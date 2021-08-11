Eureka представляет серию беспроводных вертикальных пылесосов в Европе
Aug 11, 2021, 12:01 ET
- Eureka представляет средства для уборки начиная с беспроводных вертикальных пылесосов H11 и BR5
ДЕТРОЙТ, 11 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Разразившаяся пандемия COVID-19 повысила требовательность людей к чистоте и гигиене дома, увеличив спрос на бытовую технику, в частности пылесосы. Компания Eureka — производитель пылесосов, основанный в 1909 году в Детройте (США), в полной мере осознавая столь насущный спрос, выпускает беспроводные вертикальные пылесосы H11 и BR5, которые помогут потребителям повысить качество проживания в своих домах. Эти изделия продаются со скидкой на платформах электронной торговли Amazon и AliExpress в Европе.
Беспроводной вертикальный пылесос H11
Пылесос H11 может развивать мощность всасывания до 155 аВт при помощи высокоскоростного бесщеточного электродвигателя, что обеспечивает высочайшую эффективность и результативность уборки в домах с твердыми и ковровыми напольными покрытиями. Запатентованная 5-ступенчатая система фильтрации улавливает 99,5% частиц размером до 0,3 микрона, выдувая более чистый воздух по сравнению с тем, которым вы дышите, что способствует повышению чистоты и гигиеничности окружающей среды. Сенсорное управление со светодиодным пользовательским интерфейсом позволяют пользователям переключаться между тремя уровнями всасывания с целью оптимизации процесса уборки для каждой поверхности. Съемный литиевый аккумулятор емкостью 8*2500 мА·ч обеспечивает превосходное электропитание и длительную (до 70 минут) работу в экономичном режиме, облегчая уборку домов большой площади.
Помимо высокого качества уборки, разработчики модели H11 также придавали большое значение удобству для пользователей. Настенная док-станция облегчает процесс зарядки и хранения устройства как никогда ранее. Большой пылесборник емкостью 1 литр обеспечивает бесперебойную уборку.
Беспроводной вертикальный пылесос BR5
Пылесос BR5, функционирующий на основе ультрасовременной технологии, при массе всего около 2,3 кг обладает достаточными возможностями, позволяющими ему справляться с уборкой на любых поверхностях, от длинноворсовых ковров до твердых напольных покрытий, без потери мощности всасывания. Кроме того, он может быть преобразован в ручной пылесос для очистки поверхностей над полом, лестниц и даже салона автомобиля. Удобный функционал, включающий в себя съемный аккумулятор, шарнирный поворотный механизм, светодиодный фонарь и легко опорожняющийся пылесборник, помогает освободить пользователей от монотонной работы по дому. Кроме того, низкий уровень шума, составляющий всего 78 дБ(A) при работе на полной мощности, позволяет не волноваться о том, что он может побеспокоить домашних питомцев или детей.
Компания Eureka уже более 100 лет находится на переднем крае внедрения инноваций и перспективных технологий в области уборки помещений. В будущем этот бренд продолжит уделять приоритетное внимание технологическим прорывам и анализу потребительских мнений в отношении средств для уборки умных домов в целях удовлетворения разнообразных потребностей пользователей по всему миру и повышения качества их жизни.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg
SOURCE Eureka
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