Eureka -- лидер в преобразовании технологий домашней уборки

Eureka стремится расширить свои возможности в области исследований и разработок новых продуктов, одновременно ведется работа над наращиванием количества каналов сбыта на всех рынках. Eureka — это профессиональный клининговый бренд, который постоянно совершенствует свою продукцию, а также работает над расширением ассортимента в пяти основных категориях: ручной пылесос, поломоечный пылесос, вертикальный пылесос, пылесос с контейнером для сбора пыли, робот-пылесос.

Ключевым фактором успеха бренда Eureka является обратная связь с пользователями. При проведении исследований и разработок специалисты компании учитывают отзывы покупателей. В результате компания постоянно улучшает качество уборки для потребителей за счет создания инновационных продуктов, которые подходят для использования на различных рынках и применимы в ряде сценариев уборки.

Компания Eureka учредила более восьми научно-исследовательских и проектных центров по всему миру и получила более 400 патентов на свою продукцию. За последний год специалисты бренда по промышленному дизайну получили ряд международных патентов и авторитетных наград, в том числе при участии в престижных конкурсах: IF, Red Dot и IDEA. В частности, американский журнал Good Housekeeping назвал ручной пылесос Eureka Stylus «Самым ценным пылесосом 2020 года».

Компания Eureka связывает свои выдающиеся научно-исследовательские возможности с мощной аппаратной поддержкой. Благодаря внедрению принципов бережливого производства и созданию центра интеллектуального тестирования качества бренд далеко шагнул в области исследований и разработок технологий глубокой очистки, а также технологий интеллектуального экономичного производства. Компания сохраняет лидерство в разработке передовых технологий и обеспечивает высокий уровень качества уже 100 лет.

Приверженность инновациям и разработке новых продуктов в сочетании с глобализацией — вот что позволяет компании Eureka предлагать превосходные комфортные решения для уборки дома по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585055/20210412163229.jpg

SOURCE Eureka