen öffentlichen und privaten Sektoren, um zu erfahren, wie sie das Land heute wahrnehmen und wo sie Costa Rica in zehn Jahren sehen.

Die künstliche Intelligenz generierte Projektionen der möglichen zukünftigen Medienberichterstattung und ermöglichte dem Land, Bereiche zu antizipieren, in denen Verbesserungspotenziale für das Image und die Präsenz Costa Ricas in strategischen globalen Märkten bestehen, und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die verdeutlicht, wie wir in Costa Rica Datenintelligenz genutzt haben, um unseren globalen Einfluss zu verstärken und uns als ein Land zu präsentieren, das mit Visionen und Zielstrebigkeit bei der Eindämmung des Klimawandels vorankommt. Wir danken unserem strategischen Partner Bloom Consulting für seine Unterstützung bei diesem Prozess", fügt Acosta an.

