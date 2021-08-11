Eureka представляет серию беспроводных вертикальных пылесосов в Европе

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Eureka

Aug 11, 2021, 12:01 ET

  • Eureka представляет средства для уборки начиная с беспроводных вертикальных пылесосов H11 и BR5

ДЕТРОЙТ, 11 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Разразившаяся пандемия COVID-19 повысила требовательность людей к чистоте и гигиене дома, увеличив спрос на бытовую технику, в частности пылесосы. Компания Eureka — производитель пылесосов, основанный в 1909 году в Детройте (США), в полной мере осознавая столь насущный спрос, выпускает беспроводные вертикальные пылесосы H11 и BR5, которые помогут потребителям повысить качество проживания в своих домах. Эти изделия продаются со скидкой на платформах электронной торговли Amazon и AliExpress в Европе.

Беспроводной вертикальный пылесос H11

Eureka launches cleaning products leading with cordless stick vacuum cleaners H11 and BR5
Eureka launches cleaning products leading with cordless stick vacuum cleaners H11 and BR5

Пылесос H11 может развивать мощность всасывания до 155 аВт при помощи высокоскоростного бесщеточного электродвигателя, что обеспечивает высочайшую эффективность и результативность уборки в домах с твердыми и ковровыми напольными покрытиями. Запатентованная 5-ступенчатая система фильтрации улавливает 99,5% частиц размером до 0,3 микрона, выдувая более чистый воздух по сравнению с тем, которым вы дышите, что способствует повышению чистоты и гигиеничности окружающей среды. Сенсорное управление со светодиодным пользовательским интерфейсом позволяют пользователям переключаться между тремя уровнями всасывания с целью оптимизации процесса уборки для каждой поверхности. Съемный литиевый аккумулятор емкостью 8*2500 мА·ч обеспечивает превосходное электропитание и длительную (до 70 минут) работу в экономичном режиме, облегчая уборку домов большой площади. 

Помимо высокого качества уборки, разработчики модели H11 также придавали большое значение удобству для пользователей. Настенная док-станция облегчает процесс зарядки и хранения устройства как никогда ранее. Большой пылесборник емкостью 1 литр обеспечивает бесперебойную уборку. 

Беспроводной вертикальный пылесос BR5

Пылесос BR5, функционирующий на основе ультрасовременной технологии, при массе всего около 2,3 кг обладает достаточными возможностями, позволяющими ему справляться с уборкой на любых поверхностях, от длинноворсовых ковров до твердых напольных покрытий, без потери мощности всасывания. Кроме того, он может быть преобразован в ручной пылесос для очистки поверхностей над полом, лестниц и даже салона автомобиля. Удобный функционал, включающий в себя съемный аккумулятор, шарнирный поворотный механизм, светодиодный фонарь и легко опорожняющийся пылесборник, помогает освободить пользователей от монотонной работы по дому. Кроме того, низкий уровень шума, составляющий всего 78 дБ(A) при работе на полной мощности, позволяет не волноваться о том, что он может побеспокоить домашних питомцев или детей.

Компания Eureka уже более 100 лет находится на переднем крае внедрения инноваций и перспективных технологий в области уборки помещений. В будущем этот бренд продолжит уделять приоритетное внимание технологическим прорывам и анализу потребительских мнений в отношении средств для уборки умных домов в целях удовлетворения разнообразных потребностей пользователей по всему миру и повышения качества их жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1591517/Eureka.jpg

SOURCE Eureka

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