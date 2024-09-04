EtonGPT™ от Eton Solutions -- первая в мире платформа генеративного ИИ для семейных офисов

Платформа EtonGPT ™ встроена в ERP-платформу AtlasFive ®

Эта платформа позволит менеджерам по управлению капиталом повысить операционную эффективность в 2–4 раза

RESEARCH TRIANGLE PARK, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Eton Solutions, лидер в области предназначенных для семейных офисов комплексных ERP-систем для управления капиталом, объявила о запуске первого в мире модуля генеративного ИИ для семейных офисов EtonGPT™. EtonGPT™ объединяет мощные транзакционные возможности ERP-платформы компании Eton Solution со сложными диалоговыми функциями искусственного интеллекта.

Eton Solutions обеспечит большинству из 750 семей, которые используют AtlasFive®, доступ к преимуществам EtonGPT™. Применить этот продукт для повышения производительности своих семейных офисов смогут исключительно пользователи AtlasFive®.

EtonGPT™ повысит эффективность работы семейных офисов, полностью интегрируя данные, хранящиеся в документах, с данными транзакций из AtlasFive®, что будет способствовать оптимизации процессов и повышению результативности. Несколько клиентов Eton Solutions, включая Shade Tree Advisors (США), Todd Family Office (Новая Зеландия) и Aglaia Family Office (Сингапур), уже используют эту новую платформу на основе ИИ. Она позволит им осуществлять доступ к информации и выполнять углубленный анализ своих портфелей инвестиций и активов. EtonGPT™ является одновременно инструментом внутреннего поиска и извлечения данных в рамках защищенной централизованной базы данных облачной ERP-платформы AtlasFive®.

Опираясь на заявленные патенты, эта гибридная платформа ИИ сочетает лучшие функции различных технологий ИИ. Она включает в себя машинное обучение, обработчики бизнес-правил на основе экспертных систем и большие языковые модели для обеспечения беспрецедентной точности и глубины аналитики. Она использует извлечение, обобщение, генерацию, логическую обработку и преобразование данных на основе ИИ, чтобы повысить эффективность и безопасность деятельности семейных офисов.

Сатьен Патель (Satyen Patel), исполнительный председатель компании Eton Solutions, сказал: «Наше решение AtlasFive® стало первым решением, которое предложило централизованную платформу данных, в которую интегрирована структурированная обработка данных для бухгалтерских, инвестиционных и налоговых функций. С запуском EtonGPT™, первой в мире большой языковой модели для семейных офисов, мы внедряем передовые технологии и коренным образом меняем будущее управления семейными офисами по всему миру. ИИ все чаще внедряется на разных предприятиях. Хотя семейные офисы в значительной степени продолжали опираться на ручные процессы, с интеграцией ИИ их ожидают беспрецедентные изменения, что обеспечит им устойчивость и готовность к будущему».

«С помощью EtonGPT™ платформа AtlasFive® теперь может анализировать и интегрировать данные, хранящиеся в более чем 250 типах документов, таких как планы трастов, схемы распределения имущества и партнерские соглашения. Такое сочетание структурированной и неструктурированной обработки данных дает управляющим частными капиталами возможность повысить операционную эффективность в 2–4 раза».

«EtonGPT™ предложит платформу для фундаментального перехода, позволяющую семейным офисам усовершенствовать устаревшие процессы, укрепить корпоративное управление и обеспечить высокую выгоду для лиц с крупным капиталом (HNWI) и лиц со сверхкрупным капиталом (UHNWI), которых они обслуживают».

Тимоти К. Машерон (Timothy C. Macherone), главный операционный директор компании Shade Tree Advisors LLC, сказал: «Я не сомневаюсь, что EtonGPT™ потенциально может изменить правила игры. При развертывании технологии на основе ИИ, которая включала использование решения EtonGPT™ для автоматизации нашей организации документов и процессов хранения, мы сократили участие человека до 50 % и достигли целевых показателей точности. Аналогично мы видим бесчисленные возможности для повышения эффективности наших устаревших процессов за счет использования EtonGPT™ во многих вертикалях, включая расчет и публикацию рыночной информации о частных инвестициях, регистрацию информации о счетах-фактурах и обобщение документов по схемам распределения имущества».

Эндрю Халл (Andrew Hull), исполнительный директор Todd Family Office, сказал: «ИИ кардинально меняет все наши методы в Todd Family Office, и наше партнерство с Eton Solutions принесло выгоду. Мы столкнулись с проблемами при устранении иллюзий об ИИ, и нас беспокоит потенциальное злоупотребление этими технологическими чудесами. Мы сотрудничаем с компанией Eton Solutions, чтобы стать первопроходцем в области ответственной структуры ИИ, которая реализует всю мощь ИИ, обеспечивая прозрачность, этику и доверие в его основе. Вместе мы устанавливаем новый стандарт будущего ИИ для семейных офисов».

Стивен Хант (Stephen Hunt), генеральный директор компании Aglaia Family Office Pte. Ltd., сказал: «Aglaia Family Office гордится тем, что является первопроходцем в создании автоматизированных и основанных на ИИ решениях для консолидированных портфельных отчетов и аналитики в Азии. Наша приверженность выходит за рамки только автоматизации — мы ориентируемся на ответственное использование ИИ, гарантирующее, что его интеграция в нашу деятельность не только повысит эффективность, но также укрепит выполнение сроков и точность. Ранний успех EtonGPT убеждает нас в том, что работая с компанией Eton Solutions мы движемся в правильном направлении».

По мере того как мощные возможности ИИ все больше интегрируется в современные организации, компания Eton Solutions признает, что такие традиционные угрозы кибербезопасности, как фишинг, вредоносное ПО и утечки данных, расширяются и включают в себя риски на основе ИИ, такие как дипфейки, ненадлежащее использование и алгоритмическая предвзятость. Чтобы снизить или смягчить эти риски, компания Eton Solutions работает со своим Консультативным советом по работе с клиентами над внедрением структур, включающих этику, безопасность, прозрачность, доверие и безопасность.

Платформа EtonGPT™ предназначена для обеспечения надежной, безопасной и этичной среды для деятельности семейных офисов.

О компании Eton Solutions

Eton Solutions — это компания, которая специализируется на программных продуктах (AtlasFive ®) и службах ERP, созданная для решения сложных задач обслуживания семей со сверхкрупным капиталом по всему миру. Головной офис компании находится в Соединенных Штатах, в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, а в Сингапуре находится международная штаб-квартира, ориентированная на обслуживание рынков за пределами Северной и Южной Америки. Флагманским продуктом компании Eton Solutions, созданным лидерами среди семейных офисов, является AtlasFive®. Семьи управляют капиталом более 936 млрд долларов США на нашей интегрированной платформе, которая обеспечивает целостное агрегирование и управление всеми вашими ликвидными и альтернативными инвестиционными активами, а также данными, отчетностью и рабочими процессами офиса. Обеспечивая единый источник достоверной информации, компания Eton Solutions ведет семейные офисы в будущее, максимально повышая эффективность и сводя к минимуму ошибки и риски. Компания Eton Solutions достигла совокупного годового темпа роста (СГТР) более 100 % с момента своего создания.

Посетите: https://www.eton-solutions.com

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