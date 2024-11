essential COSTA RICA récompensé aux City Nation Place Awards dans la catégorie « Meilleure utilisation des données »

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La marque nationale essential COSTA RICA réaffirme sa suprématie internationale et son innovation en étant récompensée lors des City Nation Place Awards avec la deuxième place dans la catégorie « Meilleure utilisation des données », pour l'application de l'intelligence artificielle (IA) dans l'élaboration de sa stratégie 2035.

Ces prix, décernés à Londres lors de la 10ᵉ édition du forum City Nation Place Global, ont récompensé les meilleures pratiques en matière de stratégie de marque et de marketing des marques des villes et des nations du monde entier, parmi plus de 300 candidats. La stratégie 2035 d'essential COSTA RICA - la première au monde à utiliser l'IA pour le traitement des données - est axée sur le positionnement des mesures prises par le Costa Rica depuis des décennies pour atténuer le changement climatique et favoriser la durabilité grâce au concept d'intelligence naturelle.

Avec cette stratégie, la marque nationale du Costa Rica cherche à tirer parti des actions concrètes que le pays a mises en place pour améliorer son image internationale et promouvoir la mise en œuvre de plans visant à renforcer la suprématie du pays dans ces domaines.

« Cette reconnaissance reflète l'impact de nos initiatives et l'engagement du Costa Rica à projeter un modèle de développement durable et innovant avec excellence. Nous sommes fiers qu'essential COSTA RICA, une marque profondément ancrée dans notre identité nationale, soit, une fois de plus, considérée comme un exemple pour le monde entier », a déclaré Adriana Acosta, directrice d'essential COSTA RICA.

La catégorie « Meilleure utilisation des données » s'est concentrée sur les efforts des marques nationales en matière d'utilisation stratégique des données et sur la façon dont les stratégies de marque et/ou de marketing des destinations ont été élaborées grâce à des insights, ainsi que sur les méthodes de mesure de l'impact des initiatives et des campagnes de la marque sur les perceptions internationales et des résidents.

essential COSTA RICA, en collaboration avec Bloom Consulting, a utilisé quatre blocs d'informations pour élaborer la stratégie 2035 : a) des études antérieures sur la perception de la marque nationale, telles que l'identité numérique et les classements ; b) des documents stratégiques sur le Costa Rica, tels que les plans de décarbonisation ; c) des rapports mondiaux sur les futures tendances, par exemple Sitra Megatrends 2023, Perspectives économiques de l'OCDE, Global Trends 2030 et plus de 10 autres rapports ; et d) des entretiens avec des parties prenantes nationales de divers secteurs publics et privés pour connaître leur perception du pays aujourd'hui et la façon dont ils imaginent le Costa Rica dans 10 ans.

L'intelligence artificielle a généré des projections de la future couverture médiatique potentielle, permettant au pays de prévoir les domaines d'opportunité pour améliorer l'image et la présence du Costa Rica sur les marchés mondiaux stratégiques, ainsi que de prendre des décisions plus éclairées.

« C'est avec une grande fierté que nous recevons cette récompense, qui souligne la manière dont le Costa Rica a utilisé l'intelligence des données pour renforcer son impact mondial et se présenter comme un pays qui avance avec ambition et détermination vers l'atténuation du changement climatique. Nous remercions notre partenaire stratégique, Bloom Consulting, pour son soutien dans ce processus », a ajouté M. Acosta.

