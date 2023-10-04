ESTech объявила об открытии совместного предприятия с WonderHill Studios

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня ESTech, инвестиционно-консалтинговая компания, зарегистрированная в США, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с новой студией кино- и телевизионного производства и проката WonderHill Studios (WHS). В октябре 2023 г. WonderHill Studios и ESTech в непосредственном сотрудничестве со стратегическим партнером ESTech компанией Silk Road Group SA откроют совместное предприятие в Грузии в сфере кино и развлечений.

Планируется, что это партнерство обеспечит важное государственное и частное сотрудничество с региональными правительствами и крупными частными компаниями, которые обеспечат голливудским студиям и независимым кинопроизводственным компаниям возможность использовать местные площадки, налоговые субсидии, студии, местный персонал и местные таланты. С конца 2023 г. и в течение 2024 г. консорциум WHS и ESTech планирует реализовать ряд кинопроизводственных проектов в Грузии и Казахстане на общую сумму более 200 млн долларов США. Совместные усилия двух компаний позволят создать консорциум по финансированию в сфере кино и развлечений, который расширит возможности Голливуда, а также обширного и быстрорастущего евразийского рынка по сотрудничеству с потрясающей приморской страной Грузией.

Эта инициатива появилась в поворотный момент в истории киноиндустрии в США и мире, на фоне новой забастовки сценаристов, продолжающейся забастовки актеров, а также постоянно растущих затрат на кино- и телепроизводство. В подписанном меморандуме о взаимопонимании изложена новаторская концепция производства кинофильмов и телесериалов, создания местного контента и инновационная схема финансирования в сфере развлечений, которая ускорит процесс кинопроизводства. Помимо этого, данный документ создает возможность для привлечения более пристального внимания в странах Запада и в США к странам Срединного коридора и Центральной Азии, имеющим богатую историю и культуру.

Это партнерство может принести колоссальные выгоды для экономического развития Грузии и других стран региона благодаря стремительному развитию туризма, созданию большого числа рабочих мест, получению новых налоговых поступлений и беспрецедентному повышению осведомленности об этой стране в мире. В этом смысле идеальным примером является экономический бум в штате Монтана, обусловленный съемкой культового телесериала «Йеллоустоун» Тейлора Шеридана, в производстве которого принимали участие соучредители WHS. Исследование, проведенное бюро исследований экономики предпринимательства Университета Монтаны в 2022 г., показало, что 71 % посетителей штата со всего мира смотрели «Йеллоустоун». Таким образом, этот сериал повлиял на решение 2,1 млн человек о поездке в штат Монтана, что, в конечном счете, привело к совокупной сумме расходов 730 млн долларов и налоговым поступлениям в казну штата на сумму 44 млн долларов США.

Предстоящий фильм «НЕВОЗМОЖНОЕ ДЕРБИ» (IMPOSSIBLE DERBY), удивительная история о первой женщине-жокее, выигравшей Кентукки Дерби, является одним из первых проектов, в котором будет использоваться региональная инфраструктура. В главной роли снимется американская актриса казахского происхождения Аянат Есмагамбетова, сыгравшая принцессу-кочевника в эпичном блокбастере «КОЧЕВНИК» с бюджетом 40 млн долларов, продюсером которого выступил Милош Форман, а одним из режиссеров Иван Пассер.

Для эффективного производства и обеспечения идеальных условий съемки фильма консорциум будет сотрудничать с крупными местными компаниями, такими как Silk Road Group SA. Silk Road Group владеет эксклюзивными отелями, а также осуществляет деятельность в сферах гостиничного бизнеса, телекоммуникаций, мобильной связи, СМИ и издательского бизнеса. Консорциум также планирует взаимодействовать с правительством Грузии для налаживания взаимовыгодного партнерства, в рамках которого Грузия получит такие преимущества, как создание новых рабочих мест, открытие для западных кинопроизводственных рынков, привлечение внимания к стране в мире и, как следствие, стремительное развитие туризма.

«Этот восточно-западный консорциум в сфере развлечений, кинопроизводства и финансов однозначно изменит способ производства кинофильмов и телесериалов. Мы хотим, чтобы кинематографисты сосредоточились на творческой составляющий и избегали создания чрезмерного финансово-экономического давления, которое ограничивает творчество. Картины, снятые при посредничестве нашего консорциума, будут стремиться вернуть великолепие и волшебство кинематографа, в котором и состоит суть кинопроизводства», — говорит Гиорги Рцхиладзе.

«Кинематографический консорциум создает уникальную возможность для представления богатой культуры грузинского и центральноазиатского кино мировой аудитории. Легендарный итальянский режиссер Федерико Феллини, который был страстным поклонником грузинского кинематографа, однажды сказал: «Грузинское кино — это совершенно уникальное явление, яркое, по-философски вдохновляющее, очень мудрое и по-детски непосредственное. В нем есть все, что может заставить меня заплакать, а это совсем не просто», — говорит Карр Беттис.

«Как кинопроизводитель, любитель кино и глава киностудии я всегда мечтал об объединении мира кино», — говорит Марвин Пирт, соучредитель и один из генеральных директоров WonderHill Studios. «Чем больше историй о различных аудиториях с использованием разных киноландшафтов мы рассказываем, тем ближе становимся друг к другу как мировое сообщество. И чем ближе мы становимся друг к другу как мировое сообщество, тем ближе мы к воцарению мира».

В октябре 2023 г. консорциум компаний WonderHill Studios и ESTech откроет совместное предприятие в Грузии, которое будет заниматься распространением общей концепции.

SOURCE WonderHill Studios; Estech Partners