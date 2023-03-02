Euroshop 2023: SUNMI возглавляет процесс перехода на Android для бизнеса

SUNMI, совместно с партнерами, демонстрирует свои инновационные BIoT-решения на выставке Euroshop 2023

ДЮССЕЛЬДОРФ (Германия), 2 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SUNMI, поставщик цифровых решений для бизнеса, представляет свои новейшие интеллектуальные технологии для розничной торговли на EuroShop 2023 (стенд 06/F57), крупнейшей в мире выставке торговой индустрии, проходящей с 26 февраля по 2 марта в Дюссельдорфе (Германия). Компания SUNMI стала изюминкой мероприятия, представив инновационные решения, обеспечивающие принципиально новое качество обслуживания клиентов.

Полный ассортимент SUNMI BIoT Products

SUNMI's Booth 6/F57 at EuroShop2023

Будучи одним из ведущих новаторов в отрасли, компания SUNMI находится во главе разработки решений Android для бизнеса, уделяя первостепенное внимание цифровым тенденциям. На выставке EuroShop 2023 компания SUNMI представила полный ассортимент продукции BIoT, предназначенной для удовлетворения растущих потребностей различных отраслей. Ассортимент продукции включает в себя платежные системы, мобильные устройства, настольные компьютеры, киоски и другие инновационные аппаратные решения, предназначенные для повышения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и увеличения объемов продаж для предприятий любого размера.

SUNMI является сертифицированным реселлером корпоративных устройств Android с автоматической регистрацией. SUNMI L2s PRO, вместе с другими моделями, такими как SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H и SUNMI L2Ks, сертифицирован по стандарту GMS. Эта сертификация гарантирует возможность быстрого и легкого развертывания устройств SUNMI Android с мгновенной дистанционной активацией и настройкой. Используя эту функцию, ИТ-отделы клиентов могут развертывать устройства SUNMI в больших масштабах без необходимости ручной настройки каждого отдельного устройства.

Помимо революционных устройств на базе Аndroid, SUNMI также предоставляет комплексные программные услуги. SUNMI DMP (SUNMI Device Management Platform) позволяет клиенту эффективно, легко и безопасно управлять всеми принадлежащими компании устройствами, приложениями и контентом из облака. Интегрированная система облачного терминала RKI предназначена для безопасного, эффективного и удобного ввода ключей, что особенно важно для финансовой отрасли. Кроме того, серия финансовых продуктов SUNMI получила множество авторитетных финансовых сертификатов, позволяющих клиентам осуществлять многоканальные платежи.

Бизнес-решения для Интернета вещей (IoT) совместно с 11 ISV-партнерами

Для проведения мероприятий на месте, SUNMI и 11 ISV-партнеров представляют широкий спектр решений для Интернета вещей (IoT) на базе Аandroid, включая розничную торговлю, платежную систему, гостиничный бизнес, общественное питание, лотерею и Softpos. Работая с партнерами по всему миру, SUNMI предоставляет решения Android-based IoT для любого бизнеса, предлагая необходимые аппаратные и программные возможности для решения стоящих перед клиентами бизнес-задач и повышения продаж.

Основатель и генеральный директор компании SUNMI Линь Чжэ (Джек) принимает участие в выставке Euroshop Welcome Party, и делится своим мнением о том, как устройства BIoT и цифровые решения могут расширить возможности бизнеса. "Мы убеждены в том, что смарт-терминалы ToB подойдут для большего количества сценариев, а взаимосвязь большего количества интеллектуальных устройств с помощью BIoT вызовет более глубокую революцию в обществе", – сказал Линь Чжэ.

На данный момент, продукция компании SUNMI получила широкое признание со стороны компаний по всему миру, завоевав доверие и лояльность более чем трех миллионов продавцов. Ее участие в выставке EuroShop 2023 – это возможность изменить отрасль, возглавив переход на Android для бизнеса.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2011868/1.jpg

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