ETS战略资本将最新一轮MPOWER融资增至3000万美元

创新金融科技平台和面向有前途的国际学生和因为美国的儿童入境延期行动受到影响学生的领先教育贷款提供商MPOWER Finance宣布：ETS战略资本已代表全球最大的非营利教育评估、研究和测量机构ETS向其投资500万美元。

ETS Strategic Capital董事总经理Ralph Taylor-Smith表示：“我们对MPOWER的投资反映了我们的使命，即利用创新型高科技创业公司和新兴商业模式来扩展能力并与ETS的使命保持一致。MPOWER的使命和愿景是将教育机会扩展到全球服务不足人群，这与ETS关注的全球战略目标非常契合。”

“MPOWER很高兴能与ETS合作，探索各种方法来支持每年在全球范围内通过他们参加考试的数百万学生。通过普及获得融资的机会，我们希望全球更多符合资格的学生能够赴北美学习，”MPOWER Financing首席执行官兼联合创始人Manu Smadja表示。“作为具有全球视野、以影响力为导向的公司，我们的团队能够即时与学生取得联系，并很高兴能够帮助他们获得最佳的教育成果。”

今年，MPOWER将在华盛顿特区和印度班加罗尔扩大团队，计划在当地招聘超过50名工程、营销、运营、承保、分析、人力资源和财务方面的员工。MPOWER曾被评为华盛顿特区最佳工作场所之一、最佳多元化高科技工作场所之一，并连续三年被《美国银行家》(American Banker) 评为最适合工作的金融科技公司之一。由于MPOWER团队主要是由前国际学生构成，他们也恰好能够理解新冠疫情和快速变化的移民政策给国际学生带来的挑战，公司很荣幸能够在这个关键的历史时刻为国际学生提供支持。

MPOWER Financing总部位于美国华盛顿特区，在全球各地设有办事处，是一家以使命为导向的金融科技公司，同时也是全球教育贷款提供商。它是全球唯一一家利用海外和国内信贷数据以及未来收入潜力，为有前途的国际学生和因为美国的儿童入境延期行动 (DACA) 受到影响的学生提供服务的学生贷款机构。MPOWER Financing与美国和加拿大的350多所顶级大学和学院合作，为来自200多个国家的学生提供资助。自2014年以来，该公司在其平台上收到总额超过20亿美元的贷款申请。MPOWER Financing帮助学生建立他们的信贷记录，并为他们提供个人教育金融和职业支持，帮助他们为毕业后的生活做好准备。www.mpowerfinancing.com

ETS Strategic Capital是ETS旗下的私募股权投资和并购执行机构，其子公司及合作伙伴在美国国内和国际范围内寻找交易机会。该部门与更广泛的教育科技生态系统合作以发现和进行交易，与其他ETS业务部门协调以发现机会和需求，与拥有教育专业知识的专业服务公司建立联系，并与国际企业建立直接关系，特别是在亚太、东南亚、拉丁美洲和中东及非洲 (MENA) 地区。ETS Strategic Capital的目标是进行B轮、C轮或更高级别的私募股权投资；中等市场规模的收购；以及建立可能涉及合资企业 (JV)、渠道网络经纪人或分销协议、知识产权 (IP) 许可和技术转让关系的增长型合作伙伴关系。www.ets.capital

媒体联系人：Sasha Ramani，[email protected]

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