Eureka -- лидер в преобразовании технологий домашней уборки

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Eureka

Aug 02, 2021, 04:00 ET

- Бренд пылесосов с вековой историей выходит на международный рынок

ДЕТРОЙТ, 2 августа 2021 года /PRNewswire/ -- Eureka (https://www.amazon.de/dp/B096FP2DKT?ref=myi_title_dp), бренд пылесосов, история которого началась в Детройте (шт. Мичиган) в 1909 году, объявил о начале глобализации и выходе на международный рынок. Бренд стремится изменить подход к домашней уборке.

Компания Eureka поддерживает превосходную репутацию на протяжении уже более 100 лет с момента своего основания. На долю бренда приходится более 20% рынка техники для уборки дома, продукцией пользуются более сотни миллионов семей по всему миру.

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Eureka стремится расширить свои возможности в области исследований и разработок новых продуктов, одновременно ведется работа над наращиванием количества каналов сбыта на всех рынках. Eureka — это профессиональный клининговый бренд, который постоянно совершенствует свою продукцию, а также работает над расширением ассортимента в пяти основных категориях: ручной пылесос, поломоечный пылесос, вертикальный пылесос, пылесос с контейнером для сбора пыли, робот-пылесос.

Ключевым фактором успеха бренда Eureka является обратная связь с пользователями. При проведении исследований и разработок специалисты компании учитывают отзывы покупателей. В результате компания постоянно улучшает качество уборки для потребителей за счет создания инновационных продуктов, которые подходят для использования на различных рынках и применимы в ряде сценариев уборки.

Компания Eureka учредила более восьми научно-исследовательских и проектных центров по всему миру и получила более 400 патентов на свою продукцию. За последний год специалисты бренда по промышленному дизайну получили ряд международных патентов и авторитетных наград, в том числе при участии в престижных конкурсах: IF, Red Dot и IDEA. В частности, американский журнал Good Housekeeping назвал ручной пылесос Eureka Stylus «Самым ценным пылесосом 2020 года».

Компания Eureka связывает свои выдающиеся научно-исследовательские возможности с мощной аппаратной поддержкой. Благодаря внедрению принципов бережливого производства и созданию центра интеллектуального тестирования качества бренд далеко шагнул в области исследований и разработок технологий глубокой очистки, а также технологий интеллектуального экономичного производства. Компания сохраняет лидерство в разработке передовых технологий и обеспечивает высокий уровень качества уже 100 лет.

Приверженность инновациям и разработке новых продуктов в сочетании с глобализацией — вот что позволяет компании Eureka предлагать превосходные комфортные решения для уборки дома по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1585055/20210412163229.jpg

SOURCE Eureka

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