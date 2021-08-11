Eureka представляет серию беспроводных вертикальных пылесосов в Европе

Пылесос H11 может развивать мощность всасывания до 155 аВт при помощи высокоскоростного бесщеточного электродвигателя, что обеспечивает высочайшую эффективность и результативность уборки в домах с твердыми и ковровыми напольными покрытиями. Запатентованная 5-ступенчатая система фильтрации улавливает 99,5% частиц размером до 0,3 микрона, выдувая более чистый воздух по сравнению с тем, которым вы дышите, что способствует повышению чистоты и гигиеничности окружающей среды. Сенсорное управление со светодиодным пользовательским интерфейсом позволяют пользователям переключаться между тремя уровнями всасывания с целью оптимизации процесса уборки для каждой поверхности. Съемный литиевый аккумулятор емкостью 8*2500 мА·ч обеспечивает превосходное электропитание и длительную (до 70 минут) работу в экономичном режиме, облегчая уборку домов большой площади.

Помимо высокого качества уборки, разработчики модели H11 также придавали большое значение удобству для пользователей. Настенная док-станция облегчает процесс зарядки и хранения устройства как никогда ранее. Большой пылесборник емкостью 1 литр обеспечивает бесперебойную уборку.

Беспроводной вертикальный пылесос BR5

Пылесос BR5, функционирующий на основе ультрасовременной технологии, при массе всего около 2,3 кг обладает достаточными возможностями, позволяющими ему справляться с уборкой на любых поверхностях, от длинноворсовых ковров до твердых напольных покрытий, без потери мощности всасывания. Кроме того, он может быть преобразован в ручной пылесос для очистки поверхностей над полом, лестниц и даже салона автомобиля. Удобный функционал, включающий в себя съемный аккумулятор, шарнирный поворотный механизм, светодиодный фонарь и легко опорожняющийся пылесборник, помогает освободить пользователей от монотонной работы по дому. Кроме того, низкий уровень шума, составляющий всего 78 дБ(A) при работе на полной мощности, позволяет не волноваться о том, что он может побеспокоить домашних питомцев или детей.

Компания Eureka уже более 100 лет находится на переднем крае внедрения инноваций и перспективных технологий в области уборки помещений. В будущем этот бренд продолжит уделять приоритетное внимание технологическим прорывам и анализу потребительских мнений в отношении средств для уборки умных домов в целях удовлетворения разнообразных потребностей пользователей по всему миру и повышения качества их жизни.

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