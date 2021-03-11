ETS Strategic Capital 將最新的 MPOWER 融資額增至 3,000 萬美元

ETS Strategic Capital 董事總經理 Ralph Taylor-Smith 表示：「我們對 MPOWER 的投資反映了我們的任務，即利用創新型創業技術公司和新興的商業模式來擴大能力，並與 ETS 的使命保持一致。MPOWER 的使命和將教育機會擴展至全球教育水平低下的人群的願景與 ETS 所關注的全球策略目標不謀而合。」

MPOWER Financing 行政總裁及聯合創始人 Manu Smadja 表示：「MPOWER 很高興與 ETS 合作，並積極探索方法為每年在全球各地進行測驗的數百萬名學生提供支援。透過將融資渠道民主化，我們希望全球有更多合格的學生將有一部分決心前往北美學習。作為具有全球願景及以影響為先的公司，我們雙方的團隊可以立即聯繫，並為幫助學生獲得最佳的教育成果感到興奮。」

今年，將在華盛頓特區和印度班加羅爾擴大團隊，計劃僱用 50 多名員工，涉及工程、市場營銷、營運、承保、分析、人力資源和金融。MPOWER 被評為華盛頓特區最佳工作場所、最佳多元技術工作場所和連續三年獲美國銀行家評為頂級金融科技公司。MPOWER 團隊主要由前留學生組成，他們直接與國際學生因冠狀病毒病疫情和快速變化的移民政策而面臨的挑戰有關，該公司很榮幸可以在歷史關鍵時刻為國際學生提供支援。

MPOWER Financing 總部位於華盛頓特區，在全球設有辦事處，是一家以使命為本的金融科技公司，並提供全球教育貸款。它是世界上唯一利用海外和國內信用數據以及未來盈利潛力來服務潛力大的國際和 DACA 學生的學生貸款人。MPOWER Financing 與美國和加拿大 350 多家頂尖大學合作，為來自 200 多個國家／地區的學生提供資助。自 2014 年以來，其平台已收到超過 20 億美元的貸款申請。MPOWER Financing 可幫助學生建立自己的信用歷史記錄，並為他們提供個人理財教育和職業支援，以幫助他們為學成後的生活準備就緒。www.mpowerfinancing.com

ETS Strategic Capital 是 ETS、其子公司及合作夥伴在美國境內及國際上進行交易採購的私募股權投資及併購執行機構。該部門與更廣泛的 EdTech 生態系統合作，以識別和執行交易，與其他 ETS 業務部門協調，以識別商機和需求，與具有教育專業知識的專業服務公司建立網絡，並與國際公司建立直接的關係，特別是在亞太區、東南亞、拉丁美洲，以及中東和非洲 (MENA) 地區。ETS Strategic Capital 的目標是私募股權投資（通常屬於 B 輪、C 輪或以後的投資）；中型市場規模的收購；以及可能涉及合資企業 (JV)、渠道合作夥伴或分銷協議、知識產權 (IP) 許可和技術轉讓關係的增長合作夥伴關係。www.ets.capital

傳媒聯絡人：Sasha Ramani | [email protected]

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